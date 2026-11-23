



La rilevazione dell’Osservatorio Delphi assegna il 43% alla segretaria del Pd e il 40% al leader del M5S





Il rilevamento dell’Osservatorio Delphi interroga gli elettori su un’ipotetica primaria progressista con Elly Schlein e Giuseppe Conte come unici nomi in campo. Schlein raccoglie il 43% delle indicazioni, mentre Conte ottiene il 40%; nessuno dei due è scelto dal 10% e il 7% non ha ancora deciso. Ne deriva uno scarto di tre punti percentuali a favore della dirigente del Pd. La rilevazione include inoltre una misurazione delle intenzioni di voto, senza che in questo resoconto siano precisati i dati corrispondenti. Non è però indicato che una primaria sia stata convocata o che la procedura sia già stata definita formalmente.

La domanda del sondaggio immagina che alle primarie del centrosinistra partecipino soltanto la segretaria del Partito democratico e il leader del Movimento 5 Stelle. Non si tratta Quindi di una previsione sull’esito di una consultazione ufficiale, ma di una misurazione delle preferenze espresse nello scenario indicato. Il testo della fonte non specifica quando sia stata condotta la rilevazione né fornisce dettagli metodologici, perciò il dato va riferito esclusivamente al quesito descritto. La discussione sulle primarie resta aperta: la fonte afferma che il nodo non è stato sciolto e colloca il confronto nel quadro dei rapporti tra le forze del Campo largo.

Dopo avere presieduto due esecutivi sostenuti da maggioranze diverse, Giuseppe Conte dirige oggi il Movimento 5 Stelle. Il testo riferisce che ha rafforzato la propria posizione nel Partito e intende conservarne l’autonomia dal Partito democratico. Alla guida del Pd c’è Elly Schlein. I due condividono iniziative parlamentari e alcuni traguardi politici, pur non concordando sempre sul metodo da seguire per costruire un’intesa progressista. Restano aperti sia il progetto di un accordo duraturo fra le opposizioni sia il tema di chi dovrebbe guidarle alle prossime elezioni politiche. I dati del sondaggio consentono un confronto fra i due, ma non rappresentano una scelta ufficiale delle forze politiche coinvolte.

La Russa è intervenuto sui numeri della ricerca durante un’intervista a Nexus a Fiuggi. Il presidente del Senato ha detto che, quando i sondaggi ipotizzano alternativamente Elly Schlein o Giuseppe Conte alla guida del governo, la somma dei consensi attribuiti al Campo largo cambia poco. Per questa ragione considera secondario quale dei due prevalga in primarie. Ha poi separato la valutazione del quadro dalla propria simpatia: tra i due ha dichiarato di sentirsi più vicino a Schlein, precisando che non era un giudizio politico. Ha detto di sperare che Conte non se ne dispiacesse. Nessuna reazione di Conte è riportata.



