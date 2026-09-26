The Rush – Corsa contro il tempo, dove vederlo in streaming: Sky, NOW e Prime Video





Alan Ritchson e Owen Wilson sono protagonisti di un action thriller costruito come una corsa contro il tempo. Ecco dove vedere The Rush in streaming in Italia.





The Rush – Corsa contro il tempo arriva il 26 settembre 2026 su Sky e NOW. Il film con Alan Ritchson e Owen Wilson è diretto da Scott Waugh.

Un organo da consegnare, pochissimo tempo a disposizione e un gruppo criminale disposto a tutto pur di impossessarsene. The Rush – Corsa contro il tempo è una delle novità action di settembre 2026 e vede insieme Alan Ritchson e Owen Wilson.

Il titolo originale del film è Runner e la regia è affidata a Scott Waugh, già dietro la macchina da presa di Need for Speed. Il film dura circa 98 minuti e nel cast, oltre ai due protagonisti, troviamo Rodrigo Santoro, Leila George, Adriana Barraza e Peta Sergeant.

Per il pubblico italiano la data da ricordare è sabato 26 settembre 2026: Sky indica ufficialmente The Rush – Corsa contro il tempo tra i film disponibili dal 26 settembre, mentre la programmazione televisiva prevede ulteriori passaggi nei giorni successivi.

The Rush in streaming: dove vederlo su Sky e NOW

La disponibilità più chiaramente confermata riguarda Sky.

Dal 26 settembre 2026, The Rush – Corsa contro il tempo è disponibile on demand per gli abbonati che dispongono del pacchetto necessario. Sky lo inserisce ufficialmente tra le nuove proposte di Sky Cinema di settembre.

Il film arriva anche nella programmazione lineare di Sky Cinema Uno. Il 26 settembre è previsto un primo passaggio alle 6:00, mentre martedì 29 settembre alle 21:15 è programmata una trasmissione in prima serata. Sono previsti anche ulteriori passaggi.

Per chi utilizza NOW, il film rientra nelle novità cinematografiche del servizio collegate alla programmazione Sky Cinema: le anticipazioni di settembre indicano The Rush disponibile dal 26 settembre on demand su Sky e NOW.

La situazione relativa a Prime Video richiede invece qualche attenzione. Alcune fonti italiane dedicate allo streaming indicano il film in arrivo sulla piattaforma Amazon dal 26 settembre. Al momento della verifica, tuttavia, la disponibilità italiana più solidamente confermata da una fonte ufficiale è quella di Sky, che include esplicitamente il titolo nella propria offerta Cinema dal 26 settembre.

Per questo, prima di indicare Prime Video come alternativa equivalente inclusa nell’abbonamento, è opportuno verificare direttamente il catalogo Amazon del momento: la presenza dei film può infatti dipendere anche dalla formula di distribuzione, dall’acquisto o dal noleggio e dai diritti territoriali.

Di cosa parla The Rush – Corsa contro il tempo

La storia è costruita intorno a una missione che non può fallire.

Un corriere e un medico devono trasportare un fegato destinato a un trapianto. La vita di una bambina dipende dal loro arrivo e il tempo a disposizione è pochissimo: Sky presenta la vicenda come una corsa di appena tre ore.

Ma quella che dovrebbe essere una complicata operazione logistica si trasforma rapidamente in una lotta per la sopravvivenza.

Un potente cartello criminale vuole impossessarsi dell’organo e comincia a dare la caccia ai protagonisti. Il viaggio diventa così una successione di inseguimenti, scontri e situazioni nelle quali ogni minuto perso può avere conseguenze irreparabili.

Il film punta quindi sulla struttura classica del countdown thriller: non basta sopravvivere agli uomini che stanno cercando di fermare i protagonisti, perché l’organo deve raggiungere la destinazione entro un limite temporale preciso.

Alan Ritchson e Owen Wilson protagonisti

Una delle curiosità maggiori riguarda proprio la coppia scelta per guidare il film.

Alan Ritchson è diventato negli ultimi anni uno dei volti più riconoscibili dell’action americano, mentre Owen Wilson porta nel progetto un tipo di presenza cinematografica molto differente.

Secondo le informazioni di Sky, i due interpretano gli uomini coinvolti nella missione per consegnare il fegato e salvare la bambina.

Nel cast troviamo inoltre Rodrigo Santoro, Leila George, Adriana Barraza, Peta Sergeant, Scarlett Crabtree e Geraldine Hakewill.

Alla regia c’è Scott Waugh, cineasta particolarmente legato al cinema d’azione. Il suo curriculum comprende Need for Speed e Expend4bles, quarto capitolo della saga degli Expendables.

Quando vedere The Rush su Sky Cinema

Chi preferisce la programmazione televisiva tradizionale ha diverse possibilità.

Il film debutta su Sky Cinema Uno il 26 settembre 2026 alle 6:00. Un appuntamento decisamente più comodo è quello di martedì 29 settembre alle 21:15, sempre su Sky Cinema Uno.

La soluzione più flessibile rimane comunque la visione on demand, disponibile dal 26 settembre.

Sky TG24 segnala inoltre il film tra le principali uscite cinematografiche in streaming del mese, indicando proprio il passaggio del 29 settembre su Sky Cinema Uno.

The Rush è disponibile su Netflix?

Nelle fonti verificate non risulta un’uscita italiana su Netflix per il 26 settembre 2026. La distribuzione confermata per questa data riguarda Sky Cinema e l’offerta on demand collegata a Sky/NOW.

Per chi vuole vedere immediatamente il film, quindi, Sky e NOW rappresentano le opzioni italiane confermate al debutto del 26 settembre.

La questione Prime Video è invece meno lineare: esistono fonti che ne annunciano l’arrivo nello stesso giorno, ma non ho trovato nella verifica una pagina ufficiale italiana Amazon del titolo che permetta di stabilire con la stessa certezza se sia incluso nell’abbonamento Prime, disponibile tramite un canale oppure proposto con acquisto/noleggio.

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