



Dal salotto di casa, la segretaria del Pd condivide l’attesa per GTA: sullo schermo scorre il timer e vicino alla console c’è un controller PlayStation.





Elly Schlein ha condiviso su Instagram l’attesa per Grand Theft Auto VI, il nuovo capitolo della saga videoludica. Nella storia, girata nel salotto di casa, il televisore mostra un conto alla rovescia che si avvicina alla mezzanotte italiana. Ai piedi dello schermo si vede un cane acciambellato; vicino alla televisione c’è un controller PlayStation. Schlein accompagna l’immagine con la parola «Pronte». Il filmato la ritrae mentre aspetta l’arrivo del gioco, senza aggiungere spiegazioni o commenti sul titolo. La scena offre uno scorcio domestico della segretaria del Partito Democratico, lontano dai consueti appuntamenti legati alla politica.

La saga Grand Theft Auto appartiene al genere d’azione in mondo aperto: l’ambientazione urbana consente di attraversare strade e quartieri camminando oppure guidando, mentre la narrazione segue figure coinvolte in vicende criminali. Nel nuovo episodio si torna a Vice City, metropoli inventata ispirandosi alla Miami odierna. Proprio il lancio di questo gioco attende Schlein nel video. Le immagini non fanno vedere partite e non chiariscono che cosa la segretaria voglia fare nel gioco: registrano unicamente il timer che si avvicina allo zero e la console presente nella stanza. Così il nome del titolo costituisce il dato della condivisione.

La ricostruzione di Claudio Bozza sul Corriere.It descrive Schlein come attenta a mantenere separata dalla sfera pubblica la propria esistenza personale. Il luogo in cui trascorre le ferie estive, per esempio, non è conosciuto; il riserbo viene messo in relazione anche con la salvaguardia della sua storia con Paola Belloni, sua compagna. Il contenuto social sul videogioco mostra perciò un frammento della vita lontana dagli impegni politici, ma non smentisce la sua consueta discrezione. Non offre dettagli sulle vacanze, sulla casa o sulla relazione: il video inquadra un salotto e documenta l’attesa di GTA, senza aggiungere altre informazioni personali.

Nel ritratto proposto dall’articolo compaiono, accanto alla politica, alcuni interessi che Schlein ha lasciato affiorare nel tempo. Sono ricordati console PlayStation, fumetti, programmi animati, X Factor e Sanremo. L’elenco comprende inoltre il pianoforte e la briscola, accanto a riferimenti musicali e televisivi. Questi esempi restituiscono aspetti diversi della sfera personale, che solo di tanto in tanto vengono condivisi con il pubblico. La pubblicazione su Instagram si aggiunge ai precedenti episodi mostrando l’attesa di un’uscita videoludica. Non contiene invece indicazioni sulle sue modalità di gioco o sulle preferenze abituali in fatto di titoli.

Nel 2024 Schlein raccontò di aver guardato fino a tarda notte una puntata di Ballando con le stelle che le era rimasta indietro, dopo aver trascorso la giornata facendo campagna elettorale. L’articolo richiama quell’aneddoto come precedente in cui un programma televisivo aveva trovato spazio nel suo racconto personale. La condivisione più recente riguarda invece Grand Theft Auto VI: sullo schermo compare il conto alla rovescia per il ritorno a Vice City. Il confronto avvicina passioni private e vita pubblica, senza fornire la data della registrazione o della pubblicazione della storia Instagram. La scena descritta la mostra in casa, in attesa del molto atteso videogioco.

Nel filmato non compaiono vertici, alleanze o primarie, temi richiamati dall’articolo per distinguere la scena domestica dagli impegni politici. Il dettaglio del controller, insieme alla scritta «Pronte», segnala l’attesa per il gioco; il cane accanto al televisore completa l’inquadratura descritta. L’articolo presenta la condivisione come un piccolo accesso a una parte privata della vita della segretaria del Pd, senza attribuirle dichiarazioni sul significato politico del gesto. Non riporta reazioni di Schlein dopo l’uscita del titolo né informazioni su una sua partita. La notizia riguarda la storia Instagram e gli interessi personali già raccontati: videogiochi, programmi televisivi, musica, fumetti, cartoni, carte e pianoforte.



