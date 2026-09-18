Muore, ma lascia un dono che commuove: lettere da aprire nei momenti più importanti della vita

La giovane pallavolista Amanda Mack, originaria di Maryville, Tennessee, è deceduta all’età di 20 anni, a soli due mesi dalla diagnosi di una rara malattia del sangue. Amanda, che aveva frequentato la rinomata IMG Academy di Bradenton, Florida, era diventata la prima atleta dell’istituto a ricevere il titolo di “Under Armour All-American” nella pallavolo. Dopo un inizio di carriera con l’Università di Cincinnati, si era trasferita alla Eastern Kentucky e, solo pochi mesi fa, aveva iniziato il suo terzo anno di studi alla Holy Cross.
Il 9 maggio, Amanda aveva condiviso sui social media un post entusiasta riguardo al suo futuro accademico e sportivo: “Mi sento incredibilmente fortunata ed entusiasta di annunciare che proseguirò il mio percorso accademico e sportivo al College of the Holy Cross. Sono immensamente grata a tutti coloro che hanno fatto parte del mio cammino e non vedo l’ora di affrontare questa nuova opportunità! Forza Crusaders”. Tuttavia, la sua vita ha preso una piega tragica quando ha ricevuto la diagnosi di una rara malattia del sangue lo scorso luglio. Solo quattro settimane prima della sua morte, Amanda aveva condiviso un aggiornamento sul suo stato di salute.
La famiglia di Amanda ha annunciato la sua scomparsa mercoledì sera, pubblicando un messaggio sul suo profilo Instagram: “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa della nostra splendida figlia Amanda Elizabeth Mack, avvenuta il 16 settembre alle 21:16. Amanda è stata una luce radiosa in questo mondo; la ameremo e ne sentiremo la mancanza per sempre!”.
Dopo aver avvertito un forte mal di testa, Amanda era svenuta, il che l’aveva portata a ricoverarsi in ospedale. I Cincinnati Bearcats hanno espresso il loro cordoglio scrivendo: “La squadra di pallavolo di Cincinnati è profondamente addolorata per la scomparsa dell’ex giocatrice dei Bearcats Amanda Mack. I nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici e alle compagne di squadra di Amanda”. Anche la squadra di pallavolo della Eastern Kentucky ha rilasciato una dichiarazione: “L’ex giocatrice delle Colonels Amanda Mack è venuta a mancare mercoledì. Piangiamo la sua scomparsa, ma custodiremo per sempre i ricordi vissuti insieme”.
Il 13 luglio, Amanda aveva pubblicato una foto in un letto d’ospedale, rivelando la gravità della sua situazione. “Non avrei mai pensato di dover scrivere un post del genere. Qualche settimana fa mi sono svegliata sentendomi poco bene. Avevo un forte mal di testa, al punto da sentire il battito del cuore rimbombare nella testa. Alla fine sono svenuta e sono finita in ospedale”. Durante il ricovero, i medici avevano scoperto che il suo livello di emoglobina era sceso a 4 e quello delle piastrine a 1, portandola in condizioni critiche.
Dopo aver ricevuto trasfusioni di sangue e piastrine, Amanda era stata trasferita al Tampa General Cancer Institute, dove le era stata diagnosticata una rara malattia del sangue: l’anemia aplastica grave. “Sebbene tecnicamente non si tratti di un tumore, la patologia rientra nella famiglia dei tumori del sangue e viene trattata allo stesso modo”, aveva spiegato. La malattia era stata causata da un virus che aveva mandato il suo sistema immunitario fuori controllo, portandolo ad attaccare e distruggere il midollo osseo.
Amanda aveva continuato a documentare il suo percorso, scrivendo: “Affronterò sei cicli di chemioterapia e un ciclo di radioterapia total-body, seguiti dal trapianto. Dopo il trapianto, le cellule del donatore inizieranno a ricostruire il mio sistema immunitario”. Il 14 agosto, aveva anche condiviso un aggiornamento positivo riguardo alla sua terapia, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto.
