A Complete Unknown, storia vera: cosa è successo davvero a Bob Dylan e cosa cambia nel film





Timothée Chalamet interpreta Bob Dylan negli anni decisivi della sua ascesa. Il film di James Mangold parte da fatti reali, ma modifica incontri, relazioni e alcuni episodi.





A Complete Unknown racconta l’arrivo di Bob Dylan a New York nel 1961 e la svolta elettrica di Newport nel 1965, mescolando eventi documentati e libertà narrative.

Quanto c’è di vero in A Complete Unknown? Il film diretto da James Mangold ricostruisce uno dei periodi più importanti della vita di Bob Dylan, concentrandosi su appena quattro anni: dal suo arrivo a New York nel 1961 fino alla controversa esibizione elettrica al Newport Folk Festival del 1965. È proprio questo l’arco temporale indicato anche dalla ricostruzione dello Smithsonian.

Il protagonista è Timothée Chalamet, che non si limita a interpretare Dylan ma esegue personalmente le canzoni nel film. Accanto a lui troviamo Edward Norton nei panni di Pete Seeger, Monica Barbaro in quelli di Joan Baez, Elle Fanning come Sylvie Russo, Boyd Holbrook nel ruolo di Johnny Cash e Scoot McNairy in quello di Woody Guthrie.

A Complete Unknown, però, non deve essere considerato una ricostruzione documentaristica. Mangold utilizza personaggi ed episodi realmente esistiti, ma comprime gli eventi, modifica alcuni incontri e costruisce scene necessarie alla narrazione cinematografica.

Lo stesso film prende ispirazione dal libro di Elijah Wald Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties, dedicato proprio alla trasformazione musicale di Dylan e agli eventi che portarono a Newport.

A Complete Unknown, la storia vera di Bob Dylan

La storia comincia nel 1961.

Un giovanissimo Bob Dylan arriva a New York dal Minnesota con la chitarra e l’ambizione di entrare nel mondo della musica folk. È ancora praticamente sconosciuto e uno dei suoi principali punti di riferimento è Woody Guthrie, già gravemente malato.

Questo elemento del film è sostanzialmente vero.

Dylan visitò realmente Guthrie, affetto dalla malattia di Huntington, e andò a trovarlo più volte durante i primi anni Sessanta. Anche Pete Seeger faceva parte dell’ambiente che ruotava attorno al celebre musicista, sebbene alcune delle situazioni nelle quali il film mette contemporaneamente insieme Dylan, Guthrie e Seeger siano state semplificate o ricostruite.

Dylan cominciò quindi a frequentare il Greenwich Village, immergendosi in una scena folk estremamente vivace.

La sua carriera accelerò rapidamente.

Nel film Pete Seeger, interpretato da Edward Norton, assume quasi il ruolo di mentore del giovane Dylan. Anche qui esiste una base reale, ma il rapporto è stato reso più diretto per esigenze narrative.

Per esempio, la scena nella quale Seeger rimane colpito da Dylan nella stanza d’ospedale di Guthrie e decide di ospitarlo a casa propria non sarebbe avvenuta in quel modo. Seeger, però, aiutò realmente Dylan agli inizi e gli offrì importanti occasioni per esibirsi davanti a un pubblico più ampio.

Contemporaneamente entra nella sua vita Joan Baez.

La cantante era già molto conosciuta quando Dylan stava emergendo e contribuì realmente ad aumentare la sua visibilità portandolo sul palco durante alcuni dei propri concerti. Il loro rapporto divenne anche sentimentale, sebbene il film comprima inevitabilmente tempi e circostanze.

Ma c’è un’altra donna fondamentale nella storia.

Nel film si chiama Sylvie Russo ed è interpretata da Elle Fanning.

Sylvie Russo è realmente esistita?

Non con quel nome.

Il personaggio è basato su Suze Rotolo, artista e attivista che ebbe una relazione con Dylan all’inizio degli anni Sessanta. È anche la donna che cammina accanto a lui sulla celeberrima copertina dell’album The Freewheelin’ Bob Dylan.

