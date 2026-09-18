Cinque minorenni indagati per violenza sessuale di gruppo su un bambino di 11 anni a Cagliari. Le indagini sono scattate dopo la diffusione di video degli abusi.





Cinque giovanissimi, tutti minorenni, sono attualmente sotto indagine per reati gravi che includono violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, violenza privata, furto aggravato e diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti. Secondo quanto riportato da CagliariToday, gli abusi sarebbero avvenuti tra giugno e settembre ai danni di un bambino di soli 11 anni. I fatti sarebbero stati documentati e condivisi sui social media, amplificando la gravità della situazione.





L’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Cagliari ha avuto luogo il 17 settembre, quando sono stati eseguiti cinque decreti di perquisizione nei confronti degli indagati. L’inchiesta è stata avviata dopo che i genitori della vittima sono stati informati da una persona che aveva visto uno dei video in cui era riconoscibile l’undicenne. Questo ha spinto le autorità a intervenire e a raccogliere prove per supportare le accuse.

Le indagini hanno rivelato che il bambino sarebbe stato ripetutamente aggredito fisicamente, subendo calci e pugni da parte del gruppo. Gli abusi non si sarebbero limitati alla violenza fisica; il branco avrebbe anche perpetrato violenze sessuali nei confronti della vittima. Durante questi atti violenti, due ragazze del gruppo avrebbero filmato i soprusi, contribuendo a diffondere ulteriormente il materiale compromettente.

Le autorità stanno attualmente monitorando attentamente le piattaforme online e i canali di messaggistica per impedire la circolazione dei video incriminati. La diffusione di tali contenuti rappresenta un ulteriore aggravante nella già complessa situazione legale per i minorenni coinvolti. La gravità delle accuse e la giovane età degli indagati pongono interrogativi sulla responsabilità e sulle conseguenze legali che potrebbero affrontare.

Il caso ha suscitato una forte indignazione nella comunità locale e ha messo in luce un problema serio legato alla violenza tra minori e all’uso improprio dei social media. Le autorità competenti stanno lavorando per garantire che la vittima riceva il supporto necessario e che giustizia venga fatta.

Le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti stanno cercando ulteriori informazioni che possano chiarire la dinamica degli eventi e identificare eventuali complici o testimoni. Nel frattempo, si fa appello alla comunità affinché collabori con le forze dell’ordine per fornire eventuali informazioni utili.

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