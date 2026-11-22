L’autore, sceneggiatore e regista bolognese è morto a 69 anni. L’ultima collaborazione al Festival risale al 2024.





L’autore, sceneggiatore e regista bolognese è morto a 69 anni. L’ultima collaborazione al Festival risale al 2024.





La scomparsa di Massimo Martelli è avvenuta domenica 22 novembre: aveva 69 anni. Bologna gli diede i natali il 27 giugno 1957. Dopo gli studi al DAMS, si affermò come autore per la televisione, sceneggiatore e regista. Amici e colleghi hanno diffuso la notizia accompagnandola con parole di partecipazione. Nel percorso figurano Rai, radio e cinema, oltre al Festival di Sanremo. Lì lavorò ancora nel 2024, durante conduzione di Amadeus con Fiorello.

Fin da ragazzo Martelli si interessava alla scena teatrale e al mezzo televisivo. I primi lavori insieme a interpreti dell’Emilia furono seguiti da una scrittura dal tono ironico, poi utilizzata per l’intrattenimento e la satira. Nel suo percorso Rai compaiono Anima mia, affidata alla conduzione di Claudio Baglioni e Fabio Fazio, e Quelli che il calcio. Si occupò anche di fiction, tra cui Love Bugs e All Stars, e di vari programmi radiofonici.

Tra gli impegni professionali di Martelli, il Festival di Sanremo ebbe un ruolo importante: più volte vi lavorò da autore e capoprogetto, con differenti conduttori e direttori artistici. Collaborò alle edizioni di Fabio Fazio e a quelle dirette artisticamente da Claudio Baglioni nel 2018 e nel 2019. In seguito rientrò con Amadeus e rimase fino all’appuntamento del 2024. Nel 2019 coordinava il gruppo autorale e sedeva nella commissione artistica musicale che selezionava i brani.

Nel 2023 Martelli era stato scelto per la giuria di Sanremo Giovani. Alla finale che determinò una parte del cast del Festival 2024, la commissione musicale era presieduta da Amadeus e comprendeva anche Federica Lentini, vicedirettrice di Rai1, e il maestro Leonardo De Amicis. La partecipazione alla giuria era distinta dal lavoro svolto per il Festival maggiore. Nel corso della carriera Martelli aveva collaborato con Fabio Fazio, Claudio Baglioni, Amadeus e Fiorello, oltre che con altri protagonisti della televisione italiana.

Dopo aver iniziato a dirigere negli anni Novanta, Martelli girò Per non dimenticare, sitcom realizzata fra il 1992 e il 1993. Più avanti si spostò in Africa, dove lavorò ai documentari del 1996 e del 1999, intitolati rispettivamente Pole pole e Muzungu. Nel 2003 diresse Il segreto del successo. Nel 2011 adattò per il grande schermo il Bar Sport di Stefano Benni, suo amico: fra i protagonisti figurava Claudio Bisio. La pubblicazione del romanzo risaliva al 1976.

Nel 2025 Martelli spiegò che il suo rapporto con Benni era iniziato a Bologna durante gli anni Settanta. Raccontò che lo scrittore gli aveva affidato la trasposizione per il cinema dopo aver detto no ad altre richieste. Martelli attribuì quella decisione al gradimento di Benni per Per non dimenticare, opera riferita alla strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna e, come riferì, fondata su vicende personali. Benni contribuì anche alla sceneggiatura di Bar Sport.

Tra i ricordi pubblicati dopo la morte, Pietro Galeotti ha scritto dell’affetto per l’amico e della sua mancanza, richiamandone talento, generosità e umanità. Anche Federico Taddia ha affidato ai social un messaggio di cordoglio. Ha ricordato i progetti che i due stavano ancora sviluppando, un quaderno di idee già avviate, i racconti su Bologna e una cena prevista quella settimana per lavorare insieme. Sono testimonianze personali: le fonti disponibili non indicano cause o circostanze della morte.

Un’intervista del 2019 documenta il ruolo di Martelli come capo degli autori del Festival e componente della commissione artistica musicale. Nel 2022 aveva spiegato il lavoro di ricerca dei brani e la preparazione delle puntate, precisando che la scelta finale delle canzoni spettava al direttore artistico. In quelle edizioni il suo incarico comprendeva attività diverse, dalla selezione musicale alla scrittura. Questi precedenti professionali descrivono il lavoro a Sanremo, senza sovrapporlo alla successiva partecipazione alla giuria di Sanremo Giovani.

Il lavoro di Martelli comprendeva anche il Concertone del Primo Maggio e Radio 2 Social Club, oltre a televisione e cinema. Il programma radiofonico lo ricordò in diretta nel giorno in cui si diffuse la notizia della morte. Nel marzo 2025 partecipò con Michele Serra a Una piazza per l’Europa, iniziativa organizzata a Roma. Ricopriva inoltre la direzione artistica del Festival del Cinema più Piccolo del Mondo, rassegna ospitata a Castelnuovo dell’Abate, frazione di Montalcino, in Val d’Orcia.

Nel lavoro di Massimo Martelli convivevano più ruoli: scriveva per la televisione, preparava sceneggiature e dirigeva. Rai, fiction, radio e cinema furono parte della sua attività, insieme a incarichi in varie edizioni di Sanremo. Amici e colleghi hanno affidato ai social ricordi personali. Le sue collaborazioni riguardarono produzioni di generi diversi. L’ultimo contributo al Festival fu nel 2024; l’anno prima sedette nella giuria di Sanremo Giovani. È scomparso a 69 anni.



