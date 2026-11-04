Primo Appuntamento: sorpresa in tv per Fariba Tehrani da Flavio Montrucchio





La nota ex concorrente di reality ha partecipato al dating show condotto da Flavio Montrucchio per cercare un nuovo compagno





Martedì tre novembre, su Real Time, il noto dating show condotto da Flavio Montrucchio ha ospitato un volto famosissimo della televisione italiana. Si tratta di Fariba Tehrani, che ha voluto tentare l’avventura sentimentale nel programma dopo le sue passate esperienze sul piccolo schermo, inclusa la presenza a Pechino Express.

A differenza del contesto disteso e romantico del ristorante, quel format passato puntava sulla resistenza fisica e sullo spirito competitivo. La partecipante si è descritta come una persona generosa, carismatica e indipendente, tracciando con esattezza il profilo fisico e psicologico del proprio uomo ideale.

Durante la cena al ristorante, la donna ha condiviso il tavolo con Franco, un pretendente pugliese di sessantasette anni. L’uomo ha rivelato di essere rimasto vedovo quattro anni prima e di aver prestato servizio al Ministero della Difesa sino all’anno precedente le registrazioni, parlando inoltre alla sua compagna di cena della pesca subacquea e del teatro tra le sue passioni.

Nonostante la splendida atmosfera vissuta all’interno della sala da pranzo, attualmente non è dato sapere se la relazione tra i due possa effettivamente proseguire al di fuori delle telecamere oppure se la ricerca della persona giusta da parte della protagonista andrà avanti altrove. Questa specifica incertezza caratterizza la conclusione di una serata ricca di emozioni e colpi di scena, vissuta intensamente sotto lo sguardo attento del conduttore e del numeroso pubblico sintonizzato su Real Time.

La nota protagonista televisiva ha affrontato questa cena con grande entusiasmo, desiderosa di trovare finalmente la stabilità affettiva dopo le fatiche e le avventure vissute in passato in altri programmi televisivi molto noti. Dal canto suo, il Cavaliere originario della Puglia ha condiviso molti aspetti della propria vita privata, inclusi i suoi interessi culturali e professionali, cercando di conquistare il cuore della donna con garbo e simpatia. Tuttavia, il tempo trascorso davanti alle telecamere non è bastato per definire con certezza assoluta il futuro della coppia.

Soltanto le prossime settimane potranno svelare se questa conoscenza si trasformerà in un amore duraturo o se la ricerca della dolce metà continuerà in altri luoghi per la celebre partecipante, la quale ha saputo catturare l’attenzione generale grazie alla sua prorompente personalità e al gesto affettuoso compiuto nei confronti della figlia durante la messa in onda.

Un momento clou della puntata si è registrato quando la concorrente ha compiuto un gesto inatteso a tavola. Senza preavviso, la signora ha preso il cellulare per fare una videochiamata a sorpresa alla figlia Giulia Salemi. Visto che madre e figlia guardavano sempre insieme la trasmissione da casa, l’effetto sorpresa per la giovane è stato grandissimo nel momento in cui ha visto il volto materno apparire sul display.

La reazione di stupore della figlia ha sorpreso anche i telespettatori a casa, aggiungendo un tocco di autenticità familiare a un Appuntamento nato esclusivamente per far scoccare la scintilla tra sconosciuti in cerca di una nuova relazione sentimentale stabile e duratura.



