Musica in lutto per la scomparsa di Nicole Taylor: la cantante stroncata da un tumore al seno





La trentacinquenne faceva parte del trio country Taylor Red insieme alle sorelle gemelle. La tragica notizia è stata diffusa attraverso un filmato online





La scomparsa a trentacinque anni di Nicole Taylor per un carcinoma mammario lascia un vuoto nel settore della musica. La vocalist era nota per aver creato, insieme alle sorelle gemelle Nika e Natalie, il complesso country cristiano Taylor Red. Nate nel Mississippi e radicate a Nashville, in Tennessee, le tre congiunte avevano edificato un grande seguito su internet, raccogliendo sedici virgola sette milioni di utenti iscritti su YouTube e tredici milioni e mezzo di utenti su TikTok.

La loro attività artistica comprendeva la pubblicazione di brani musicali sulle piattaforme di streaming, tra cui si ricordano Country Money, Rent Free, Fresh Off The Farm, Bringing Country Back e What They Seem, capaci di ottenere centinaia di migliaia di ascolti, come gli ottocentomila ascolti su Spotify per il brano Country Money e le seicentosessantaquattromila riproduzioni per Rent Free, oltre ai trecentoquarantacinquemila ascolti registrati dalle altre canzoni del gruppo.

Accanto all’impegno musicale e alla realizzazione di materiale digitale, che avevano generato intese promozionali con marchi e società di rilievo, la giovane era stata impiegata come conduttrice radiofonica per Taste of Country. La scoperta del male risaliva al duemilaventidue, periodo in cui alla cantante fu riscontrata una neoplasia al seno di terzo stadio. Dopo i primi trattamenti, le condizioni mediche avevano registrato una remissione momentanea, suscitando tra i familiari la speranza di una guarigione terrena e il rigetto iniziale di un esito infausto imminente, confidando in un cambiamento inatteso.

Quando purtroppo la pericolosa malattia e avanzata ulteriormente fino a toccare il quarto stadio clinico i medici curanti hanno stabilito una severa prognosi di tre mesi Residuo di vita Tuttavia grazie a una profonda fede religiosa e al costante sostegno affettivo dei suoi cari questa talentuosa artista e riuscita a sopravvivere per circa un anno intero oltre la scadenza temporale inizialmente preventivata dai sanitari prima del tragico e definitivo decesso avvenuto esattamente il ventotto settembre nella citta di Nashville

Il trapasso è stato comunicato in prima persona dalle sorelle Nika e Natalie mediante la messa online di un video commemorativo, mentre il collega Evan Paul ha espresso un ricordo istituzionale sulle colonne del portale Taste of Country, sintetizzando un percorso di vita e professionale segnato dall’amore per le sette note e dalla vicinanza dei parenti. Un funerale in forma riservata si è tenuto nei giorni successivi e le familiari hanno creato una pagina commemorativa per raccogliere sottoscrizioni economiche a favore delle associazioni benefiche amate dall’interprete. Una simile dolorosa perdita scuote profondamente il settore artistico internazionale e tutti i sostenitori che hanno seguito il percorso della band.



