L’ex marito ha inviato un videomessaggio alla trasmissione di Silvia Toffanin. Celentano ha parlato anche della procreazione assistita e della maternità.





L’ex marito ha inviato un videomessaggio alla trasmissione di Silvia Toffanin. Celentano ha parlato anche della procreazione assistita e della maternità.





Alessandra Celentano ha parlato a Verissimo della maternità e del rapporto con l’ex marito Angelo, attraverso un videomessaggio trasmesso durante l’intervista di Silvia Toffanin. In studio era presente anche la cugina Rosita Celentano. Le due hanno raccontato il loro legame familiare e il libro scritto insieme, “Lei è peggio di me. In viaggio con due cugine”. Nel dialogo sono emersi aspetti personali e differenze caratteriali, prima che la conversazione si concentrasse sulle esperienze legate alla maternità, affrontata dalle cugine in modi diversi. Il racconto di Celentano ha poi incrociato i ricordi dell’ex coppia e la vita che entrambi conducono oggi.

Nel periodo in cui era sposata, Alessandra ricorse alla procreazione medicalmente assistita: Angelo desiderava diventare padre e quel progetto influì sulla sua decisione. Il trattamento non portò alla nascita di un figlio. Raccontando la scelta a Silvia Toffanin, Celentano l’ha definita una dimostrazione d’affetto per l’uomo che aveva sposato. Per un periodo credette che una gravidanza sarebbe arrivata, ma le cose andarono diversamente. Oggi dice di accettare la propria vita e di non considerarsi priva di qualcosa perché non ha figli. Ha anche espresso gioia per Angelo, che ora è padre di due bambine. A Verissimo non sono state esaminate le ragioni della separazione.

La sorpresa è giunta mentre Alessandra rievocava il matrimonio. Il videomessaggio di Angelo, che lei reputa riservato, era accompagnato da immagini dei due, comprese quelle delle nozze. Nel suo intervento l’ex marito ha lodato la sincerità, la trasparenza e la sensibilità di Alessandra. Ha inoltre ricordato il corteggiamento, definendolo piacevole anche se lungo. Con ironia ha osservato che scegliere un’artista come compagna non significa poter contare sul suo aiuto per pagare le bollette. Il messaggio ha unito stima e umorismo, facendo emergere ricordi della relazione senza aggiungere particolari privati. La testimonianza ha dato voce ad Angelo.

Nel video Angelo ha raccontato come arrivò a chiedere ad Alessandra di sposarlo. Aveva immaginato di porgerle un dono e godersi la sua sorpresa; lei, però, notò prima la scatolina e poi l’anello, chiedendogli se facesse sul serio. Risero insieme e lei disse di sì. Per lui le nozze furono una giornata felicissima, colma di ricordi intensi. Si aspettava di provare timore o incertezza, ma ogni cosa gli parve spontanea. Ha spiegato che oggi li unisce un’amicizia nata dalla relazione amorosa condivisa. A testimonianza di quel periodo, durante il messaggio sono apparse anche alcune immagini del loro matrimonio, comprese fotografie scattate nel giorno delle nozze, insieme ai ricordi evocati da Angelo.

Alessandra ha ammesso che il contributo di Angelo l’ha sorpresa: conoscendone la riservatezza, non immaginava che avrebbe partecipato. Si è detta commossa e convinta che l’affetto tra loro non si sia cancellato, ma abbia assunto una forma nuova. Entrambi, ha spiegato, sanno di poter fare affidamento l’uno sull’altra. Ha riconosciuto che arrivare alla fine del matrimonio è stato doloroso, senza elencare le ragioni, e ha sottolineato che il loro rapporto non si è interrotto. Non ha ricostruito i motivi della rottura. Si è soffermata invece sulla relazione che li lega nel presente e sul posto importante che Angelo continua ad avere nella sua vita, lasciando fuori particolari sulla separazione e sulle sue conseguenze.

Il racconto televisivo ha così accostato esperienze diverse: il percorso di procreazione assistita di Celentano, la paternità raggiunta da Angelo e la loro amicizia dopo la fine del matrimonio. Rosita, presente in studio, aveva condiviso con la cugina lo spazio dedicato al libro e alle rispettive vicende personali. La conversazione sulla maternità ha portato Alessandra a riferire la scelta compiuta durante la relazione e a chiarire come la considera oggi. Il messaggio dell’ex marito ha aggiunto i suoi ricordi del corteggiamento, della proposta e delle nozze. Entrambi hanno parlato del legame presente; nessuno ha fornito particolari sulle ragioni che portarono alla separazione.



