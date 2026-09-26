Festa del Cinema di Roma 2026, svelato il programma: da Melania Rea alle sei produzioni Rai, tutte le anteprime





Dal 13 al 25 ottobre torna la Festa del Cinema di Roma. Tra gli appuntamenti più attesi la serie HBO Original Melania Rea, sei produzioni Rai Fiction e numerosi ospiti internazionali.





Presentato il programma della Festa del Cinema di Roma 2026: circa 150 titoli, grandi star internazionali, Melania Rea di HBO Max e sei produzioni Rai Fiction.

La Festa del Cinema di Roma 2026 ha finalmente svelato il suo programma. La ventunesima edizione si svolgerà dal 13 al 25 ottobre 2026, con il consueto quartier generale all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e numerosi appuntamenti distribuiti in altri luoghi della Capitale.

L’edizione sarà diretta da Paola Malanga e si annuncia particolarmente ricca: sono circa 150 i titoli complessivamente coinvolti, tra film, serie, documentari, restauri, anteprime e incontri.

La Selezione Ufficiale è articolata nelle sezioni Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani, Freestyle, Grand Public, Proiezioni Speciali, Best of 2026 e Storia del Cinema. Il concorso Progressive Cinema comprende 18 titoli.

Ad aprire la manifestazione sarà Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, presentato nella sezione Grand Public. Nel cast figurano Emanuela Fanelli, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, Lino Musella, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini e Claudio Santamaria. La cerimonia inaugurale sarà condotta da Ema Stokholma.

Ma una parte importante dell’edizione 2026 sarà occupata anche dalla serialità televisiva italiana, con produzioni Rai, HBO Max e Netflix.

Melania Rea, la serie HBO Max arriva alla Festa del Cinema di Roma

Tra i titoli destinati a richiamare maggiore attenzione c’è Melania Rea, nuova serie HBO Original diretta da Stefano Mordini.

La produzione sarà presentata in anteprima nella sezione Freestyle | Serie della Festa del Cinema di Roma, mentre i quattro episodi saranno successivamente distribuiti in esclusiva su HBO Max.

A interpretare Melania Rea è Maria Esposito, mentre Daniele Rienzo veste i panni di Salvatore Parolisi. Nel cast troviamo anche Michela Cescon, Carmen Pommella, Antonio Buonanno, Francesco Rungi, Giulia Ercolini, Alessandro Giallocosta, Andrea Genovese, Beatrice Bartoni e Zoe De Santis.

La serie torna su uno dei casi di cronaca giudiziaria italiana più seguiti degli ultimi decenni.

Il 20 aprile 2011 il corpo di Melania Rea venne ritrovato a Ripe di Civitella, nel territorio di Civitella del Tronto. La giovane viveva con il marito Salvatore Parolisi e la loro bambina. Il caso diede origine a una lunga indagine e a un procedimento giudiziario seguito con enorme attenzione dai mezzi d’informazione.

La serie è prodotta da Simona Ercolani e Teresa Carducci e punta a ricostruire la vicenda dedicando particolare attenzione alla figura di Melania, andando oltre la dimensione puramente giudiziaria del caso.

Alla Festa saranno presentati i primi due episodi, per una durata complessiva indicata nel programma di 82 minuti.

La produzione assume un peso particolare anche perché rappresenta uno dei progetti italiani con cui HBO Max sta rafforzando la propria offerta originale nel nostro Paese.

Rai Fiction porta sei titoli alla Festa

Molto significativa anche la presenza della Rai, confermata Main Media Partner della manifestazione. Rai Cultura sarà Content Partner, mentre Rai Radio2 sarà il canale ufficiale della Festa.

Rai Fiction parteciperà con sei titoli, spaziando dalla cronaca alla storia giudiziaria italiana, dal crime alla commedia e al mystery.

Il primo è 177 giorni. Il rapimento di Farouk, diretto da Carlo Carlei e interpretato da Marco Bocci e Antonia Desplat.

La serie, composta da sei episodi, ricostruisce il sequestro di Farouk Kassam, rapito in Costa Smeralda il 15 gennaio 1992 quando aveva sette anni. Il bambino rimase nelle mani dei sequestratori per 177 giorni. La produzione arriverà successivamente in prima serata su Rai 1.

