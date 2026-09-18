Amanda Mack, giovane pallavolista di 20 anni, è morta dopo una diagnosi di rara malattia del sangue, lasciando la famiglia e la comunità sportiva in lutto.





La giovane pallavolista Amanda Mack, originaria di Maryville, Tennessee, è deceduta all’età di 20 anni, a soli due mesi dalla diagnosi di una rara malattia del sangue. Amanda, che aveva frequentato la rinomata IMG Academy di Bradenton, Florida, era diventata la prima atleta dell’istituto a ricevere il titolo di “Under Armour All-American” nella pallavolo. Dopo un inizio di carriera con l’Università di Cincinnati, si era trasferita alla Eastern Kentucky e, solo pochi mesi fa, aveva iniziato il suo terzo anno di studi alla Holy Cross.





Il 9 maggio, Amanda aveva condiviso sui social media un post entusiasta riguardo al suo futuro accademico e sportivo: “Mi sento incredibilmente fortunata ed entusiasta di annunciare che proseguirò il mio percorso accademico e sportivo al College of the Holy Cross. Sono immensamente grata a tutti coloro che hanno fatto parte del mio cammino e non vedo l’ora di affrontare questa nuova opportunità! Forza Crusaders”. Tuttavia, la sua vita ha preso una piega tragica quando ha ricevuto la diagnosi di una rara malattia del sangue lo scorso luglio. Solo quattro settimane prima della sua morte, Amanda aveva condiviso un aggiornamento sul suo stato di salute.

La famiglia di Amanda ha annunciato la sua scomparsa mercoledì sera, pubblicando un messaggio sul suo profilo Instagram: “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa della nostra splendida figlia Amanda Elizabeth Mack, avvenuta il 16 settembre alle 21:16. Amanda è stata una luce radiosa in questo mondo; la ameremo e ne sentiremo la mancanza per sempre!”.

Dopo aver avvertito un forte mal di testa, Amanda era svenuta, il che l’aveva portata a ricoverarsi in ospedale. I Cincinnati Bearcats hanno espresso il loro cordoglio scrivendo: “La squadra di pallavolo di Cincinnati è profondamente addolorata per la scomparsa dell’ex giocatrice dei Bearcats Amanda Mack. I nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici e alle compagne di squadra di Amanda”. Anche la squadra di pallavolo della Eastern Kentucky ha rilasciato una dichiarazione: “L’ex giocatrice delle Colonels Amanda Mack è venuta a mancare mercoledì. Piangiamo la sua scomparsa, ma custodiremo per sempre i ricordi vissuti insieme”.

Il 13 luglio, Amanda aveva pubblicato una foto in un letto d’ospedale, rivelando la gravità della sua situazione. “Non avrei mai pensato di dover scrivere un post del genere. Qualche settimana fa mi sono svegliata sentendomi poco bene. Avevo un forte mal di testa, al punto da sentire il battito del cuore rimbombare nella testa. Alla fine sono svenuta e sono finita in ospedale”. Durante il ricovero, i medici avevano scoperto che il suo livello di emoglobina era sceso a 4 e quello delle piastrine a 1, portandola in condizioni critiche.

Dopo aver ricevuto trasfusioni di sangue e piastrine, Amanda era stata trasferita al Tampa General Cancer Institute, dove le era stata diagnosticata una rara malattia del sangue: l’anemia aplastica grave. “Sebbene tecnicamente non si tratti di un tumore, la patologia rientra nella famiglia dei tumori del sangue e viene trattata allo stesso modo”, aveva spiegato. La malattia era stata causata da un virus che aveva mandato il suo sistema immunitario fuori controllo, portandolo ad attaccare e distruggere il midollo osseo.

Amanda aveva continuato a documentare il suo percorso, scrivendo: “Affronterò sei cicli di chemioterapia e un ciclo di radioterapia total-body, seguiti dal trapianto. Dopo il trapianto, le cellule del donatore inizieranno a ricostruire il mio sistema immunitario”. Il 14 agosto, aveva anche condiviso un aggiornamento positivo riguardo alla sua terapia, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto.

Tuttavia, nonostante gli sforzi e le speranze, Amanda è tragicamente deceduta solo un mese dopo quel post. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio nella comunità della pallavolo e tra coloro che la conoscevano. Il centro sportivo in cui si allenava, D1 Hardin Valley, ha dichiarato: “La nostra famiglia D1 è affranta per la perdita di Amanda Mack. Amanda si è allenata con Cory per anni e chiunque abbia condiviso la palestra con lei conosceva la gioia e l’energia positiva che trasmetteva”.

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