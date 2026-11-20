



A La Pennicanza, il saluto al giornalista scomparso a 91 anni precede le battute sul videogioco e sulla segretaria del PD.





Giovedì 19 novembre La Pennicanza ha iniziato ricordando Corrado Augias, morto quella mattina a 91 anni. Fiorello gli ha rivolto un omaggio, richiamando il peso avuto dal giornalista e scrittore nella tv e nella stampa italiane. Durante la diretta, lo showman ha inoltre riportato un pensiero di Augias sul significato dell’esistenza e sulla comprensione maturata vivendo. In seguito, il programma si è spostato sull’attesa per GTA VI, accostando l’uscita del titolo ai commenti apparsi in rete e a una frecciata rivolta alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, durante la trasmissione. L’episodio ha intrecciato omaggio, videogiochi e politica in studio.

Nel corso della trasmissione Fiorello ha definito Augias un autore e cronista di grande rilievo, ricordando la sua idea che il significato dell’esistenza si comprenda soltanto quando la vita sta per finire. Il conduttore gli ha poi manifestato affetto e ammirazione. Augias aveva lavorato per più di sessant’anni ed era considerato una personalità centrale della stampa e della televisione italiane. Il suo ricordo ha inaugurato la puntata; successivamente il programma ha rivolto l’attenzione ad altri argomenti della giornata, compreso il debutto del nuovo episodio di Grand Theft Auto.

Le battute successive di Fiorello hanno riguardato GTA VI. Secondo lo showman, l’arrivo del videogioco sembrava aver monopolizzato il dibattito, relegando in ombra ogni Altro tema. Ha menzionato i contenuti visivi diffusi online in quelle ore e le domande di permesso che, stando al racconto fatto in trasmissione, alcuni dipendenti avrebbero inoltrato ai propri uffici per poter giocare da casa. Ha poi ironizzato sull’ipotetico incremento delle assenze dal lavoro nel giorno del lancio, definendolo febbre da GTA VI. Infine ha lanciato la battuta sul nome GTA Asiago.

La puntata ha collegato il fenomeno del videogioco anche alla politica. Il Partito Democratico aveva pubblicato contenuti grafici ispirati a GTA e Fiorello ha commentato quel materiale con una battuta sui trucchi del gioco e sul voto previsto l’anno successivo. La fonte non specifica ulteriori dettagli sulle grafiche né riporta una replica del PD. Il passaggio ha quindi riguardato l’uso del tema videoludico nella comunicazione politica, prima che lo showman rivolgesse l’attenzione a Elly Schlein. La segretaria del PD era stata oggetto di un’altra battuta legata a una fotografia pubblicata sui social in coincidenza con la mezzanotte.

Fiorello ha detto che Schlein aveva condiviso una propria immagine mentre giocava a GTA VI e ha ironizzato sulle possibili polemiche legate a quel gesto. Ha poi trasformato la sigla GTA in una frase riferita alla segretaria del PD e a Giorgia: «Giorgia ti asfalta». Si tratta della battuta dello showman, non di un’affermazione riportata come fatto né di una dichiarazione attribuita a Schlein. La fonte non chiarisce quando fosse stata scattata la fotografia, né aggiunge elementi sul gioco mostrato. Il riferimento alla politica è stato presentato nel programma come una stoccata, all’interno del commento satirico di Fiorello sull’uscita di GTA VI.

Nel resoconto della puntata i due passaggi sono presentati come momenti distinti: il tributo a Corrado Augias apre la trasmissione, mentre l’attesa per GTA VI offre a Fiorello materia per ironie di costume e politica. La fonte colloca entrambi gli interventi giovedì 19 novembre e riferisce le parole dello showman, senza riportare interventi diretti di Elly Schlein. Non descrive una sua risposta né aggiunge particolari sul debutto del gioco. Il pensiero di Augias sulla vita è citato nel saluto; le battute riguardano la popolarità del titolo e il suo ingresso nella comunicazione del Partito Democratico.



