



Insegnante ed ex giornalista di Tv Centro Marche, lascia il marito Michele Cerrone e due figlie. I funerali sono in programma il 23 novembre a Civitanova.





Federica Curletta è morta a 43 anni dopo che la malattia si era ripresentata, interrompendo un periodo di apparente tregua. La notizia è stata diffusa il 22 novembre a Civitanova, città d’origine della donna, insegnante ed ex giornalista televisiva. Lascia il marito Michele Cerrone e le loro due figlie, ancora piccole. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato San Marone. I funerali sono fissati per lunedì 23 novembre, alle 15, nella chiesa di San Gabriele dell’Addolorata. La scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi l’aveva conosciuta nel lavoro giornalistico e nella scuola.

Laureata in Lettere moderne, Curletta aveva lavorato per diversi anni nell’informazione. Era diventata un volto noto di Tv Centro Marche, dove aveva condotto programmi televisivi. In seguito aveva lasciato quel settore per dedicarsi all’insegnamento, mettendo le proprie competenze al servizio delle scuole. Il suo percorso professionale era quindi passato dalle redazioni alle aule. La donna viveva a Civitanova e aveva costruito la propria famiglia con Michele Cerrone, responsabile amministrativo della Civitanovese Calcio. La notizia della sua morte ha raggiunto persone che l’avevano conosciuta sia durante l’attività televisiva sia negli anni trascorsi come docente.

La ricostruzione di Vera Tv colloca circa due anni prima della morte l’intervento chirurgico a cui Federica Curletta era stata sottoposta per un tumore al collo. La stessa fonte riferisce che la recidiva venne scoperta durante l’estate del 2026 e che, in seguito, le condizioni della donna peggiorarono notevolmente. Negli ultimi tempi, secondo il resoconto, faceva molta fatica a parlare e a mangiare. La notizia principale non fornisce questi particolari sulla diagnosi o sui sintomi: comunica il ritorno della malattia dopo un intervallo di apparente miglioramento e attribuisce alla malattia la morte di Curletta, avvenuta a 43 anni. I dettagli dell’intervento e del peggioramento provengono dall’approfondimento, mentre la fonte principale non aggiunge ulteriori precisazioni cliniche sul decorso della patologia.

Cerrone lavora nella società calcistica Civitanovese, che ha espresso vicinanza a lui e alla famiglia per la perdita. La squadra ha ricordato anche il legame di Curletta con i colori rossoblù, definendola una tifosa e una persona vicina al club. La camera ardente nella sala San Marone precede la celebrazione funebre prevista per il giorno successivo all’annuncio. Il rito si terrà nella chiesa di San Gabriele dell’Addolorata a Civitanova Marche. Alla cerimonia è atteso l’ultimo saluto alla donna, che aveva lasciato il giornalismo per insegnare e che lascia il marito e le due figlie.