Tuttavia, nonostante gli sforzi e le speranze, Amanda è tragicamente deceduta solo un mese dopo quel post. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio nella comunità della pallavolo e tra coloro che la conoscevano. Il centro sportivo in cui si allenava, D1 Hardin Valley, ha dichiarato: “La nostra famiglia D1 è affranta per la perdita di Amanda Mack. Amanda si è allenata con Cory per anni e chiunque abbia condiviso la palestra con lei conosceva la gioia e l’energia positiva che trasmetteva”.
La scomparsa di Amanda Mack rappresenta una perdita incommensurabile per la sua famiglia, gli amici e la comunità sportiva, che la ricorderanno per sempre come una giovane donna piena di vita e di talento.
Mitchell Whisenhunt, malato di una rara malattia genetica, ha lasciato 30 lettere per la moglie e la figlia, per far sentire la sua presenza dopo la morte.
La storia di Mitchell Whisenhunt è una commovente testimonianza di amore e dedizione. A soli 26 anni, Mitchell ha perso la vita a causa di una malattia genetica che lo ha costretto a confrontarsi con la propria mortalità in giovane età. Questa situazione ha avuto un impatto profondo sulla sua famiglia, in particolare sulla moglie Ashley e sulla loro figlia Brynleigh, che si sono ritrovate a dover affrontare la vita senza di lui.
Consapevole della sua condizione e del tempo limitato che gli restava, Mitchell ha preso una decisione toccante: avrebbe cercato di rimanere presente nella vita delle sue amate anche dopo la sua scomparsa. Per questo motivo, ha scritto 30 lettere a mano, destinate a essere aperte in occasioni specifiche, come compleanni, Natale e altre ricorrenze speciali. Ogni lettera è stata pensata per accompagnare le due donne della sua vita nei momenti significativi, per far sentire la sua presenza e il suo amore anche in assenza fisica.
Per la sua piccola Brynleigh, che all’epoca aveva solo un anno, Mitchell ha scritto lettere fino al suo diciottesimo compleanno. L’obiettivo di queste lettere era chiaro: garantire che Ashley e Brynleigh non si sentissero mai sole e che potessero sempre sentire il suo amore e il suo supporto, anche quando non sarebbe stato più con loro. In una delle lettere, Mitchell ha scritto: “Quando troverete queste lettere, sarò già morto”, un pensiero che esprime non solo la sua consapevolezza della situazione, ma anche il suo desiderio di proteggere e confortare la sua famiglia.
La scoperta di queste lettere ha rappresentato un momento di grande emozione per Ashley. Trovare un messaggio scritto dal marito in occasioni speciali avrebbe potuto portare un misto di gioia e tristezza, un modo per sentire che lui era ancora presente, nonostante la sua assenza. Le lettere di Mitchell non solo raccontano la sua vita e i suoi sogni per la sua famiglia, ma fungono anche da promemoria del legame indissolubile che aveva con loro.
La storia di Mitchell Whisenhunt ha colpito molte persone, suscitando una riflessione profonda sull’amore e sulla perdita. Il gesto di scrivere lettere per ogni occasione futura è un esempio di come un genitore possa cercare di rimanere parte della vita dei propri figli, anche dopo la morte. La sua eredità, quindi, non è solo composta da parole scritte, ma da un messaggio di amore eterno e di presenza, che continuerà a vivere attraverso le lettere.
In un mondo dove le malattie possono portare via le persone che amiamo in modo inaspettato, la storia di Mitchell offre un senso di speranza e conforto. La sua capacità di pianificare e pensare al futuro della sua famiglia, anche mentre affrontava la propria fine, è un esempio di resilienza e amore incondizionato. Le lettere, una volta aperte, offriranno a Ashley e Brynleigh non solo parole, ma anche la sensazione di avere una parte di lui sempre con loro.
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