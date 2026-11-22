La ricostruzione del quotidiano descrive uno scenario non confermato dalle dirette interessate e segnala ostacoli politici e parlamentari.





La ricostruzione del quotidiano descrive uno scenario non confermato dalle dirette interessate e segnala ostacoli politici e parlamentari.





Nel quadro delineato da Libero, l’eventuale futuro politico di Elly Schlein comprenderebbe una possibile candidatura di Laura Boldrini alla Presidenza della Repubblica e, per la segretaria del Partito Democratico, la guida dell’esecutivo. Si tratta di una ricostruzione giornalistica, non di un percorso annunciato dalle due donne né di un piano confermato. Il quotidiano lega tale prospettiva all’eventualità che la coalizione progressista ottenga un risultato elettorale favorevole. Questa condizione descrive lo scenario ipotizzato, non certifica che vi siano già accordi o candidature. Nel materiale disponibile non risultano dichiarazioni dirette di Schlein e Boldrini a sostegno della ricostruzione. Di conseguenza, l’ipotesi non può essere presentata come orientamento ufficiale del Pd né come intesa definita fra le interessate.

Libero collega l’eventuale sostegno a Boldrini alla scelta di una donna per la Presidenza della Repubblica e al primato di Giorgia Meloni, prima donna alla guida del governo. Il giornale interpreta la prospettiva come una risposta simbolica, ma questa spiegazione appartiene alla sua analisi e non a una posizione dichiarata dal Partito Democratico. La ricostruzione richiama inoltre Nilde Iotti, già presidente della Camera, e la tradizione del Partito Comunista Italiano, presentando il tema come valorizzazione femminile nelle istituzioni. Sono riferimenti inseriti nel ragionamento del quotidiano: non documentano l’esistenza di un’intesa né definiscono un programma politico approvato dai soggetti coinvolti.

Tra i riferimenti riportati compare un incontro romano in occasione della presentazione di un libro firmato da Massimo D’Alema; alla serata sarebbero intervenuti Elly Schlein e Walter Veltroni. Per Libero, la loro partecipazione suggerirebbe uno spostamento verso posizioni più radicali, ma non dimostra l’esistenza di un progetto relativo alla presidenza della Repubblica. La lista presa in esame comprende Dario Franceschini, Paolo Gentiloni e Pierferdinando Casini, oltre ai due già citati. Nell’ipotesi formulata dal giornale, Veltroni precederebbe D’Alema. Si tratta di nomi menzionati in uno scenario, non di candidature ufficiali né di disponibilità dichiarate.

Per Libero, la proposta incontrerebbe ostacoli sia nella costruzione di un fronte progressista esteso sia nella ricerca di voti adeguati. Qualora l’appoggio provenisse da una coalizione circoscritta, resterebbe da capire come questa potrebbe confrontarsi con equilibri parlamentari non ancora definiti. Il giornale presenta anche Boldrini come un nome controverso e menziona le critiche che accompagnarono il suo periodo alla presidenza della Camera; ottenere consenso oltre i confini del proprio schieramento potrebbe quindi risultare difficile. Rimangono da accertare un orientamento effettivo di Schlein e possibili appoggi per Boldrini. Tra i dati disponibili non figurano dichiarazioni, intese o reazioni dei protagonisti.



