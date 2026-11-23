Alessandro Varsi e Andreas Müller hanno letto nella Casa il comunicato sulle esibizioni dei concorrenti non finalisti.





Alessandro Varsi e Andreas Müller hanno letto nella Casa il comunicato sulle esibizioni dei concorrenti non finalisti.





Il 23 novembre la prima serata del Grande Fratello Vip proporrà, nella semifinale, gli spettacoli dello Showtime preparati da chi non è ancora finalista. Alessandro Varsi e Andreas Müller hanno informato i compagni della decisione dopo essere stati in Confessionale a parlare con gli autori. Una volta rientrati, hanno convocato tutti nel salone e letto il comunicato della produzione, che ha ricondotto l’iniziativa al favore ricevuto dalle esibizioni della sera precedente. La nona edizione, presentata da Ilary Blasi, è alle battute conclusive: la finale è in calendario per il 30 novembre. Alcuni concorrenti si sono già assicurati l’accesso all’ultima puntata.

Nessuna disposizione disciplinare, novità sulle nomination o variazione del televoto era contenuta nell’annuncio. L’idea della produzione è stata un’altra: riproporre in semifinale le performance dello Showtime, lasciando il compito ai concorrenti ancora in corsa per la finale. La nota precisava che i numeri sarebbero stati trasmessi in prima serata. Si aggiungerà dunque un momento di intrattenimento, mentre resta da stabilire chi accederà alla puntata conclusiva. Dopo averli mostrati ai coinquilini la sera prima, i partecipanti dovranno preparare i propri spettacoli per il pubblico da Casa. Il comunicato li ha invitati a mettercela tutta durante la preparazione.

Varsi e Müller hanno letto le assegnazioni previste per la semifinale. Al primo spetterà il brano “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni; il secondo interpreterà “Serenata rap”, canzone di Jovanotti. Il tango sarà affidato a Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, che danzeranno insieme, mentre Federica Morello si esibirà con “Hung Up” di Madonna. La proposta alterna due performance musicali, un ballo di coppia e un pezzo pop. Non sono stati anticipati altri elementi sui numeri né sul possibile riscontro durante la diretta. Le esibizioni, già provate tra le mura della Casa, saranno ripresentate dai concorrenti non finalisti in televisione.

Secondo quanto riportato dalla fonte, l’annuncio è stato accolto con entusiasmo dai partecipanti, soddisfatti di poter riproporre le proprie performance. La decisione della produzione trasforma le prove della serata precedente in un momento della semifinale, senza che siano stati indicati cambiamenti alle altre parti della puntata. La comunicazione è arrivata dopo il colloquio in Confessionale dei due concorrenti, che hanno poi letto il testo davanti agli altri inquilini. Il messaggio riconosceva l’apprezzamento per le esibizioni e invitava i partecipanti a prepararsi. Non vengono forniti dettagli aggiuntivi sul modo in cui sarà organizzato il segmento in prima serata.

L’annuncio giunge quando l’esperienza comune dei concorrenti si avvicina alla conclusione, dopo settimane di alleanze, tensioni e confronti accesi. La gara entra nella fase decisiva: restano le nomination e il verdetto del pubblico a determinare il cammino verso la finale. Nel frattempo, i rapporti tra gli inquilini fanno ancora parte del contesto; alcune amicizie si sono raffreddate e permangono incomprensioni. La fonte descrive lo spettacolo come un’occasione distinta dalle dinamiche del gioco, senza affermare che la prova cambi il regolamento. L’accesso alla puntata conclusiva continua a dipendere dal televoto e dalla scelta dei concorrenti ammessi.

Per i non finalisti la semifinale rappresenta un’occasione per presentarsi al pubblico anche attraverso capacità diverse da quelle mostrate nelle dinamiche quotidiane della Casa. Dopo settimane di confronti personali e strategie di gioco, le performance dello Showtime porteranno musica e intrattenimento nella diretta. La produzione ha comunicato che i concorrenti ancora senza accesso alla finale riproporranno i numeri apprezzati la sera precedente. L’appuntamento è lunedì 23 novembre in prima serata, mentre l’ultima puntata è prevista per il 30 novembre. Il messaggio non chiarisce il sistema di voto né anticipa i risultati. Perciò restano da conoscere sia gli esiti delle esibizioni sia quelli del televoto, in una fase cruciale del percorso.



