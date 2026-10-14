A Cagliari, una bambina di 12 anni subisce una violenza e interrompe la gravidanza in ospedale: l’orrore continua, chi è stato arrestato





A Cagliari, una bambina di 12 anni subisce una violenza: è questa la tragica vicenda al centro di un’indagine per violenza sessuale su minore avviata dopo che la ragazzina si è presentata in ospedale accompagnata dai genitori per una visita legata a un’interruzione del ciclo. Gli accertamenti clinici hanno evidenziato una gravidanza e i medici hanno informato le autorità competenti, dando avvio a verifiche sia di natura sanitaria sia giudiziaria.





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A Cagliari, una bambina di 12 anni subisce una violenza: la ricostruzione degli inquirenti

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra mobile della provincia, le indagini sono partite lo scorso ottobre. La giovane, giunta al pronto soccorso, ha raccontato di essere stata vittima di una violenza sessuale mentre rientrava a casa a piedi. Sulla base della denuncia resa dalla minore, la Procura di Cagliari ha disposto una serie di approfondimenti investigativi e sanitari per accertare la dinamica dell’aggressione e identificare il responsabile.

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Gli accertamenti clinici hanno confermato la gravidanza e la ragazza è poi stata sottoposta a interruzione della gravidanza in ospedale. Le forze dell’ordine hanno provveduto al sequestro del materiale biologico ritenuto utile per gli esami di laboratorio. La Procura ha quindi ordinato il prelievo del Dna dal feto e il confronto con campioni ematici o salivari prelevati da familiari e da altre persone dell’ambito della minore, tra cui alcuni amici, secondo quanto previsto dall’istruttoria.

Le comparazioni genetiche svolte dai laboratori hanno fornito riscontri che, sempre secondo gli inquirenti, hanno permesso di individuare un sospetto e di procedere con misure cautelari. I risultati degli esami comparativi hanno portato gli investigatori a procedere con l’arresto.

Arresto e sviluppi processuali: chi è stato arrestato

Ieri gli agenti della Squadra mobile hanno eseguito l’arresto di un uomo di 55 anni, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale su minore. L’arrestato è stato tradotto nel carcere di Uta. Nei prossimi giorni è previsto l’interrogatorio di garanzia davanti al gip del tribunale di Cagliari: l’udienza dovrebbe svolgersi entro la giornata di domani, secondo quanto comunicato dagli organi giudiziari coinvolti nell’istruttoria.

La notizia, riportata dall’Unione Sarda, è stata gestita con la massima riservatezza dagli organi inquirenti, in particolare per tutelare la vittima e le persone a lei vicine. Gli atti istruttori comprendono gli esiti degli accertamenti sanitari svolti in ospedale e le comparazioni genetiche disposte dalla Procura come elemento di prova nel procedimento.

Le fonti investigative hanno sottolineato che le attività si sono svolte seguendo il normale iter previsto per reati di questo genere: acquisizione della denuncia e delle dichiarazioni della vittima, sequestro del materiale biologico utile agli accertamenti e richiesta di esami tecnici e comparativi per riscontri scientifici. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli relativi all’istruttoria né i motivi specifici che hanno portato alla scelta delle persone sottoposte a prelievo per i confronti genetici.

Resta confermato che, al fine di garantire il giusto processo e la tutela della minore, gli organi giudiziari mantengono la riservatezza sulle fasi operative dell’inchiesta e sugli elementi ritenuti sensibili. Gli sviluppi processuali, compresi gli esiti dell’interrogatorio di garanzia e le determinazioni del giudice per le indagini preliminari, definiranno le eventuali misure cautelari e i prossimi passi dell’indagine.

La vicenda ha suscitato forte attenzione proprio per l’età della vittima e per le modalità con cui è emerso il caso: è stata infatti la giovane stessa, accompagnata dai genitori in ospedale, a chiedere assistenza medica. Da qui l’avvio degli accertamenti clinici che hanno poi portato alle verifiche genetiche decisive per le indagini.

Per ora le autorità indicano solo che le attività di polizia giudiziaria e quelle sanitarie hanno seguito gli atti disposti dalla Procura di Cagliari; qualsiasi ulteriore comunicazione ufficiale sulle indagini, sugli esiti degli accertamenti o su eventuali altri provvedimenti verrà resa nota dalle stesse autorità competenti nei tempi e nelle forme previste dalla procedura.

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