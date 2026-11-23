Nel corso di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha interpellato il fondatore del Movimento 5 Stelle sull’eventualità di un ritorno in politica di Alessandro Di Battista; Grillo si è soffermato anche su Luigi Di Maio.





Nel corso di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha interpellato il fondatore del Movimento 5 Stelle sull’eventualità di un ritorno in politica di Alessandro Di Battista; Grillo si è soffermato anche su Luigi Di Maio.





Beppe Grillo ha manifestato disponibilità ad affiancare Alessandro Di Battista, ma soltanto qualora l’ex parlamentare decidesse di dar vita a una formazione politica indipendente. Lo ha detto a Che Tempo Che Fa durante la puntata di domenica 22 novembre 2026, trasmessa su La9 con Fabio Fazio alla conduzione. Nel corso della conversazione Fazio gli ha sottoposto il tema di un ritorno di Di Battista sulla politica. Grillo ha collegato il suo aiuto alla scelta dell’ex esponente del Movimento 5 Stelle di promuovere un progetto autonomo. Non risulta che abbia concordato o delineato un programma con lui: la risposta descrive una disponibilità subordinata alla decisione di Di Battista futura.

Nella stessa trasmissione Beppe Grillo ha affrontato il tema di Luigi Di Maio. Lo ha ricordato come «il più bravo di tutti», prima di menzionare il suo lavoro da diplomatico. A quel riferimento ha aggiunto una battuta sul petrolio: ha detto di pensare che Di Maio viva in un bidone e che ne esca quando il prezzo sale. Il commento è stato pronunciato durante la conversazione sul loro rapporto, come segnala anche il post dell’account Che Tempo Che Fa pubblicato il 22 novembre 2026. La trasmissione non fornisce nel materiale disponibile altri particolari sul contesto di quella battuta.

Le due osservazioni riguardano quindi persone e temi distinti: da un lato l’eventuale iniziativa politica di Alessandro Di Battista, dall’altro il giudizio di Grillo su Di Maio e il suo incarico diplomatico. Sul primo punto, la condizione indicata da Grillo è precisa: Di Battista dovrebbe avviare un movimento proprio. La risposta non equivale alla conferma che lo farà, né attesta che una lista sia già stata costituita. Nel passaggio riportato, Grillo non ha indicato tempi, nome o programma di una possibile formazione. La sua disponibilità è riferita soltanto all’ipotesi formulata durante la domanda di Fabio Fazio.

Il post diffuso da Che Tempo Che Fa il 22 novembre riprende il giudizio di Grillo su Di Maio; il resoconto della puntata attribuisce al conduttore la domanda sulla possibile ripartenza politica di Di Battista. Sono questi gli elementi disponibili sulla conversazione: non vengono riportate altre risposte, decisioni o iniziative dei due ex esponenti del Movimento 5 Stelle. Anche il riferimento al petrolio resta una battuta di Grillo, non un’informazione sulla vita privata di Di Maio. La puntata mette così insieme una disponibilità politica espressa in forma ipotetica e un commento ironico sul diplomatico, senza documentare sviluppi successivi.



