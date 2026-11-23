



Due concorrenti lasceranno la Casa nella semifinale del 23 novembre; il televoto indicherà il quarto finalista, mentre restano da affrontare alcuni confronti.





Lunedì 23 novembre il Grande Fratello Vip torna in prima serata su Canale 5. Alla conduzione c’è Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Il programma della semifinale contempla due uscite e un televoto che decreterà il quarto finalista. Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi hanno già il pass assicurato. Per Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello e Piera Meloni, invece, la permanenza resta incerta. Le nomination potrebbero modificare gli assetti della Casa.

La vincitrice dell’edizione precedente, Alessandra Mussolini, dovrebbe tornare nella Casa durante la semifinale. L’incontro coinvolgerà alcune concorrenti ancora in gioco: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi potranno ascoltare direttamente le sue osservazioni sugli avvenimenti delle settimane passate. Il suo arrivo potrebbe alimentare il dibattito, in particolare con le tre donne che hanno già ottenuto la certezza della finale. Accanto ai risultati della gara, la puntata offrirà quindi spazio anche ai rapporti tra gli inquilini e alle tensioni accumulate nel corso della convivenza nella Casa.

Alcuni inquilini mettono in discussione la genuinità di determinati comportamenti di Federica Morello. Secondo questi concorrenti, le scelte della donna potrebbero rientrare in un piano per non uscire dal programma e guadagnare l’accesso alla finale. Si tratta, al momento, di dubbi avanzati dagli altri partecipanti e non di elementi verificati. La trasmissione in diretta potrebbe affrontare le contestazioni e le possibilità di ristabilire legami ormai incrinati. La semifinale giunge dopo settimane movimentate da contrasti, alleanze e malintesi: il voto del pubblico determinerà quale dei concorrenti rimasti potrà continuare a puntare alla vittoria.

La semifinale dovrebbe riaprire il caso tra Andreas Müller e Marina La Rosa. Le dichiarazioni di Veronica, moglie di Andreas, hanno inciso sul legame e creato attriti nella Casa. Dopo un confronto, scuse e abbraccio, sembrava esserci tregua, ma Marina avrebbe ancora chiarimenti personali da chiedere.

Con il quarto finalista ancora da individuare e due concorrenti destinati a lasciare il programma, la composizione del gruppo cambierà prima dell’ultima puntata. Per i cinque in bilico, ogni decisione del pubblico può risultare determinante. La serata è annunciata anche come occasione per affrontare le accuse rivolte a Federica e i chiarimenti tra Andreas e Marina; non è specificato quale sarà l’esito dei confronti. Resta quindi da vedere chi otterrà il posto in finale e quali rapporti usciranno dalla diretta ancora in discussione. La semifinale mette insieme verdetti, nomination e questioni personali rimaste aperte.



