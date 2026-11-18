



La semifinale del Grande Fratello Vip è in programma su Canale 5 lunedì 23 novembre. L’ultima puntata, con la finale, è prevista per il 30 novembre 2026.





Il Grande Fratello Vip rinuncia alla diretta del venerdì e prosegue con un solo appuntamento settimanale in vista della finale. Ilary Blasi ha comunicato la modifica del palinsesto durante la puntata di lunedì 16 novembre: la semifinale è prevista per lunedì 23 novembre, in prima serata su Canale 5. Non ci sarà quindi una puntata venerdì 20 novembre. Il cambiamento arriva nelle ultime settimane del reality, dopo quasi tre mesi di permanenza dei concorrenti nella Casa. A condurre il programma è Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

La diretta del 16 novembre ha decretato due eliminazioni. Megan Ria ha lasciato il programma dopo il televoto con Andreas Muller, Federica Morello e Alessandro Varsi. In seguito, un televoto flash ha sancito l’uscita di Valeria Marini. Entrambe hanno così concluso la loro esperienza nella Casa. La puntata ha anche definito la situazione di chi ha già conquistato l’accesso alla serata finale: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi sono le tre finaliste ufficiali. Gli altri concorrenti dovranno invece affrontare i prossimi verdetti per continuare a contendersi la vittoria.

La semifinale del Grande Fratello Vip avrà il compito di completare l’elenco dei partecipanti alla finale, individuando il quarto concorrente che potrà giocarsi la vittoria. Sono in nomination Piera Meloni, Federica Morello e Alessandro Varsi; il destino dei tre dipenderà dal voto del pubblico. La puntata di lunedì 23 novembre stabilirà chi tra loro resterà in gara e raggiungerà Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, già qualificate per l’ultima serata.

Per gli altri concorrenti, invece, l’esito delle nomination può segnare la fine del percorso prima dell’atto conclusivo. L’annuncio di Ilary Blasi ha inoltre precisato quando il reality tornerà dopo la semifinale: l’appuntamento successivo è fissato a lunedì 30 novembre 2026, in prima serata su Canale 5. Tra i due appuntamenti passeranno sette giorni, senza una nuova diretta intermedia nel calendario già comunicato al pubblico.

La conclusione del Grande Fratello Vip è ormai fissata a lunedì 30 novembre. In quella serata Ilary Blasi annuncerà il nome del vincitore della nona edizione, chiudendo un cammino durato circa tre mesi. Nell’ultima settimana non tornerà la diretta del venerdì: tra semifinale e finale passeranno sette giorni. Con la conduttrice saranno presenti anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, impegnate nei commenti ai confronti conclusivi e nel richiamo degli episodi più rilevanti vissuti dagli inquilini. Il calendario rinnovato racchiude così la chiusura della stagione in due appuntamenti in diretta, entrambi collocati di lunedì.

Per buona parte dell’edizione il Grande Fratello Vip aveva occupato due sere della settimana con dirette fissate al lunedì e al venerdì. Durante l’appuntamento del 16 novembre Ilary Blasi ha annunciato che Mediaset avrebbe abbandonato quel ritmo proprio nella fase conclusiva. Il pubblico non avrebbe trovato una puntata venerdì 20 novembre e avrebbe atteso fino a lunedì 23 per la semifinale. Il cambiamento inserisce sette giorni tra le dirette e allunga l’intervallo rispetto alla consuetudine seguita per gran parte della stagione. La serata del 16 novembre ha unito gli esiti delle eliminazioni all’annuncio del nuovo calendario televisivo.

Secondo la fonte, il ritorno di Ilary Blasi in conduzione ha portato questa edizione a puntare maggiormente su ironia, provocazioni e momenti leggeri della convivenza. Il richiamo è all’edizione vinta da Alessandra Mussolini, che aveva dato rilievo al gioco e alla goliardia. Pur con litigi e incomprensioni, la narrazione ha cercato di non dilatare eccessivamente i dissidi. La stagione, lunga circa tre mesi, dura meno di alcune precedenti, particolarmente estese. Con la cancellazione delle dirette del venerdì, il Grande Fratello Vip si avvicina alla chiusura senza altri prolungamenti.



