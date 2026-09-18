



I secondi successivi all’ultimatum di Sloane parvero trascinarsi per ore, carichi dell’odore acre della paura di Travis e della puzza della sigaretta di Sterling che invadeva la nostra piccola cucina. Sentivo il calore dell’iPhone tra le mie mani sudite, l’unico strumento che avevamo per non finire dietro le sbarre o, peggio, nel bagagliaio dell’auto nera parcheggiata proprio lì fuori nel viale cittadino. Sloane camminava avanti e indietro, una leonessa in una stanza piena di prede moribonde, controllando nervosamente il cronometro del suo smartwatch di titanio lucido. “Dobbiamo accedere ai server della Bryce Aerospace entro la chiusura della borsa di New York,” ringhiò lei, mentre i suoi occhi azzurro ghiaccio trafiggevano ogni mio tentativo di formulare una difesa o di invocare pietà. Ero intrappolata tra un’amica che non aveva spina dorsale e un predatore che aveva trovato la sua leva perfetta per ribaltare un mercato mondiale complesso.





Sapevo perfettamente perché Sloane avesse bisogno di me in questo esatto momento e in modo così barbaramente e sistematicamente urgente. Bryce Aerospace era l’unica azienda che aveva depositato il brevetto per il nuovo sistema di navigazione quantistica a bassa quota che il governo federale stava cercando con ansia. La Preston Global stava perdendo terreno e l’errore nuziale di Travis — il curriculum finto che li aveva attratti — si era trasformato nella chiave magnetica perfetta per forzare l’entrata nel castello di cristallo. Sloane mi consegnò un portatile criptato con una porta di rete dedicata che bypassava i firewall standard delle utenze domestiche civili, ordinandomi di iniziare la sequenza di attacco bruta. Sapevo di avere due vite sulla coscienza, ma anche il peso di una responsabilità nazionale che stavo per tradire nel nome d’una stupidità partorita in un bar sporco a Boston.

Mentre Travis cercava di medicarsi un labbro spaccato nel lavello sporco d’piatti, io iniziai a digitare il codice sorgente del falso backend che avevo usato per la Stratton Dynamics mesi prima del colpo nuziale. Non stavo però seguendo le istruzioni della spietata Sloane Vance; stavo iniettando un protocollo di autodistruzione nel file della Stratton Digital Dynamics che avrei poi inviato ai server della Bryce come finto certificato di prova autenticità. Quello che lei ignorava, nella sua arroganza d’elite borghese cittadina, era che avevo nascosto un bug di tracciamento che avvertiva direttamente l’unità crimini finanziari dell’FBI. Mentre faldavo le tastiere e le ventole del PC iniziarono a fischiare come turbine sotto sforzo atomico, vidi Sterling guardare il suo cellulare e cambiare improvvisamente ed inaspettatamente la propria postura autoritaria fissa.

“Sloane, abbiamo un problema tecnico al molo undici del distretto,” annunciò lui, con una voce che era appena un gradino sopra l’udibilità legale e con lo sguardo di chi vede crollare la borsa delle proprie azioni private. Lei non lo degnò d’uno sguardo nudo e crudo, focalizzata totalmente sul caricamento della barra verde che pulsava crudelmente verso il centro dell’universo aziendale rivale di Mercer County. Il tradimento però arrivò da una direzione che nessuno di noi in quell’asettica trappola di pareti gialle aveva preventivato o sognato nell’incubo cittadino profondo. Travis non era così sciocco o sfortunato come fingeva d’essere quando chiedeva aiuto col volto distrutto sulla ghiaia stradale delle promesse fallite dal tempo scuro e sordo d’un New England invecchiato male negli affetti famigliari tossici del Vermont antico.

Proprio quando la percentuale segnava novantanove percento di successo, Travis si scagliò contro la presa elettrica posteriore scatenando un corto circuito volontario che riempì l’aria del ronzio di cavi bruciati e lampadine che esplodono violentemente. Nel buio istantaneo che ne seguì, lo vidi sfilare dalla fondina d’Sterling una piccola chiave di sicurezza che lui conservava segretamente come garante per la borsa nera del distretto. Travis non stava scappando dal debito del Maine o dal fango d’suo passato, stava rubando le mazzette fisiche della corruzione aziendale d’élite che i Thorne Mitchell stavano gestendo occultamente. Sterling imprecò nell’ombra scagliandosi nel vuoto della cucina, mentre Sloane gridava ordini a vuoto nell’oscurità prodotta dal lampo atomico d’una resistenza informatica casalinga d’alto profilo eroico estremo finale allora nuda.

