A Ballando Segreto, Guillermo Mariotto ha spiegato che lo spray non era rivolto a Barbara D’Urso: Carlucci ha riferito di lamentele sull’odore già precedenti alla discussione.





A Ballando Segreto, Guillermo Mariotto ha spiegato che lo spray non era rivolto a Barbara D’Urso: Carlucci ha riferito di lamentele sull’odore già precedenti alla discussione.





Nel corso del dialogo diffuso su RaiPlay con Milly Carlucci, Guillermo Mariotto ha affrontato il tema dell’odore percepito nella zona della giuria. L’incontro è contenuto nello speciale di Ballando Segreto, disponibile dalle 17. Il giudice vi ha ripercorso la discussione con Barbara D’Urso, negando che il suo intento fosse offenderla. Carlucci ha riferito che Mariotto le aveva segnalato quella presenza sgradevole sin dalle prime fasi della trasmissione. Lui ha poi confermato che, sotto il tavolo, si manifestavano a tratti folate di odore poco gradevole, con frequenza variabile.

Il clamore nacque durante la puntata del sabato sera, quando gesti e osservazioni di Guillermo Mariotto vennero interpretati da molti spettatori come riferiti a Barbara D’Urso. Fra i passaggi più contestati c’erano lo spray impiegato dal giurato e i cenni a un cattivo odore; per una parte del pubblico, quei segnali sembravano una provocazione indirizzata alla presentatrice. I filmati furono condivisi sui social e suscitarono reazioni critiche, estendendo la discussione oltre lo studio.

In seguito, la speciale conversazione di Ballando Segreto con Milly Carlucci, resa disponibile su RaiPlay, consentì al giudice di esporre il proprio resoconto. Carlucci lo salutò con l’appellativo ironico “l’uomo della settimana”, riconoscendo così la vasta eco dell’episodio. Il colloquio non venne descritto come soluzione conclusiva, né come conferma di una riconciliazione, bensì come occasione per ascoltare la spiegazione del protagonista e chiarire alcuni aspetti della vicenda pubblica.

Mariotto ha raccontato che l’ampiezza delle reazioni lo ha colto di sorpresa. Per lui, il botta e risposta con D’Urso era improntato alla leggerezza: lei gli aveva suggerito una camomilla e lui credeva che stessero scherzando entrambi. Ha negato di aver detto «tu puzzi» e ha escluso di aver mirato a ferire personalmente la collega. Ha descritto come separati il cattivo odore registrato sotto il tavolo e il dialogo con la conduttrice. Inoltre Carlucci ha spiegato che Mariotto le aveva già parlato del problema prima di quel momento, offrendo contesto per inquadrare la vicenda.

Il giudice ha precisato che lo spray era stato usato dall’inizio della puntata, anche mentre parlavano altre persone e quando interveniva D’Urso. Ha affermato che non avrebbe mancato di rispetto alla conduttrice e ha sostenuto di non aver cercato di offenderla. Ha inoltre distinto le proprie intenzioni dalle interpretazioni diffuse online, contestando che le letture più polemiche restituiscano necessariamente ciò che è accaduto. Nel corso del confronto ha citato anche il “profumo di saggezza” che, secondo il suo racconto, Carlucci utilizzava con Alberto Matano, richiamando un precedente uso di fragranze nello studio.

Rimane uno scarto tra il racconto del giudice e ciò che alcuni hanno dedotto dai movimenti ripresi in diretta. Considerato il momento in cui si sono verificati, quei gesti potevano sembrare indirizzati a D’Urso, e la diversa lettura ha acceso il dibattito. Mariotto ha insistito sull’assenza di intenzioni offensive e ha espresso il desiderio di archiviare la vicenda. Le sue parole, però, non attestano un riavvicinamento fra i due. La fonte non riporta dichiarazioni successive di D’Urso e non permette di prevedere come cambierà il loro rapporto nelle puntate future.

Nel ricordare la serata, Mariotto ha detto di essere tornato a casa pensando soprattutto al ballo di Monica Guerritore, che ha descritto come magico, e non alla discussione con D’Urso. Ha così riportato il discorso sulle esibizioni, senza negare che l’episodio avesse poi generato attenzione fuori dallo studio. La vicenda si inserisce nel percorso di Ballando con le stelle, che prosegue verso le puntate successive; non sono indicati, nel materiale disponibile, una data precisa dell’intervista o ulteriori sviluppi. Il dato nuovo resta la spiegazione di Carlucci sull’odore segnalato da Mariotto prima del confronto.



