Rosy Abate su Rete 4: a che ora va in onda la replica in tv, trama e cast





Rosy Abate torna nella programmazione di Rete 4 con la replica della prima stagione. Ecco l’orario della messa in onda e cosa succede nell’episodio.





Nuovo appuntamento in replica con Rosy Abate su Rete 4: nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 settembre 2026 va in onda il secondo episodio della prima stagione.

Torna in televisione Rosy Abate – La serie, una delle fiction Mediaset più conosciute degli ultimi anni con Giulia Michelini nei panni della protagonista diventata celebre nell’universo di Squadra antimafia.

Per chi vuole rivedere la serie, l’appuntamento è su Rete 4 nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 settembre 2026. Il palinsesto ufficiale Mediaset indica infatti Rosy Abate, prima stagione, episodio 2, subito dopo Quarto Grado.

L’orario indicato dalle guide televisive è intorno alle 00:55-00:56, con conclusione prevista poco dopo le 2:00 del mattino. Alcune guide riportano le 00:54, altre le 00:56: si tratta quindi di una piccola variazione legata alla durata della programmazione precedente.

Rosy Abate su Rete 4: orario della replica

Chi vuole seguire la fiction dovrà quindi fare attenzione alla data: tecnicamente, essendo già passata la mezzanotte, la replica appartiene alla programmazione di sabato 26 settembre.

La fascia indicativa è:

Rosy Abate – La serie, stagione 1 episodio 2: dalle 00:55 circa alle 02:05 su Rete 4.

Prima della fiction è prevista la conclusione di Quarto Grado. Proprio la durata del programma condotto in prima serata può determinare qualche minuto di differenza rispetto all’orario riportato nelle guide.

Al centro della serie troviamo ancora una volta Rosy Abate, interpretata da Giulia Michelini. La protagonista, dopo aver fatto credere a tutti di essere morta, ha provato a ricostruirsi un’esistenza lontana dal proprio passato.

Vive sotto una nuova identità in una località della Liguria e ha accanto Francesco, un uomo che la ama senza conoscere fino in fondo la sua vera storia.

Quella tranquillità, però, è destinata a durare pochissimo.

Rosy scopre infatti qualcosa capace di cambiare completamente la sua vita: suo figlio Leonardino potrebbe essere ancora vivo.

Da quel momento il passato torna violentemente a bussare alla sua porta.

Cosa succede nella puntata in replica

L’episodio proposto da Rete 4 è il secondo della prima stagione.

La storia riparte dopo la morte di Francesco, rimasto coinvolto negli eventi legati ai Marsigliesi. Mirko e Stefano Sciarra sono fuggiti con la droga e Rosy è determinata a trovarli perché proprio attraverso di loro spera di arrivare alla verità sul figlio Leonardino.

La ricerca diventa quindi sempre più pericolosa.

Rosy non può più limitarsi a nascondere la propria identità. Per scoprire cosa sia realmente accaduto al figlio deve tornare a muoversi in quell’ambiente criminale dal quale aveva cercato disperatamente di allontanarsi.

È proprio il rapporto con Leonardino a rappresentare il motore dell’intera prima stagione.

La donna che all’inizio della serie cerca di costruirsi una nuova esistenza lascia progressivamente spazio alla Rosy conosciuta dal pubblico di Squadra antimafia: determinata, imprevedibile e disposta a correre enormi rischi pur di raggiungere il proprio obiettivo.

Quanti episodi ha la prima stagione

La prima stagione di Rosy Abate – La serie è composta da cinque puntate e debuttò originariamente su Canale 5 nel novembre 2017.

Il personaggio interpretato da Giulia Michelini nasce all’interno di Squadra antimafia – Palermo oggi e ottenne successivamente uno spin-off interamente dedicato alla sua storia.

Il successo portò poi alla realizzazione di una seconda stagione, trasmessa nel 2019.

Accanto a Giulia Michelini, nella prima stagione troviamo tra gli altri Mario Sgueglia, che interpreta Luca Bonaccorso, e Paolo Bernardini, nel ruolo di Francesco Ricci. La vicenda coinvolge inoltre i fratelli Sciarra e numerosi personaggi collegati alla nuova indagine di Rosy sulla sorte del figlio.

Per chi sta cercando semplicemente a che ora va in onda Rosy Abate su Rete 4, dunque, l’appuntamento è nella notte: intorno alle 00:55 tra venerdì 25 e sabato 26 settembre, subito dopo Quarto Grado. Il palinsesto ufficiale Mediaset conferma la presenza della fiction e identifica la puntata come stagione 1, episodio 2.

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