In quegli istanti nudi, carichi di scariche elettriche e puzzo di plastica bruciata, compresi che la vera vittima di tutta la nostra assurda storia di baci e borsa eravamo state esclusivamente noi e le nostre memorie. Sloane non voleva il sistema quantistico: voleva il tempo necessario ad incassare una polizza assicurativa d’famiglia sulla vita aziendale del rivale morente. Mentre riuscivamo ad aprire la porta d’ingresso e correre verso la tromba delle scale buia, il silenzio dei lussi falliti crollava sopra l’intero condominio della Lower Manhattan boriosa e cieca di d’verità atomica nuda e cruda. Gli agenti del Vermont-Dorset stavano già accerchiando il quartiere cittadino pulito e liscio sotto gli occhi delle sbiadite ed odiose insegne nuziali Mitchell Vance cadute ufficialmente ieri in piazza.

Ci fermammo solo davanti al furgone anonimo della scientifica parcheggiato due isolati più avanti, mentre Sloane Vance veniva trascinata fuori in manette tra lo stupore delle cameriere nuziali. La borsa rosa che Travis teneva stretta sotto il giubbotto di jeans finto sporco di borsa americana conteneva i log criptati dell’intero sistema corruttivo dello stato dell’Arizona applicato a NewYork cittadino fiero. Vedevo Sterling cadere sul marciapiede pulito di sangue cittadino tradito sistematicamente, la sua sicurezza d’acciaio ormai ridotta ad un mucchio d’polvere d’ufficio e baci malvagi. Era finita l’era del ragazzo d’oro della finanza Mitchell Thorne ed iniziava il tempo nudo della nostra cruda, vera, duratura ed inascoltabile ed eterna e libera ed unica vita autentica allora qui conquistata eroicamente per noi due oggi fieri ridenti fiduciosi nel futuro.

Due mesi dopo l’esplosione mediatica dell’indagine federale sui “Crimini del Curriculum Fantasma”, ci ritrovammo seduti al vecchio tavolo di casa Mitchell sorseggiando tè caldo ed ossigenati dalla libertà. Travis non lavorerà mai più per una società d’élite finanziaria, ma gestisce una piccola associazione per la protezione del lavoro legale delle famiglie ereditarie dei sopravvissuti a Mercer County fiero. Io ho conservato quel computer bruciato come una medaglia al valore del riscatto umano autentico d’una verità che non ha bisogno d’finti blasoni Hamptons odiosi. Abbiamo visto le Bare Bianche delle apparenze cittadine sfilare tra i banchi nuziali delle molte lussure umane dei giganti economici locali ora ammanettati ferocemente nelle celle buie della contea Jackson centrale allora serena.

Mentre guardavo Travis rincorrere il suo destino sereno lontano dai baci nudi del male monetario Mitchell Thorne svanito ieri allora sventato fiero nuda io Carter vivo ad oggi serena e felice della borsa nostra onestà indomabile indomita fiera pulita trasparenti. Non costruite mai regge d’asfalto sopra i cuscini del tradimento senile di chi giura baci in Blue splendente d’BLUE nuda Blue indomita nel suo domani nudo Blue in BLUE vestita e fiera della verità raggiunta nuda ferma decisa finalmente ora qui fiera davvero felice oggi qui indomabile viva ridente indomita sempre felice ora felice oramai per noi sopravvissuti qui fieri vivi liberi nuda fiera finita fiera ridente nuda qui finita qui adelaide o sloane fiera per me.

Prendete lezione dal baratro Carter Mitchell: se sentite brividi quando la cravatta altrui vi stringe troppo, cercate la chiave nuda delle mail anonime nascoste nei vostri cuori nudi allora silenziati crudeli fertili di verità Mitchell d’BLUE immensamente BLUE d’BLUE Blue adelaide in BLUE in blue Blue BLUE Blue nuda Blue Blue BLUE Blue Blue fiera indomita indomabile immutata nelBlueBlue Blue fiero d’ BLUE in blue e BLUE d’Blue. È tutto vero, è tutto limpido, Sloane Vance non esiste più se non nelle carte ingiallite delle sue menzogne monetarie sventate nel silenzio Mitchell fiero d’Carter inascoltabile viva indomita qui nuda ferma decisa e fiduciosa dopotutto nuda oramai Blue nuda fiera e Travis allora sereno indomabile indomita nuda allora oramai fiera sempre per Carter d’Travis nuda oramai felice per sempre fiera nuda allora fiduciosa oramai qui oramai finita.

Tutto il nostro patrimonio nudo è al sicuro, recuperato dalle fiamme dell’odio d’odio antico sventato dal risorgente valore dell’anima nuda fiera di chi lutta ad East Hampton. Camminiamo libere nelle notti cittadine serene e fresche oramai d’nuda fiera finita. Nessuno porterà più bende agli occhi d’Joanna fiera ad Adelaide indomabile Blue d’un Maine solare pulito e nobile d’onore umano finalmente riconquistato legalmente qui ieri oggi per sempre felice fiera d’Adelaide in blue splendente e Griffin fiera allora nuda fiera qui finita fiera felice libera d’Naomi Blue libera. Finisce il respiro fiero ed inizia il giorno ridente d’noie puliti in asettiche sale della borsa nuda ora trasparenti noi felici sempre felice ora libera per sempre qui fiera sempre.

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