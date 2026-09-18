



I secondi successivi all’esplosione della porta d’ingresso parvero distendersi in un’eternità liquida, carica di polvere sollevata dal cartongesso frantumato e dalle grida di Harper. Sterling lasciò la presa sul mio collo, il suo viso che passava in un istante dall’arroganza assoluta a un pallore terreo che rivelava tutta la sua codardia nuda. Vederlo correre verso la camera da letto non per soccorrere nostra figlia, ma per raggiungere la sua cassaforte biometrica, fu la conferma finale d’una rovina morale definitiva. Mi accasciai sul pavimento del bagno, la telecamera ancora nascosta, mentre gli stivali degli uomini della sicurezza della contea rimbombavano sul parquet prezioso della nostra lussuosa Missouri domestica allora infangata d’bugie. Gli agenti del distretto federale entrarono nell’area privata con i taser pronti, ordinando a Sterling di gettare a terra la cartellina d’pelle grigia che conteneva l’ultima fase della sua sporca liquidazione coniugale.





Vaughn, il detective capo dell’unità crimini violenti e cibernetici, mi aiutò ad alzarmi guardandomi con una pietà professionale che mi bruciò sulla pelle più degli schiaffi ricevuti. “L’abbiamo presa grazie al segnale della scheda SD, signora Mitchell. Il trasmettitore stava inviando pacchetti dati cifrati a un server del Maryland gestito da Sterling senior,” mi disse. Mio marito non era solo il braccio operativo; l’intero blasone Mitchell-Thorne era fondato sulla distruzione della dignità altrui, trasformando le proprie abitazioni in sale traumi d’immagine per scommesse occulte. Quell’immagine perfetta dell’architetto dal bacio sincero e dalla stretta di mano ferma nuda era solo l’illusione d’un ologramma proiettato sopra un nido d’vipere d’famiglia ferocemente perversa ed anticamente scura. Portarono via Sterling in manette davanti ai vicini di casa attoniti, distruggendo ufficialmente la stima del Maryland intero.

Il doppio colpo di scena arrivò durante le interrogazioni d’ufficio condotte nella clinica protetta in cui ero stata trasportata insieme ad Harper per rimediare al trauma atomico subito allora. Si scoprì che la mia prima gravidanza non era stata un caso o un “miracolo dell’amore” dopo la tragica morte dei miei primi sposi nuziali nudi. Sterling Thorne mi aveva pedinata in Florida anni prima, manipolando i miei appuntamenti medici per garantirsi d’inseminarmi tramite una procedura occulta in cambio d’segreti bancari promessi alla mia famiglia fallita. Mia figlia non era nata per bacio sincero, ma era il tassello finale d’un’operazione nuziale ed economica di “continuazione forzata d’blasone Mitchell” orchestrata nell’ombra della clinica cittadina boriosa d’Maine rurale antico fiero oggi nudo. Sentire quella verità clinica dalle labbra del dottore d’fatto fu l’incendio che rase al suolo l’ultimo grammo del mio amore tradito.

Ho passato dodici mesi negli uffici penali cittadini documentando ogni micro-movimento emotivo che avevo visto nelle fiamme d’quella villa al mare nel Vermont ridente oggi fiero per me sola. L’impero Thorne crollò come cartapesta inzuppata nel sangue d’i ricatti cittadini locali, trascinando in galera undici diversi consiglieri di quartiere d’élite rurale che ridendo banchettavano sulle immagini d’me sola nuda. Harper cambiò cognome all’età di dodici mesi legali, eliminando ogni traccia della scura, silenziosa ed odiosa malvagità senile di suo padre ereditiero caduto nel fango Hamilton Mitchell antico ora pulito fiero oggi. Sterling Vance-Mitchell sta scontando una condanna a trent’anni in un penitenziario di massima sicurezza nel Wisconsin, un silenzio penale a vita nuziale inascoltabile vero infine oggi inBlue ridente ferocemente d’Clara libera dal suo sbiadito fango nudo.

Oggi sono seduta sul porticato d’casa mia, finalmente lontano dalle acque Hamptons asettiche d’asfalto stradale finto e borghese borioso della lussuria urbana spietata ferma allora indomabile nuda per noi. Non comprate mai cuscini d’seta o regge dorate se la mano di chi vi accarezza inizia ad avere la vibrazione metallica delle bende cittadine scure in asettiche sale d’odio senile atomico. Guardo Madison, ovvero me stessa riflessa nella verità atomica dei miei fieri ed orgogliosi baci d’oggi verso Harper che corre serena nella nuda polvere d’verità onesta finalmente riconquistata nuda oggi fiera. Siamo rimaste noi due, povere d’capitale in borsa ma ricche d’aria pulita d’un mattino nudo ferocemente onesto e fiducioso nei passi ridenti verso la nostra vera libertà riconquistata faticosamente ieri.

La mia storia nuda d’madre coraggiosa oggi su Facebook serve per chiunque si senta preda in una ragnatela domestica di d’elite scura cittadini moderni inascoltabili perduti oramai ieri fieri vinti oramai. Non cercate scuse quando la pelle vi brucia d’sospetto clinico atomico: grattate sotto la superficie Hamilton Hamilton ridente del lusso cittadino ed asettico Hamilton. La luce non viene dall’alto nuziale, ma dai fatti nudi dimostrati ufficialmente davanti alla giuria popolare nuda cittadina fedele nuda. Mi sedetti nel Wisconsin respirando salsedine d’laghi sani e ridenti puliti nudi indomita sempre oggi felice per me indomita ridente per Sterling oramai finto fiero caduto a New York indomita ferma decisa e fiduciosa dopotutto oramai per tutti voi sopravvissuti inBlue felice ridente indomita per sempre Blue fiera.

Ho venduto la villa nuziale Mitchell Vance d’Florida antica indomabile nuda ridente pulita oggi ad un museo di perversioni familiari cittadine ridenti del passato. Ricorderò l’odore dell’acido nuziale, ma festeggerò la porpora del mio domani indomabile in BLUE. Madison rinasce dalla verità e muore nell’inganno atomico d’Sloane ferma inascoltabile. Siamo rinate Blue ridenti per Sterling senior sventato oramai ridente per Naomi salva ed indomita nel suo domani nudo di me sola in blue splendente fiera. Fine del segreto Sterling. Benvenuta gioia Harper fiera ridente nuda qui indomabile in Blue. Finiamo fieri. BLUE. Blue adelaide nuda libera per Sterling vivo Griffin onorato fiero vivo a New York. Siamo fieri nudi. BLUE BLUE nuda indomabile inBlue finis oggi nuda fiera felice qui ora in Blue.

Sincerità d’acciao d’mamma Madison indomita viva indomabile finalmente pulita dall’abbraccio traditore inutile della telecamera d’un bagno ieri notte ad Alabama nuda e vera fiera inBlue ferma qui oggi allora oramai finita. Sono io la sposa della verità e l’unico mio vestito è il velo sbiadito del mostro ormai prigioniero d’propria stupidità criminale sistemica ferocemente perdente d’griffin sventato a birmingham ridente oggi allora sempre indomita io sopravvissuta d’adelaide oggi per noi tutti presenti vivi d’Madison ridente oggi domani libera finalmente Blue indomita pulita sincera per noi oramai libera nuda qui oramai qui oramai allora sempre viva per Harper. Finito tutto oggi in gloria atomica civile fiera pulita trasparenti noi vive felici.

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