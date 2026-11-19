Durante una nuova visita in Ucraina, il principe ha detto che tornerebbe nell’esercito se il suo Paese ne avesse bisogno.





Durante una nuova visita in Ucraina, il principe ha detto che tornerebbe nell’esercito se il suo Paese ne avesse bisogno.





Il principe Harry ha dichiarato di essere disponibile a tornare nell’esercito e a combattere in Ucraina, se gli venisse chiesto e se ce ne fosse bisogno. La dichiarazione è arrivata durante una nuova visita nel Paese, dove il duca di Sussex era tornato per sostenere la popolazione attraverso le attività delle sue charity. Intervistato da Telegraph Ukraine, ha detto che servirebbe il proprio Paese al fianco degli ex commilitoni e dei militari in servizio. Harry ha prestato servizio in Afghanistan in due occasioni.

Harry ha inserito il conflitto ucraino nel quadro della difesa europea, sostenendo che i Paesi del continente hanno ormai riconosciuto il pericolo rappresentato dalla Russia. A suo giudizio, ciò che accade in Ucraina può diventare una fonte di indicazioni utili anche per le altre Nazioni. Il fatto che nei cieli europei non si vedano velivoli senza pilota, munizioni in volo o operazioni aeree sopra la popolazione, ha osservato, non autorizza a considerare distante la guerra.

Harry ha espresso l’idea che la minaccia riguardi tutti e renda necessaria una preparazione collettiva. Ha inoltre invitato chi ha già svolto servizio nelle forze armate a mantenersi disponibile per un eventuale nuovo impegno. In questo modo, il principe ha presentato l’esperienza del Paese aggredito come un possibile riferimento per la sicurezza comune, senza sostenere che ogni Stato europeo sia già coinvolto sul Piano militare. Il suo messaggio unisce dunque la valutazione del rischio russo alla richiesta di vigilanza e prontezza, rivolgendosi tanto alla popolazione quanto a coloro che hanno avuto un’esperienza personale precedente nell’esercito nazionale.

La visita è avvenuta mentre il fratello William si recava in India per gli Earthshot Prize. Quella di novembre è una delle diverse trasferte compiute da Harry in Ucraina dall’inizio della guerra con la Russia. La fonte ricorda che il principe era già stato a Kiev nell’aprile precedente e nel settembre prima ancora. Non specifica le date precise di quei viaggi. La dichiarazione sulla disponibilità a tornare in servizio è stata presentata come il messaggio più netto pronunciato in occasione dell’attuale visita.

Tra le iniziative che hanno portato Harry in Ucraina figurano quelle di Invictus Games Foundation, che aveva avviato nel Paese un progetto nei mesi precedenti. Il principe sostiene anche Halo Trust, organizzazione impegnata nello sminamento di terreni in aree di guerra. La charity era stata sostenuta da sua madre, Diana, e Harry ne ha proseguito l’impegno. La fonte sottolinea il suo sostegno concreto alle attività dell’organizzazione, ma non descrive interventi specifici svolti durante la visita di novembre né indica località interessate dalle operazioni.

Nel corso di una precedente missione Ucraina, Harry partecipò alla Kyiv Security Conference, forum internazionale di diplomazia promosso dalla Arseniy Yatsenyuk Open Ukraine Foundation. Il suo discorso richiamò l’azione di Diana contro le mine antiuomo. Nel 1997, in Angola, la Principessa aveva invocato la fine di quelle armi; il suo appello precedette di poche settimane la morte in un incidente. Harry collegò così il ricordo della madre alla lotta contro le mine e al proprio precedente impegno in Ucraina, non a parole di Diana sulla guerra odierna.

La nuova presa di posizione di Harry si inserisce nel suo rapporto con le forze armate e nelle visite legate al sostegno alla popolazione Ucraina. Il principe non ha annunciato un arruolamento né un ritorno effettivo al fronte: ha espresso disponibilità nel caso in cui gli fosse chiesto di servire. La distinzione è contenuta nelle sue parole, riportate dal Telegraph Ukraine. Anche il riferimento ai militari europei è un invito a prepararsi, non la notizia di una decisione o di un dispiegamento. La fonte non fornisce ulteriori dettagli sulle attività svolte durante questa visita.



