A festa aziendale, mio marito traditore scoprì che io ero il nuovo capo





Julian piegò le labbra in un sorriso amaro, come a voler annunciare che quella battaglia non era ancora finita. Ma l’episodio aveva definitivamente segnato la sua disfatta pubblica. Il suo sguardo, ormai perso tra stanchezza e rabbia, si posò su di me con una durezza sferzante.





“Non credere che questa sia la fine, Nora.”

“Spero per te abbia ragione,” risposi, con la freddezza di chi non ha più paura.

La sala cominciò a svuotarsi lentamente, mentre i più timorosi cercavano di dileguarsi senza attirare l’attenzione. Io rimasi in piedi, insieme a Malcolm, che mi lanciò un’occhiata complice.

“Non possiamo farci illusioni,” sussurrò, mentre ci dirigevamo verso la zona riservata. “Questa non è una vittoria definitiva, è solo il primo colpo in una partita molto più sporca.”

Annuii senza distogliere lo sguardo dal portone attraverso cui sparivano le ultime figure. Il sibilo delle incomprensioni era appena iniziato, e io sapevo che i giorni a venire sarebbero stati ben più duri di questa serata elegante.

"Domani mattina il consiglio si riunirà per discutere le prossime mosse," continuò Malcolm con un lieve sorriso. "E tu sai benissimo chi dovrà sedersi al loro fianco."

Il pensiero di Helena mi calmò: mia madre aveva già avviato le trattative, e dietro quelle mura di vetro e marmo si stava giocando uno scontro di potere che avrebbe ridisegnato il futuro di Aurelia.

Camilla non era più parte dello scenario. Eppure, il suo ruolo era stato più complesso di quanto immaginassi, una figura colta in un gioco più grande, ma mai del tutto consapevole. La sentivo come una pedina sacrificata ma strategica, un tassello che avrebbe pesato ancora, in modi imprevisti.

Mentre attraversavo il corridoio, il ronzio dei telefoni e il brusio degli uffici ancora aperti a quell’ora mi ricordavano quanto profondamente Aurelia fosse radicata in quella città. Boston non era solo uno sfondo: era la mia arena.

La testa mi pulsava. Dentro quella festa avevo consegnato alla platea più di una verità e meno di un sorriso. Julian aveva perso il suo pubblico, e la maschera che aveva indossato per anni si stava sgretolando sotto i riflettori impietosi del mio silenzio.

“E adesso?” chiesi a Malcolm, mentre ci avvicinavamo all’ascensore.

“Adesso dobbiamo assicurarci che nessuno abbia il tempo di rimettere in piedi quello che hai appena abbattuto. Guarda Julian. È capace di tutto pur di riconquistare ciò che ha perso.”

Un brivido mi attraversò, ma lo nascosi dietro un respiro profondo. “Conosciamo ogni sua mossa, e abbiamo David pronto a neutralizzare ogni tentativo.”

“Sai però che niente è mai garantito in queste battaglie.”

L’ascensore si chiuse con un clic sordo, chiudendo dentro di noi quell’atmosfera carica di tensione intrisa di opportunità.

Seduta nel silenzio della mia camera d’albergo, guardai fuori dalla finestra il cielo di Boston che si oscurava, la città che sprofondava in un freddo silenzio notturno. La festa era finita, ma la guerra appena cominciata.

Il telefono vibrò sul comodino. Era un messaggio di Helena.

“Domani alle otto. Ufficio. Preparati.”

Risposi con un semplice “Sì.”

Il peso di quella parola mi schiacciò, ma dentro avevo una certezza incrollabile: quella storia non sarebbe finita così.

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La mattina seguente, il sole era ancora timido quando entrai nel grattacielo di Northstar. Piani alti, vetri scintillanti, aria condizionata che rendeva ogni respiro una questione di volontà. Helena mi aspettava già nel suo ufficio, seduta con quella calma che annunciava tempesta.

“Sei stata fantastica ieri sera,” disse, fissandomi con occhi che non lasciavano spazio a dubbi. “Hai appena mandato un messaggio a tutto il mondo corporate.”

“E a Julian,” replicai.

Un sorriso sottile le scivolò sulle labbra. “Più di quanto lui possa capire. Ma sappi che la parte difficile è ancora davanti a noi.”

Scostò dei documenti, uno in particolare catturò la mia attenzione: le prime analisi sulla performance di Aurelia, mesi di dati in cui le falle erano state monitorate e amplificate con precisione chirurgica.

“Abbiamo giocato sporco,” confessò. “Abbiamo lasciato che le crepe si allargassero, facendo sembrare la società sull’orlo del collasso. E Julian ha abboccato senza fare domande.”

Annuii. Ogni dettaglio era stato calcolato: la tempistica delle comunicazioni, le fughe di notizie, i piccoli sabotaggi interni.

“E Camilla?” chiesi, con una punta di curiosità che non riuscivo a reprimere.

Helena scrollò le spalle. “Era una pedina, sì. Ma anche una tessera del puzzle che abbiamo potuto mettere contro Julian quando è servito. Non la sottovalutare troppo, però. Non è finita.”

La porta si aprì di scatto e David Greyson entrò, un fascio di cartelle stretto sotto il braccio, lo sguardo teso.

“Ho ricevuto nuove informazioni,” disse, senza perdere tempo. “Ci sono transazioni finanziarie che coinvolgono uno dei più fidati collaboratori di Julian. Qualcosa di grosso, e molto sporco.”

Un fremito mi attraversò. La rete si faceva sempre più fitta, e dentro c’era la conferma che la crisi di Aurelia non era stata solo casualità o cattiva gestione, ma una lotta sotterranea di potere.

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