Il cambio di nome è deliberato. Secondo le ricostruzioni sul film, Dylan chiese che il personaggio non utilizzasse il vero nome di Rotolo, morta nel 2011.

Rotolo ebbe inoltre un ruolo importante nell’avvicinare Dylan ad alcuni temi politici e sociali. Era impegnata nel movimento per i diritti civili e lavorò per il Congress of Racial Equality (CORE). Anche questo elemento trova spazio nel film.

Il triangolo emotivo tra Dylan, Sylvie/Suze e Joan Baez viene però inevitabilmente riorganizzato dalla sceneggiatura.

A Complete Unknown non racconta infatti tutta la vita sentimentale di Dylan: utilizza soprattutto queste relazioni per mostrare il contrasto tra la crescente fama del cantante e le conseguenze che la sua trasformazione personale produce sulle persone che gli sono vicine.

Johnny Cash e Bob Dylan erano davvero amici?

Anche il rapporto con Johnny Cash, interpretato da Boyd Holbrook, non nasce dal nulla.

Cash fu realmente un sostenitore di Dylan.

Nel film vediamo i due scambiarsi lettere e Cash incoraggiare il giovane musicista a seguire la propria strada. Alcune delle frasi utilizzate derivano effettivamente dalla loro corrispondenza. Inoltre Cash sostenne Dylan anche quando il suo primo album non aveva ottenuto grandi risultati commerciali.

I due si frequentarono realmente anche a Newport. Nel 1964 Dylan, Baez, Cash e June Carter passarono del tempo insieme durante il festival.

Il film, tuttavia, utilizza Cash anche come una sorta di contrappeso narrativo rispetto alle pressioni esercitate sull’artista: rappresenta qualcuno che invita Dylan a non lasciarsi imprigionare dall’immagine che il pubblico e l’ambiente folk hanno costruito intorno a lui.

Il finale a Newport: cosa è successo davvero

Il punto di arrivo di A Complete Unknown è il Newport Folk Festival del 25 luglio 1965.

Bob Dylan sale sul palco accompagnato da musicisti elettrici.

È uno degli episodi più celebri della storia della musica popolare americana e nel corso dei decenni è diventato quasi una leggenda: Dylan avrebbe tradito il movimento folk presentandosi con una chitarra elettrica, provocando la rabbia del pubblico.

La realtà è più complicata.

Dylan suonò effettivamente un set elettrico e dal pubblico arrivarono dei fischi. Ma non sappiamo quanti stessero protestando contro la svolta rock e quanti fossero semplicemente insoddisfatti dalla performance.

Secondo Elijah Wald, la band era poco preparata, tra un brano e l’altro ci furono momenti confusi e Dylan lasciò il palco dopo appena tre canzoni elettriche. Parte del pubblico potrebbe quindi aver protestato perché voleva semplicemente ascoltare ancora Dylan.

Anche l’idea che tutto il pubblico folk fosse contrario agli strumenti elettrici è una semplificazione.

Newport ospitava una comunità musicale molto eterogenea e molti spettatori accolsero positivamente Dylan. Il passaggio all’elettrico rappresentava comunque una rottura simbolica: per una parte del movimento folk, il rock era associato alla commercializzazione della musica, mentre il folk acustico conservava un’idea di autenticità e impegno collettivo.

Pete Seeger cercò davvero di tagliare i cavi?

È probabilmente uno degli aneddoti più famosi legati a Newport.

Per anni si è raccontato che Pete Seeger volesse prendere un’ascia e tagliare i cavi dell’amplificazione mentre Dylan suonava.

La vicenda è molto più controversa di quanto suggerisca la leggenda.

Seeger spiegò successivamente che il problema principale era la pessima qualità del suono: la voce di Dylan risultava difficile da capire e la sua esasperazione sarebbe stata diretta soprattutto contro l’impianto audio, non semplicemente contro la presenza della chitarra elettrica.

