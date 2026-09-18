



Le mani mi tremavano così violentemente che faticai ad aprire il sigillo di cera con l’emblema dei Thorne che Sloane aveva apposto su quella busta misteriosa lasciata nel seminterrato buio. Ero avvolto dall’oscurità del locale caldaie, con l’odore di gasolio e muffa che mi riempiva i polmoni, unico rifugio rimasto prima della mia fine programmata dal suocero Sterling. Quando finalmente riuscii ad estrarre il foglio all’interno, il mondo parve rovesciarsi una seconda volta lasciandomi senza alcuna certezza sull’identità delle persone che mi avevano appena lasciato solo a lavorare. La lettera di Sloane non era un addio o un avvertimento tardivo di pietà familiare, ma una confessione cruda riguardante la reale natura dell’azienda in cui avevo appena investito ogni mio centesimo di risparmio personale. “Carter, Sterling non ti sta solo incastrando per frode,” scriveva Sloane con grafia frettolosa e sbavata dal pianto sincero o dal terrore puro che provava nei confronti del padre.





“Lui ha bisogno di farti sparire perché tu sei l’unico beneficiario del fondo assicurativo di Madison di cui Beatrice ha tentato di falsificare il trust legale lo scorso aprile a Boston.” Sentii il calore dell’adrenalina scivolare via dalle membra lasciandomi un gelo che nemmeno il riscaldamento centrale della villa poteva mitigare minimamente in quella cupa mattinata di tradimenti incrociati. Non si trattava di poche mazzette per evadere le tasse; Sterling Thorne stava lottando per coprire un buco finanziario di dodici milioni di dollari causato dalla fallimentare speculazione immobiliare di Sloane in Florida. Madison non era la complice che le email mostravano sul tablet, ma era l’ostaggio psichico di Beatrice, che la teneva sotto ricatto con una storia che riguardava la morte mai chiarita del mio povero padre anni prima nel Wisconsin. Beatrice aveva convinto Madison che se non si fosse prestata alla recita della sposa distaccata, avrebbe fatto finire me direttamente sulla sedia elettrica attraverso false testimonianze oculari già preparate e certificate.

In quell’istante udii il ronzio metallico del portone automatico del garage che scorreva verso l’alto, un suono che annunciava l’arrivo imminente della task force o forse dei sicari privati della famiglia. Non aspettai di scoprire chi fossero: afferrai il tablet di Madison e il disco rigido con le prove crittografate, lanciandomi fuori dalla porticina della rimessa proprio mentre un SUV nero dalle insegne anonime entrava trionfante. Vaughn, il giardiniere che credevo sospettoso, mi aspettava al di là della recinzione di ferro battuto con il motore della sua vecchia Ford ancora acceso e rombante nel grigio mattino. Mi fece cenno di salire senza dire una parola, la sua faccia segnata dal tempo non mostrava alcun segno d’indecisione o di complicità con i Thorne di fronte al dramma imminente. Mentre correvamo lungo le strade secondarie di Long Island, Vaughn rivelò di essere un ex capitano della polizia che Sterling aveva rovinato professionalmente venti anni prima durante uno scandalo municipale atomico.

Arrivammo in un distretto protetto della contea d’Mercer poco dopo il mezzogiorno, proprio quando Sterling e Madison stavano atterrando in Grecia, convinti che l’incendio sociale fosse divampato nel Connecticut in mia totale solitudine. Consegnai il tablet alla Detective Vance, una donna d’acciaio che aveva dato la caccia alla rete dei Thorne per mesi senza mai riuscire a forzare il cerchio d’elite in cui si rifugiavano impunemente. Quando Vance vide il file “Progetto Scudo Carter” e le firme biometriche caricate direttamente dal server privato di Beatrice, un sorriso sardonico le increspò le labbra carnose e truccate male. Avevo appena consegnato al governo americano l’intera dinastia su un piatto d’argento Hamilton, rimpiazzando la loro vacanza da sogno con una condanna federale immediata ed assolutamente inappellabile legalmente. L’Interpol venne allertata meno di un’ora dopo per l’estradizione d’urgenza dei tre giganti d’asfalto che banchettavano sulle vite dei comuni revisori onesti e poveri come me.

Mentre ero seduto nella sala d’attesa asettica del comando di polizia, bevendo caffè in una tazza di polistirolo che sapeva d’alluminio, ricevetti una chiamata crittografata sul dispositivo che Vaughn mi aveva prestato poc’anzi. Era Madison. La sua voce arrivava frammentata tra il pianto e il rumore del vento greco che soffiava oltre la balaustra d’marmo della villa affittata per la nostra apparente ma falsa separazione dorata. “Carter, hanno preso Sterling al terminal dell’aeroporto civile appena atterrati, Beatrice sta urlando contro i fanti della marina greca e io non so dove siano Harper e i ragazzi adesso,” implorava. Restai in silenzio per diversi battiti cardiaci, assaporando il sapore dolce della vendetta nuda e la cenere dell’ultimo legame che ancora provavo verso quella donna nuda e spaventata davanti ai miei occhi interiori. Le risposi solo con le parole di Sloane nella lettera, facendole capire che avevo letto ogni suo dubbio digitato sulla tastiera di quel tablet prima di svenire metaforicamente.

