



Il Dipartimento della Giustizia Usa conferma la cattura del ricercato. Le autorità di Sinaloa riferiscono di strade liberate e residenti rientrati a casa.





Il 20 novembre le forze militari messicane hanno catturato Fausto Isidro Meza Flores a Guasave, nello Stato di Sinaloa. Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha reso noto l’arresto dell’uomo, descritto come presunto esponente di vertice del cartello di Sinaloa e presente fra i dieci ricercati più pericolosi dell’FBI. Nel medesimo intervento è stato fermato anche Germán Rolando Gálvez Meza, chiamato El Serafín, indicato quale presunto capo del cartello. La comunicazione ufficiale colloca l’azione nel quadro di un’operazione militare. La ricostruzione iniziale la situa fra venerdì e sabato, durante la notte, e menziona centinaia di uomini insieme a elicotteri militari.

Il dato diffuso nel resoconto e ricondotto al Ministero della Difesa nazionale parla di almeno undici morti durante gli scontri: quattro appartenenti alle forze armate e sette persone indicate come possibili membri della compagine criminale. Otto arresti risultano complessivamente. Tra i fermati figurerebbero Gálvez Meza e José, suo cognato, descritto nella fonte come responsabile della gestione finanziaria. Tali elementi non costituiscono prove giudiziarie delle responsabilità personali. Il testo aggiunge che Meza Flores sarebbe stato condotto in aereo, sotto custodia, a Città del Messico; non offre però riscontri ufficiali verificabili per confermare questo trasferimento.

Gli scontri e le interruzioni della viabilità hanno avuto conseguenze anche per gli abitanti. Alcuni, secondo quanto riferito, hanno trovato rifugio in scuole, esercizi commerciali e palestre, restando lontani dalle proprie case per diverse ore. Il 21 novembre il Governo dello Stato di Sinaloa ha annunciato che un coordinamento fra istituzioni stava liberando le strade dai veicoli e sorvegliando i tratti coinvolti. Nella comunicazione le autorità hanno aggiunto che la circolazione era stata ripristinata e che a Guasave le persone rientravano nelle abitazioni, tornando alle consuete occupazioni. La fonte segnala inoltre auto date alle fiamme, danni a edifici e collegamenti bloccati in seguito all’operazione.

La situazione di pericolo ha interrotto anche un incontro di baseball professionistico. Noroeste riferisce che il 20 novembre la gara fra Algodoneros de Guasave e Venados de Mazatlán, inserita nel calendario 2026-2027 della Liga Mexicana del Pacífico, si è fermata al Kuroda Park mentre si giocava il terzo inning. La decisione è arrivata dopo segnalazioni di rischi nelle vicinanze dello stadio. Atleti, pubblico e addetti sono rimasti al riparo all’interno dell’impianto. Secondo la prima ricostruzione, le autorità del luogo hanno aumentato il numero di agenti delle forze di sicurezza presenti.

Il giorno dopo, una nota del Governo statale ha riferito che proseguivano le operazioni per riaprire le strade e garantirne il controllo. Gli Stati Uniti hanno confermato la cattura di un uomo incriminato nel Paese per vari reati; le imputazioni, tuttavia, non sono una condanna.