Il film utilizza quindi un episodio entrato nella mitologia di Newport, ma lo inserisce all’interno di uno scontro più ampio tra Dylan e il mondo folk dal quale proveniva. Le ricostruzioni storiche mostrano che la divisione tra “tradizionalisti acustici” e “rivoluzionari elettrici” era decisamente meno netta.

Il famoso “Judas!” non avvenne a Newport

C’è poi un dettaglio importante.

L’insulto “Judas!”, diventato uno dei momenti più celebri della carriera di Dylan, non venne gridato durante Newport 1965.

Accadde successivamente, durante il tour del 1966 in Inghilterra, in occasione del concerto alla Manchester Free Trade Hall. A Complete Unknown rielabora quindi la cronologia per concentrare simbolicamente il conflitto sulla svolta elettrica nel finale.

La registrazione di Like a Rolling Stone è vera?

Una delle curiosità più sorprendenti raccontate dal film riguarda invece Al Kooper.

Kooper arrivò alla sessione di registrazione di Like a Rolling Stone pensando di suonare la chitarra. Quando si rese conto che il ruolo era già occupato, finì davanti all’organo.

Da quella situazione nacque la celebre parte d’organo della canzone.

Per quanto sembri costruito appositamente per il cinema, l’episodio ha una solida base reale.

Quanto è fedele Timothée Chalamet al vero Bob Dylan?

Chalamet non cerca semplicemente di imitare Dylan nell’aspetto.

Una delle caratteristiche più importanti della produzione è che l’attore canta personalmente le canzoni. Searchlight lo sottolinea anche nella presentazione ufficiale del film.

Il film, però, evita deliberatamente di spiegare completamente chi sia Bob Dylan.

È una scelta coerente con lo stesso personaggio storico. Dylan ha spesso costruito versioni differenti del proprio passato, contribuendo personalmente alla creazione del mito che lo circonda.

Lo Smithsonian riferisce inoltre un particolare curioso: Dylan, coinvolto nel progetto come produttore esecutivo, avrebbe contribuito alla sceneggiatura e avrebbe persino insistito affinché almeno un episodio non realmente accaduto rimanesse nel film.

Questo rende particolarmente significativo il titolo A Complete Unknown, che riprende naturalmente una frase di Like a Rolling Stone.

Il film non promette di rivelare definitivamente “chi è Bob Dylan”.

Racconta invece il momento in cui Robert Zimmerman, il ragazzo arrivato dal Minnesota, diventa progressivamente Bob Dylan, costruendo un’identità artistica che sfugge continuamente alle definizioni che gli altri cercano di imporgli.

Cosa cambia quindi tra film e realtà?

Gli elementi fondamentali sono reali: Dylan arrivò a New York nel 1961, visitò Woody Guthrie, frequentò Greenwich Village, ebbe rapporti importanti con Suze Rotolo e Joan Baez, ricevette il sostegno di Pete Seeger e Johnny Cash e suonò elettrico a Newport nel 1965.

Cambiano invece diversi dettagli.

Gli incontri vengono condensati, alcune conversazioni sono inevitabilmente inventate, Pete Seeger assume un ruolo più direttamente paterno, Suze Rotolo diventa Sylvie Russo e la controversia di Newport viene costruita come un confronto più netto di quanto probabilmente fosse nella realtà.

È proprio qui che sta la differenza fondamentale: A Complete Unknown racconta fatti storici reali, ma non pretende di essere una cronaca minuto per minuto della vita di Bob Dylan.

Mangold utilizza quegli anni per raccontare soprattutto una trasformazione: un ragazzo sconosciuto arriva a New York cercando un posto nella musica folk e, appena quel mondo comincia a considerarlo il proprio simbolo, decide di cambiare nuovamente.

Il cast di A Complete Unknown

Timothée Chalamet interpreta Bob Dylan, Edward Norton è Pete Seeger, Monica Barbaro veste i panni di Joan Baez, Elle Fanning interpreta Sylvie Russo, Boyd Holbrook è Johnny Cash e Scoot McNairy interpreta Woody Guthrie. La regia è di James Mangold, che firma la sceneggiatura insieme a Jay Cocks.

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