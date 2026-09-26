Grande Fratello Vip 9 televoto sondaggi ad oggi 26 settembre 2026: chi sarà eliminato?





Ilary Blasi affronta il caso Annicchiarico nella quarta diretta. Alessandro Varsi perde il televoto ma resta nella Casa: sarà candidato alla prossima eliminazione.





Quarta puntata movimentata per il Grande Fratello Vip 9: Simone Annicchiarico torna in studio dopo la squalifica, mentre Alessandro Varsi è il meno votato dal pubblico.

Una quarta puntata inevitabilmente dominata dal caso Simone Annicchiarico. Venerdì 25 settembre 2026, il Grande Fratello Vip 9 è tornato in prima serata su Canale 5 con Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Al centro della serata la squalifica decisa nelle ore precedenti, ma anche il verdetto del televoto, le tensioni tra le donne della Casa e il ricordo di Pietro Taricone da parte di Marina La Rosa.

C’è però una precisazione importante sul televoto: Alessandro Varsi non è stato eliminato dal Grande Fratello. È risultato il concorrente meno votato e, per questo, è diventato candidato alla prossima eliminazione, insieme a Giancarlo Danto.

Simone Annicchiarico squalificato: cosa è successo

La vicenda era esplosa giovedì 24 settembre, quando il Grande Fratello aveva comunicato che Simone Annicchiarico doveva lasciare immediatamente la Casa per aver violato il regolamento.

La produzione, nei propri contenuti ufficiali, parla di una frase non consentita. Altre testate, tra cui Repubblica e Corriere della Sera, hanno riferito che si trattava di una bestemmia pronunciata sottovoce mentre Annicchiarico si trovava in cucina con Giancarlo Danto.

La quarta puntata è partita proprio da qui.

Annicchiarico, dopo aver trascorso la notte in isolamento in albergo, è entrato nello studio di Ilary Blasi per spiegare quanto accaduto e chiedere scusa. La decisione del programma è stata confermata: la sua esperienza come concorrente è terminata.

L’ex concorrente si è mostrato amareggiato e ha riconosciuto la gravità dell’episodio.

«Sono amareggiato, un po’ triste, un po’ affranto. Non ho pensato, è stato un blackout», ha spiegato, chiedendo scusa al pubblico, agli autori e ai compagni rimasti nella Casa. Ha poi definito quanto successo «un vuoto sinaptico» e ha raccontato di essersi sentito «tradito da me stesso».

Annicchiarico ha anche spiegato di essersi reso immediatamente conto dell’errore: dopo aver spento il microfono si sarebbe recato in confessionale per avvertire gli autori di aver commesso qualcosa di molto grave.

Durante il confronto ha manifestato il desiderio di poter tornare almeno per qualche minuto nella Casa e salutare gli altri concorrenti. Il programma ha però chiarito che, a causa della frase pronunciata, non gli sarebbe stato consentito rientrare nella Casa.

Il televoto: Alessandro Varsi è il meno votato

Altro momento importante della quarta puntata è stato il verdetto del pubblico.

Al televoto arrivavano Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello e Moreno Morello, nominati durante l’appuntamento precedente.

I primi due concorrenti dichiarati salvi da Ilary Blasi sono stati Carmen Di Pietro e Alessandro Roncaccia.

Sono quindi rimasti in attesa Alessandro Varsi, Federica Morello e Moreno Morello. Alla fine il verdetto ha indicato Alessandro Varsi come il Vip meno votato dal pubblico.

Attenzione, però: non si trattava di un televoto eliminatorio immediato.

Varsi rimane nella Casa, ma diventa uno dei candidati all’eliminazione successiva. Ad attenderlo c’era già Giancarlo Danto, che si trovava nella stessa condizione.

Il meccanismo è quindi destinato a produrre il suo vero effetto nella puntata di lunedì 28 settembre, quando il pubblico sarà chiamato nuovamente a intervenire.

Federica Morello contro le donne della Casa

Spazio anche alle tensioni interne.

Tra le concorrenti maggiormente al centro delle dinamiche degli ultimi giorni c’è Federica Morello, che si è confrontata con alcune delle altre donne dopo essersi sentita criticata e isolata.

Il confronto ha coinvolto anche Valeria Marini, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, con opinioni differenti sul comportamento di Federica.

La serata ha poi ospitato una nuova Battle dei Talenti, che questa volta ha premiato la squadra femminile. La vittoria ha avuto un effetto concreto sul gioco, perché ha permesso a quattro concorrenti di conquistare l’immunità.

Sono risultate immuni Giulia Provvedi, Marina La Rosa, Megan Ria e Piera Meloni. Federica Morello e Guendalina Tavassi sono state invece escluse dall’immunità per scelta di Giancarlo Danto e Alessandro Varsi.

Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone

Uno dei momenti più emotivi della puntata ha avuto come protagonista Marina La Rosa.

Il ritorno nella Casa ha inevitabilmente riaperto i ricordi della prima storica edizione del Grande Fratello, trasmessa nel 2000. Tra questi c’è quello di Pietro Taricone, con il quale Marina aveva condiviso quell’esperienza.

Guardando alcune immagini della ragazza che era allora, Marina si è emozionata: «Mi verrebbe da abbracciarla quella ragazzina». Ha spiegato come tornare nella Casa abbia fatto riaffiorare sensazioni che pensava appartenessero ormai al passato.

Chi è in nomination dopo la quarta puntata

Il finale ha riportato tutti alle dinamiche del gioco.

Dopo le nomination e tenendo conto dei concorrenti già a rischio, sono sei i Vip finiti al televoto: Giancarlo Danto, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia.

Questa volta la domanda posta al pubblico è legata a chi salvare. Il concorrente meno votato sarà eliminato nella puntata di lunedì 28 settembre.

Si apre quindi una fase decisamente più delicata del reality: Varsi arriva al nuovo televoto dopo essere già risultato il meno sostenuto dal pubblico nella precedente votazione, mentre gli altri concorrenti dovranno misurare per la prima volta in maniera più diretta il proprio consenso fuori dalla Casa.

Gli ascolti della quarta puntata del Grande Fratello Vip

Per quanto riguarda gli ascolti TV della puntata del 25 settembre, al momento della verifica di questa mattina i dati Auditel definitivi non risultano ancora pubblicati dalle fonti affidabili che ho consultato. Anche la sezione ufficiale ascolti di Mediaset, al momento, è aggiornata ai dati relativi al 24 settembre.

È quindi preferibile non anticipare numeri di spettatori o share non ancora ufficializzati. L’articolo potrà essere aggiornato appena saranno disponibili i dati della prima serata del 25 settembre.

Il dato certo, per ora, riguarda ciò che è accaduto nel gioco: Simone Annicchiarico è definitivamente fuori dopo la squalifica, Alessandro Varsi non è stato eliminato ma è risultato il meno votato e sei concorrenti si giocano ora la permanenza nella Casa. Il prossimo verdetto arriverà lunedì 28 settembre.

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