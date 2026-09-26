Il truffacuori, come finisce il film con Romain Duris e Vanessa Paradis: trama, cast e finale





Il truffacuori è la commedia romantica del 2010 diretta da Pascal Chaumeil, con Romain Duris nei panni di un professionista pagato per distruggere relazioni sentimentali.





Alex viene assunto per impedire il matrimonio della ricca Juliette, ma la sua missione cambia completamente quando il seduttore professionista finisce per innamorarsi proprio della sua vittima.

Una professione decisamente fuori dal comune, una missione apparentemente impossibile e una regola che non dovrebbe mai essere infranta: non innamorarsi della donna che bisogna conquistare. Sono gli ingredienti di Il truffacuori, titolo originale L’Arnacoeur e internazionale Heartbreaker, commedia romantica diretta da Pascal Chaumeil.

Il film è del 2010 ed è interpretato da Romain Duris e Vanessa Paradis, affiancati da Julie Ferrier, François Damiens, Héléna Noguerra, Andrew Lincoln e Jacques Frantz. In Italia è arrivato nelle sale l’11 febbraio 2011, distribuito da Lucky Red.

Al centro della storia c’è Alex Lippi, un uomo che ha trasformato la seduzione in una vera attività professionale. Insieme alla sorella Mélanie e al cognato Marc gestisce un’agenzia specializzata nel sabotare relazioni sentimentali.

Il suo lavoro, tuttavia, segue una precisa regola: Alex interviene soltanto quando ritiene che una donna sia infelice con il proprio compagno. Non porta mai fino in fondo la seduzione e il suo scopo è semplicemente far capire alla cliente inconsapevole che potrebbe desiderare qualcosa di diverso.

Poi arriva Juliette Van Der Becq e tutte le sue convinzioni vengono messe alla prova.

Il truffacuori, la trama completa

Alex è diventato estremamente bravo nel proprio lavoro.

Studia le donne che deve conquistare, scopre gusti, abitudini e debolezze e successivamente costruisce intorno a loro l’uomo ideale. Mélanie e Marc lo aiutano raccogliendo informazioni e organizzando situazioni apparentemente casuali.

Il meccanismo funziona fino a quando un ricco uomo d’affari, Van Der Becq, chiede ad Alex di occuparsi della figlia Juliette.

La ragazza sta per sposare Jonathan Alcott, affascinante uomo inglese interpretato da Andrew Lincoln.

C’è però un problema enorme: Juliette e Jonathan sembrano realmente felici insieme.

Alex inizialmente non vuole accettare perché il caso viola la sua regola professionale. La difficile situazione economica in cui si trova, però, contribuisce a fargli cambiare idea. Il tempo a disposizione è pochissimo: deve conquistare Juliette prima delle nozze.

Per avvicinarsi alla donna, Alex si presenta come una sorta di guardia del corpo.

Comincia così un meticoloso lavoro di seduzione.

Grazie alle informazioni raccolte dalla sua squadra scopre ciò che Juliette ama e cerca di trasformarsi nell’uomo capace di sorprenderla. Uno degli elementi più divertenti e ricordati del film riguarda Dirty Dancing: Alex scopre la passione della donna per il celebre film e impara la coreografia per ricreare con lei uno dei suoi momenti più iconici.

Il piano sembra funzionare.

Juliette, inizialmente diffidente, comincia ad abbassare le difese. Tra i due nasce una complicità che Alex non aveva previsto.

Ed è proprio qui che il lavoro del truffacuori si trasforma in qualcosa di completamente diverso.

Per la prima volta non è soltanto la donna da conquistare a provare qualcosa.

Alex si innamora davvero di Juliette.

La situazione diventa ancora più complicata perché Jonathan non corrisponde affatto al tipo di uomo che Alex è abituato a combattere. Non emerge come un fidanzato crudele o evidentemente inadatto: Juliette sembra sinceramente innamorata e il matrimonio appare destinato a celebrarsi.

Alex si ritrova quindi intrappolato nella sua stessa strategia.

Continuare significa distruggere una relazione apparentemente felice. Fermarsi significa perdere Juliette proprio quando ha scoperto di provare per lei qualcosa di autentico.

Come finisce Il truffacuori

Attenzione: da questo punto ci sono spoiler sul finale del film.

La verità inevitabilmente viene fuori.

Juliette scopre che Alex è stato assunto da suo padre proprio per impedire il matrimonio con Jonathan. Per lei è un colpo durissimo perché i momenti vissuti con Alex assumono improvvisamente un significato completamente diverso.

Quello che Juliette considerava un incontro capace di mettere in discussione le sue certezze era iniziato come una messinscena professionale.

Decide quindi di allontanarsi da Alex e proseguire con il matrimonio.

Alex, dal canto suo, sembra disposto a lasciarla andare.

È Mélanie a spingerlo a guardare finalmente in faccia la realtà: per anni suo fratello ha simulato sentimenti per lavoro, mentre adesso che ha trovato qualcosa di autentico sta rinunciando senza combattere.

Arriva così il giorno delle nozze.

Juliette è pronta a sposare Jonathan, ma mentre si avvicina il momento decisivo capisce di non poter ignorare quello che prova.

Abbandona il matrimonio e corre alla ricerca di Alex.

Contemporaneamente anche Alex ha deciso di raggiungerla.

I due finiscono per incontrarsi e finalmente smettono di fingere.

Alex e Juliette si baciano e scelgono di stare insieme. La missione che avrebbe dovuto essere soltanto l’ennesimo incarico professionale è quindi diventata la prima occasione in cui il truffacuori è stato conquistato davvero.

Il film aggiunge però qualche dettaglio durante i titoli di coda.

Si scopre infatti che lo strozzino al quale Alex doveva del denaro lavorava in realtà per il padre di Juliette, aggiungendo un’ulteriore spiegazione alle pressioni che avevano spinto il protagonista ad accettare l’incarico.

C’è spazio anche per Jonathan.

Dopo essere stato lasciato sull’altare, l’ex promesso sposo non rimane completamente solo: Sophie, l’amica di Juliette, comincia a flirtare con lui.

Il finale ribalta quindi completamente il ruolo iniziale del protagonista. Alex aveva costruito una carriera convincendo altre persone a mettere in discussione le proprie relazioni, ma questa volta è proprio lui a scoprire di non poter controllare i sentimenti con la stessa precisione con cui organizza le sue truffe.

Chi sono gli attori di Il truffacuori

Il protagonista Alex Lippi è interpretato da Romain Duris, mentre Vanessa Paradis veste i panni di Juliette Van Der Becq. Julie Ferrier è Mélanie, la sorella di Alex, mentre François Damiens interpreta suo marito Marc.

Andrew Lincoln, diventato poi celebre soprattutto grazie a The Walking Dead, interpreta Jonathan Alcott, il fidanzato di Juliette. Nel cast troviamo inoltre Héléna Noguerra nel ruolo di Sophie e Jacques Frantz in quello del padre di Juliette.

Il film dura circa 105 minuti e mescola commedia sentimentale, equivoci e situazioni da spy movie, giocando soprattutto sull’inversione più importante della storia: l’uomo pagato per far innamorare le donne finisce per essere quello incapace di controllare il proprio cuore.

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