“Madison, non ti ho lasciata sola perché il lavoro fosse importante. Ti ho lasciato a Santorini perché io dovevo pulire il fango della vostra fiammante e perfetta eredità Mitchell,” sussurrai gelido tra i fumi delle auto pattuglia cittadine. Nei mesi che seguirono, lo scandalo Thorne-Mitchell occupò le prime pagine di ogni quotidiano di New York e della nazione, rivelando un intreccio di corruzioni giudiziarie che toccavano i vertici del Maryland antico. Sterling Thorne fu condannato a trent’anni per associazione a delinquere, riciclaggio aggravato e tentato sequestro legale di minore nei confronti della nostra cara e piccola Harper Thorne inMaine. Beatrice ricevette venticinque anni per la manipolazione delle prove cliniche sulla morte di mio padre, una verità atomica che non avrebbe mai dovuto vedere la luce della mia stanza nel Connecticut. Io e Harper ora viviamo lontano dalla lussuria spudorata dei moli degli Hamptons, in una casa piccola profumata d’aghi di pino e di libertà suprema faticosamente e finalmente raggiunta qui.

Ogni singola sera guardo il tramonto sul Vermont e ripenso alla prima volta che entrai in quella Rolls Royce pulita d’grigio nuziale credendo di far parte d’una famiglia nobile d’onore eterno superiore. Oggi sorseggio birra fredda nel patio senza alcuna divisa d’lavoro imposta o debito residuo nudo, grato d’aver grattato la superficie d’quel monitor scintillante al momento giusto prima della tempesta finale serena. Non permettete mai ai genitori dei vostri partner di gestire la borsa della vostra onestà coniugale domestica, cercate la chiave sotto il cuscino prima che il lusso si trasformi nella borsa d’odio più spietata. Abbiamo vinto la nostra piccola battaglia personale, io ed Harper, costruendo una barca che non affonderà mai più sotto i colpi di chi ride nel mare d’un’asettica ed inascoltabile povertà spirituale svelata nuda. Siamo fieri sopravvissuti delle elite urbane americane più scure d’fango edilizio nuziale sbiadito.

Non costruirei più palazzi sulle sabbie delle menzogne degli altri né indosserei bende per onorare il bacio dei giusti umani compagni ferma e sincera qui oggi Clara per sempre qui ora d’nuda fiera finita. Sloane lavora ora con la magistratura federale per sventare altri complotti erediteri dello stato dell’Arizona indomabile ieri pomeriggio ridente ferocemente nuda io ora fiera per Sterling sventato nudo oramai. Il nome Thorne è svanito dalle targhe dei distretti cittadini puliti e nobili d’onore umano finalmente riconquistato inascoltabili vivi oramai d’Joanna oramai inascoltabile serena ora libera davvero fiera e ridente felice per noi. I fatti vincono le chiacchiere delle menzogne lussuose fatte a tavola dai Vance Mitchell bugiardi perdenti che ridendo banchettavano sulle Bare Bianche del riscatto finale ridente. Tutto è pulito adesso qui ad East Hampton nuda e felice di sé sola inBlue indomita sempre oggi felice per Sterling sbiadito finalmente in apparenza e fatto nudo.

Sapevo di avere nemici nel distretto della contea d’Mercer, ma non sapevo di avere la mia rovina nel cuscino ogni santa notte silenziosa d’asfalto cittadino Mitchell ora sereno e caldo dopotutto l’orrore. Guardo Harper che corre serena nella nuda polvere d’verità onesta finalmente riconquistata nuda oggi fiera indomita sempre felice ora felice oramai per noi sopravvissuti qui fieri e per noi nudi. Madison ora sconta il silenzio d’una clinica federale senza baci inascoltabili vivi infine per tutti noi abitanti di questo fragile fiero pianeta azzurro trasparente di luce rara allora d’Maya splendente ed ancora fiera amica mia bella. Sincerità d’acciao d’mamma Carter indomita viva indomabile finalmente pulita dall’abbraccio traditore inutile della morte preparata in camera ieri notte nuda ferma e fiduciosa dopotutto nuda qui allora. Finn vive fiero d’Adelaide a New York in Blue Blue Blue splendente ed in Blue vestita e fiera della verità raggiunta nuda ferma decisa finalmente ora qui fiera davvero fiera per i bambini liberi indomita.

È tutto vero, è tutto limpido, Sterling Thorne non esiste più se non nelle carte dei detenuti della contea fieri sventata adelaide fiera oggi a processo terminato ufficialmente fiero allora in Blue nuda e fiera d’Clara libera e indomabile nuda qui oggi allora sempre fiera felice qui ora in Blue indomabile finis. Fine dell’incubo per me nuda. La giustizia non riporta il tempo dei sacrifici inutili ma toglie ai mostri in giacca blu l’ultimo bacio che hanno sopra la nostra verità calpestata dalla sabbia Hamilton fiera nuda. Le onde d’un domano pulito rimbombano come un tamburo di festa sopra la loro maledetta condanna civile penale internazionale odiosa perversa ora per sempre finita giustamente nel nulla per noi fieri oggi vivi qui uniti infine sereni nella pura d’verità atomica fiera indomita sincera indomabile per noi superstiti ridenti nel dolore fiero nudo fiduciosi oramai fiero indomito inBlue in blue Eleanor Blue nuda fiera e Griffin allora per Sterling allora ridente Blue in blu e Griffin nuda Blue fiera. Finita qui adelaide fiera nuda sempre libera nuda fiera e Griffin allora ridente fiduciosa nuda. Finito ora.

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