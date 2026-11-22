La Peugeot 208 è stata fermata dopo un breve inseguimento in via Candia. Una passeggera di 26 anni è stata denunciata: aveva con sé una cartuccia e una tessera sanitaria rubata.





La Peugeot 208 è stata fermata dopo un breve inseguimento in via Candia. Una passeggera di 26 anni è stata denunciata: aveva con sé una cartuccia e una tessera sanitaria rubata.





Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre, i Carabinieri della Stazione Roma Trionfale controllavano il traffico in via Candia. Poco prima di mezzanotte, hanno intimato l’alt a una Peugeot 208, ma il conducente non si è fermato e ha accelerato. Ne è seguito un inseguimento per le strade della zona, vicino al Vaticano. La fuga è durata pochi minuti: i militari hanno bloccato l’auto e identificato le tre persone a bordo. Alla guida c’era un cittadino tunisino di 21 anni, domiciliato a Fonte Nuova; con lui viaggiavano una donna italiana di 26 anni e un altro cittadino tunisino, di 20 anni.

Dopo il fermo, i Carabinieri hanno effettuato accertamenti sui presenti e sulla vettura. Nel corso della perquisizione, nella disponibilità della donna sono state trovate una cartuccia calibro 9×21 e una tessera sanitaria con codice fiscale risultata rubata. Il ritrovamento ha dato luogo a contestazioni distinte da quelle rivolte al conducente per la fuga. La ventiseienne è stata denunciata in stato di libertà per ricettazione e detenzione abusiva di munizioni. Si tratta di accuse, la cui valutazione spetta alle sedi giudiziarie. Il terzo occupante, il ventenne, è risultato estraneo ai fatti contestati agli altri due.

In conseguenza della condotta al volante successiva all’alt, il ventunenne è finito in arresto ed è stato trasferito negli alloggi di sicurezza della caserma. Doveva essere condotto davanti al giudice secondo la procedura direttissima, ma le informazioni reperibili non chiariscono come si sia conclusa l’udienza. Il controllo rientrava nelle verifiche per la sicurezza stradale predisposte durante il fine settimana. Le fonti di approfondimento riferiscono che il conducente aveva precedenti ed era già conosciuto dalle forze dell’ordine. Secondo quelle ricostruzioni, lui e la passeggera risultavano residenti a Fonte Nuova. La Fonte principale indica invece per il giovane soltanto il domicilio nel comune.

Gli accertamenti si sono conclusi con l’arresto del conducente e la denuncia della passeggera, mentre per il ventenne non risultano contestazioni relative ai fatti. La Fonte principale attribuisce al giovane al volante la fuga dopo l’alt e descrive il provvedimento come legato alla guida pericolosa. Gli approfondimenti riportano la contestazione di fuga pericolosa e specificano che il ventunenne è gravemente indiziato del reato. Nessuno dei testi consultati riferisce l’esito del rito direttissimo. Per la donna, il ritrovamento della cartuccia e della tessera sanitaria ha portato alla denuncia per le ipotesi di detenzione abusiva di munizioni e ricettazione. Le responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi competenti.