Tra i titoli Rai troviamo poi Cagnàz, serie diretta da Alessandro Roia con Guido Caprino.

Caprino interpreta Marco Cagnani, soprannominato Cagnàz, ispettore di polizia che vive su una barca e conosce profondamente la Riviera Romagnola e il suo mondo criminale. Al suo fianco c’è Ossani, interpretato da Eugenio Franceschini.

Un altro progetto particolarmente atteso è Livatino – Il giudice e i suoi assassini, diretto da Michele Placido.

La produzione racconta la storia di Rosario Livatino, magistrato assassinato dalla mafia nel 1990 e successivamente proclamato beato dalla Chiesa cattolica.

Spazio anche a La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, diretta da Letizia Lamartire. Il progetto racconta la storia della famiglia legata alla nascita di uno dei marchi italiani più conosciuti nel mondo delle figurine; nel cast figura Serena Rossi.

Il quinto titolo è Il Milanese, coproduzione Rai Fiction e Cross Productions diretta da Simone Spada. Al centro della storia c’è un ladro gentiluomo e un percorso che si trasforma progressivamente in un racconto di riscatto.

Completa il gruppo Memoriae, serie mystery diretta da Cosimo Alemà e Isabella Aguilar.

La vicenda prende il via in un piccolo paese montano chiamato Vallata. Dopo una frana, alcuni abitanti cominciano misteriosamente a soffrire di un’amnesia che ha cancellato sei anni della loro vita. Nel cast figurano Dario Aita, Gaia Messerklinger, Anna Godina, Paola Sambo e Roberto Citran.

Rai seguirà inoltre l’intera manifestazione con contenuti dedicati. Rai Cultura realizzerà una copertura quotidiana di red carpet, eventi e incontri, mentre Rai Movie proporrà due speciali il 18 e il 25 ottobre. I contenuti saranno disponibili anche su RaiPlay.

Da Jenna Ortega a Javier Bardem: gli altri protagonisti

La Festa del Cinema di Roma 2026 non sarà naturalmente soltanto italiana.

Tra i nomi annunciati figura Javier Bardem, al quale sarà assegnato il Premio alla Carriera. Sono attesi inoltre Jenna Ortega, Julianne Moore, Paul Giamatti, Paul Bettany, Deva Cassel, Sandra Hüller, Naomi Watts, Kim Kardashian, Sarah Paulson e altri protagonisti del cinema e della serialità internazionale.

Jenna Ortega sarà legata alla presentazione di Klara and the Sun di Taika Waititi, mentre Paul Bettany arriverà con la serie Marvel Vision Quest. Deva Cassel è invece tra i protagonisti della prima mondiale di Le Fantôme de l’Opéra di Alexandre Castagnetti.

Grande attenzione anche per la seconda stagione di All’s Fair, la serie ambientata nel mondo degli studi legali specializzati in divorzi. Per la presentazione sono annunciate, tra le altre, Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts e Sarah Paulson.

Netflix porterà invece alla Festa Chiaroscuro, crime comedy diretta da Jan Maria Michelini con Pierpaolo Spollon, Andrea Lattanzi, Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano e Aurora Giovinazzo.

Musica e sport nel programma

Non mancheranno documentari dedicati alla musica.

Tra questi compare Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti, firmato da Dario Zonta e Carlo Zoratti, oltre a Il ghiaccio in tasca. Mio padre Giuseppe Sinopoli, diretto da Giovanni Sinopoli e dedicato al grande direttore d’orchestra scomparso nel 2001.

Anche lo sport avrà un proprio spazio.

Daniele De Rossi sarà protagonista della docuserie Radici di Nicola Ravera Rafele, mentre la storia di Federica Brignone sarà raccontata in Federica – L’ultima olimpiade, documentario diretto da Federico Gariboldi e Paolo Novelli.

La Festa del Cinema di Roma 2026 si prepara quindi a un’edizione particolarmente ampia, capace di affiancare cinema d’autore, produzioni popolari, serie televisive e documentari. Il programma completo e gli aggiornamenti sono consultabili anche attraverso la Film Guide ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2026.

Dal 13 al 25 ottobre, il centro della manifestazione resterà l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ma la Festa coinvolgerà ancora una volta numerosi altri luoghi della Capitale.

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