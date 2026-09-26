TV Talk 2026-2027, si riparte il 26 settembre: Mia Ceran torna su Rai 3, debutta la novità After Talk





TV Talk inaugura la nuova stagione sabato 26 settembre. Mia Ceran confermata alla conduzione con Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli. Nel finale arriva After Talk.





TV Talk torna sabato 26 settembre 2026 alle 15 su Rai 3. Confermato il cast, mentre la grande novità della stagione è After Talk, con un unico ospite al centro del confronto.

Riparte uno degli appuntamenti storici di Rai 3 dedicati all’analisi del piccolo schermo. Sabato 26 settembre 2026 alle 15 torna TV Talk, che inaugura così la stagione televisiva 2026-2027 ancora una volta con Mia Ceran alla conduzione.

La giornalista prosegue l’esperienza iniziata nel 2024, quando aveva raccolto il testimone di Massimo Bernardini. La formula centrale rimane riconoscibile: programmi di successo, ascolti, fenomeni televisivi, informazione, fiction, intrattenimento e nuovi linguaggi digitali vengono analizzati insieme ai protagonisti e agli osservatori del settore. RaiPlay descrive infatti TV Talk come il programma che racconta la televisione passando dagli ascolti ai retroscena, con il confronto tra volti del piccolo schermo, giornalisti e analisti.

La stagione, però, porta con sé anche una novità significativa. Si chiama After Talk e cambia almeno in parte il ritmo della parte conclusiva della trasmissione.

TV Talk, il cast della nuova edizione e le rubriche

Accanto a Mia Ceran viene confermata la squadra degli specialisti che il pubblico ha imparato a conoscere.

Cinzia Bancone continuerà a occuparsi in particolare del mondo digitale e di tutto ciò che accade intorno alla televisione sui social e sulle nuove piattaforme. Silvia Motta, ormai identificata come la “Signora degli ascolti”, analizzerà numeri, share e andamento dei programmi, mentre Sebastiano Pucciarelli manterrà il suo ruolo nel confronto con ospiti e protagonisti della settimana.

Resta inoltre il parterre formato da giornalisti, rappresentanti del mondo universitario e giovani analisti appassionati di televisione.

Confermato anche il “Target”, ovvero un rappresentante del pubblico presente in studio. L’obiettivo è mantenere nel dibattito anche il punto di vista dello spettatore, accanto alle analisi degli addetti ai lavori.

Non scompare uno degli appuntamenti ormai riconoscibili del programma: i ReTVeet, la rubrica che raccoglie e commenta alcuni dei momenti televisivi che hanno attirato maggiormente l’attenzione durante la settimana.

Il campo d’azione resta molto ampio. TV Talk continuerà infatti a occuparsi di cronaca, politica, intrattenimento e fiction, senza trascurare successi, esperimenti televisivi e programmi che non hanno ottenuto i risultati sperati. Una parte dell’attenzione sarà dedicata anche all’evoluzione dei media e all’influenza dei fenomeni digitali sul modo di produrre e consumare televisione.

After Talk, la grande novità di TV Talk

La vera novità dell’edizione 2026-2027 arriva nel finale.

Si chiama After Talk e introduce una formula più concentrata rispetto al tradizionale dibattito con numerosi protagonisti.

In ogni appuntamento un unico ospite sarà sottoposto alle domande degli analisti di TV Talk, con Mia Ceran chiamata a guidare e moderare il confronto.

L’idea è quindi quella di concedere maggiore spazio a un singolo personaggio televisivo, permettendo alla squadra del programma di approfondirne carriera, scelte professionali e rapporto con il mezzo.

Il primo a sperimentare il nuovo spazio sarà Max Angioni.

Il comico e conduttore sarà infatti protagonista dell’After Talk del 26 settembre, dopo essere intervenuto durante la puntata anche per parlare di Roast in Peace.

TV Talk, cosa vedremo nella prima puntata del 26 settembre

Il debutto della nuova stagione non si limiterà alla presentazione della nuova formula.

La prima puntata partirà con un approfondimento sulla comunicazione politica in televisione e nelle piazze, osservata soprattutto dal punto di vista del linguaggio e della rappresentazione mediatica. Al confronto prenderanno parte Riccardo Iacona, Filippo Facci e Maria Volpe.

L’analisi riguarderà in particolare il modo in cui i leader utilizzano il palcoscenico televisivo e gli eventi pubblici per comunicare con il proprio elettorato. La puntata osserverà quindi le forme della comunicazione politica senza limitarsi ai contenuti, concentrandosi anche sui linguaggi utilizzati nei diversi contesti mediatici.

Dopo questo primo spazio arriveranno i ReTVeet, con la selezione dei momenti televisivi maggiormente commentati della settimana.

Successivamente il programma cambierà completamente registro con Michela Giraud e Max Angioni.

I due saranno ospiti per parlare della seconda stagione di Roast in Peace, comedy show di Prime Video costruito intorno al meccanismo del roast e a una comicità volutamente irriverente.

Ci sarà poi spazio per un argomento particolarmente adatto alla prima puntata della stagione: come è cambiata la televisione italiana dopo il mercato estivo.

TV Talk analizzerà alcuni dei principali cambiamenti che hanno interessato programmi e personaggi: passaggi di rete, nuovi conduttori, sostituzioni nelle giurie e modifiche dei format. La trasmissione parlerà quindi di quello che la nota Rai definisce il “Telemercato estivo”, osservando gli effetti delle scelte compiute dai diversi broadcaster.

A chiudere arriverà finalmente After Talk, con Max Angioni primo protagonista della nuova rubrica.

Quando e dove vedere TV Talk

La nuova edizione di TV Talk parte sabato 26 settembre 2026 alle ore 15 su Rai 3. La data era già stata annunciata nei palinsesti Rai estivi ed è stata successivamente confermata per il debutto stagionale.

Il programma sarà disponibile anche su RaiPlay, dove è presente l’archivio delle puntate e la pagina ufficiale della trasmissione.

La nuova stagione riparte quindi senza rivoluzionare una formula consolidata, ma aggiungendo un elemento nuovo. After Talk proverà a trasformare il finale della trasmissione in un confronto più serrato con un solo protagonista, mentre il resto del programma continuerà a osservare la televisione attraverso ascolti, social, informazione, intrattenimento, fiction e fenomeni della settimana.

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