A Montesacro, Nuovo Salario e Prati Fiscali centinaia di persone hanno aderito alla diffusione coordinata di un segnale sonoro. Il Municipio III sta verificando l’efficacia dell’iniziativa.





A Montesacro, Nuovo Salario e Prati Fiscali centinaia di persone hanno aderito alla diffusione coordinata di un segnale sonoro. Il Municipio III sta verificando l’efficacia dell’iniziativa.





A Roma nord i residenti stanno usando smartphone, tablet e altoparlanti per diffondere insieme un richiamo di allarme e allontanare gli storni dagli alberi. La prova, promossa dal Municipio III, riguarda Montesacro, Nuovo Salario e le zone tra viale Jonio, viale Pantelleria e Prati Fiscali, dove migliaia di uccelli si raccolgono la notte sui platani. L’iniziativa affianca i metodi di dissuasione già in uso e le pulizie delle strade. Non è una manifestazione: i cittadini collegati a una diretta trasmettono lo stesso suono, rivolgendolo alle chiome.

I disagi si avvertono soprattutto nelle prime ore del giorno. Guano ricopre marciapiedi, vetture e porzioni di carreggiata; nelle zone più interessate, alcuni pedoni si riparano con l’ombrello persino sotto il sole. La situazione non comporta soltanto fastidi: gli escrementi suscitano timori per l’igiene e la salute e rendono necessari lavaggi frequenti. I viali con molti alberi, scelti dagli uccelli per trascorrervi la notte, sono i luoghi in cui la presenza degli stormi e le conseguenze per residenti e lavoratori emergono con maggiore evidenza.

La scelta del Municipio III punta sulla collaborazione dei residenti, promossa dal presidente Paolo Emilio Marchionne e dall’assessore Matteo Zocchi. Al posto di interventi violenti, viene usato un richiamo sonoro che imita l’allarme associato a un rapace, in particolare un falco. Il segnale, chiamato “distress call”, dovrebbe rendere gli alberi meno attraenti per gli storni. Gli altoparlanti attivi insieme da luoghi diversi sono pensati per aumentare la portata acustica. La sperimentazione integra altre misure, ma la sua efficacia duratura resta da dimostrare agli abitanti dei quartieri coinvolti.

Sono previsti tre incontri nel pomeriggio, con conclusione giovedì 19 novembre. L’attività si svolge dalle 16.15 alle 17.15; tutti i dispositivi devono entrare in funzione alle 16.25. Gli abitanti possono aderire seguendo la diretta della web Tv municipale e puntando le casse acustiche verso gli alberi. La trasmissione è stata preparata con l’azienda che ha in carico gli interventi locali. Chi è interessato a ottenere il collegamento può inviare una richiesta all’indirizzo [email protected].

La prima sessione ha coinvolto all’incirca 350 residenti. Zocchi ha osservato che gli alberi erano puliti nelle aree in cui il suono aveva maggiore intensità, mentre gli storni restavano nei luoghi raggiunti da un segnale più tenue. Si tratta, ha precisato l’assessore, di un’indicazione iniziale e non della dimostrazione che il risultato sia stabile. Inoltre, gli stormi potrebbero limitarsi a spostarsi altrove, senza eliminare la criticità. Per questa ragione, il progetto attribuisce importanza al coordinamento fra le diverse aree coinvolte.

L’amministrazione municipale cerca anche di spiegare perché quest’anno gli storni siano così numerosi. La potatura degli alberi, eseguita già lo scorso anno, non ha impedito che si concentrassero nuovamente. Zocchi ha citato come possibili fattori il clima che cambia e l’effetto noto come “isola di calore”, presente nelle aree urbane più densamente costruite. Durante il giorno gli uccelli si nutrono nei parchi e negli spazi verdi, mentre al tramonto si trasferiscono lungo i viali. Strade asfaltate, edifici e auto conservano calore e mantengono la notte più mite: condizioni che, a giudizio dell’assessore, possono favorire il riposo degli animali.

La risposta al problema incontra anche limiti stabiliti dalle norme: l’immissione di predatori per ridurre il numero degli storni non è libera. Zocchi ritiene necessario affiancare alle misure urgenti l’analisi delle caratteristiche urbane che possono contribuire al fenomeno e intervenire per abbassare le temperature cittadine. La prova acustica dovrà chiarire se modifica la presenza degli uccelli e se la collaborazione fra quartieri ne impedisce il trasferimento in altre zone. Per ora, l’unico riscontro concreto riportato dall’assessore deriva dal primo incontro e dal diverso stato degli alberi esposti a segnali di intensità differente.



