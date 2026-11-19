



A Casa Lollo 4 il ballerino ha raccontato il lavoro durato settimane per superare le incomprensioni con l’attrice e ritrovare una buona collaborazione in sala.





Nel corso di Ballando con le Stelle, Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno ritrovato una collaborazione positiva, lasciandosi alle spalle le difficoltà nate in sala. Il maestro ne ha parlato a Casa Lollo 4, programma diffuso sul web. Ha descritto un rapporto professionale che per un periodo aveva avuto momenti critici, ma che oggi permette loro di lavorare con efficacia durante gli allenamenti. Per arrivare a questa condizione, ha precisato, sono occorse parecchie settimane. La tensione era stata resa pubblica nella seconda puntata: l’attrice aveva manifestato in televisione il proprio malcontento per lo svolgimento delle prove.

Dopo aver ballato, Safroncik aveva descritto quanto le risultasse difficile preparare i numeri con Lini. Rivolgendosi a Milly Carlucci e ai giudici, aveva riferito di sentirsi sottoposta a continue pressioni e priva di stimoli, spiegando anche che la fiducia era venuta meno. Quell’intervento aveva portato alla luce il malessere sviluppatosi mentre i due lavoravano insieme e aveva sollevato dubbi sulla possibilità che continuassero la gara in coppia. Allora non si sapeva se la loro divergenza potesse essere risolta. In seguito, le parole del ballerino hanno aggiornato il quadro, senza smentire le difficoltà denunciate dall’attrice davanti alle telecamere.

Durante il collegamento con Casa Lollo 4, il maestro ha offerto una ricostruzione generale della relazione professionale con Safroncik. Lini ha riferito che il lavoro era partito in modo positivo, prima di incontrare ostacoli che hanno inciso sulla sintonia della coppia. Il passaggio conferma l’esistenza di problemi tra insegnante e concorrente, in linea con il malessere espresso pubblicamente dall’attrice. Tuttavia, il ballerino non ha precisato quali circostanze abbiano fatto cambiare il clima, né ha individuato un episodio come origine della tensione.

Non ha illustrato il contenuto dei dissensi o attribuito responsabilità individuali. Si è limitato a descrivere un rapporto professionale non sempre semplice e l’impegno richiesto per ristabilire una collaborazione utile alla preparazione delle esibizioni, senza fornire altri elementi sulle cause delle incomprensioni.

La ricomposizione, nel resoconto del maestro, ha richiesto un percorso e non un chiarimento istantaneo. Per più settimane lui e Safroncik hanno cercato di affrontare i problemi; secondo Lini, il lavoro in sala ora procede bene. È un quadro mutato rispetto a quando l’attrice aveva dichiarato che la sua fiducia era finita. Il racconto verte sull’intesa professionale costruita tra chi insegna e chi gareggia mentre preparano le coreografie. La competizione e le molte ore di prove fanno parte della cornice del programma, ma il ballerino non le ha indicate come responsabili certe della crisi.

Il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci è lo scenario in cui si è svolta la vicenda. Le dichiarazioni dell’attrice nella seconda puntata hanno portato sotto i riflettori il legame lavorativo con il maestro; settimane dopo, Lini ha raccontato che i contrasti si sono risolti. È stato menzionato anche un piccolo infortunio di Safroncik, verificatosi al centro della pista. La notizia non chiarisce né la data né la dinamica, e non riferisce quali conseguenze abbia avuto. Mancano dunque elementi per associare l’incidente ai problemi con Lini o alla ripresa della collaborazione: i due fatti non risultano collegati.

Ora il maestro guarda ai prossimi appuntamenti con l’obiettivo di arrivare alla finale. Lini ha detto che la coppia vuole evitare altri passi falsi e proseguire senza errori. È una meta dichiarata, non un risultato acquisito: l’intervista non annuncia una qualificazione e l’esito della competizione resta da determinare. Le parole del ballerino descrivono quindi due momenti diversi del rapporto professionale: prima il periodo di difficoltà reso pubblico da Safroncik, poi il lavoro prolungato che, secondo Lini, ha permesso di recuperare una buona intesa. I due continuano a gareggiare insieme a Ballando con le Stelle, mentre la finale resta il traguardo a cui puntano.



