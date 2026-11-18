



Nel programma Verità Nascoste, Umberto Brindani ha criticato duramente i materiali esaminati. I legali di Alberto Stasi, intanto, escludono di affrettare una richiesta di revisione.





Il caso Garlasco è stato al centro della puntata di Verità Nascoste del 17 novembre 2026: al centro, i dispositivi sequestrati ad Andrea Sempio e le eventuali iniziative dei legali di Alberto Stasi. Durante il programma condotto da Milo Infante, il direttore di Gente Umberto Brindani ha descritto come raccapriccianti i contenuti degli hard disk. Il suo giudizio riguarda i materiali mostrati, non stabilisce responsabilità investigative a carico di Sempio. L’uomo è sotto indagine della Procura di Pavia; la presunzione di innocenza resta valida e il suo caso è separato da quello di Stasi.

È stata affrontata anche l’ipotesi che i legali di Alberto Stasi chiedano di rivedere la condanna definitiva a sedici anni per l’uccisione di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007 nella casa di famiglia a Garlasco. Giada Bocellari e Antonio De Rensis stanno passando in rassegna gli atti e i risultati dei nuovi accertamenti. Dopo un periodo lontana dalle trasmissioni, Bocellari è tornata in video e ha respinto le indiscrezioni sui tempi di un’eventuale richiesta. Ha precisato che la difesa non vuole farsi guidare dalle aspettative dei media e che intende prima esaminare con attenzione le carte.

La legale Giada Bocellari ha precisato che nel 2026 la difesa ha ricevuto due gruppi di atti resi disponibili rispettivamente a maggio e settembre. Ha ricordato inoltre che sono passati diciannove anni da quando Alberto Stasi è stato processato e successivamente è entrato in carcere. Per lei, questo lungo percorso rende ancora meno necessario inseguire scadenze dettate dall’attenzione pubblica. La fretta, ha sostenuto, non fa parte del metodo dei difensori. Prima di decidere se chiedere una revisione, Bocellari e il collega intendono esaminare con cura l’intera documentazione.

Tale impegno è stato descritto come un dovere professionale e come segno di rispetto per ogni persona coinvolta, anzitutto Chiara Poggi e il proprio assistito. La possibilità di promuovere un ricorso resta aperta, ma al momento non risulta depositata né annunciata un’iniziativa: la scelta dipenderà dalla valutazione delle carte e degli accertamenti disponibili.

Brindani ha commentato in trasmissione i dati informatici raccolti nell’indagine su Sempio. Nel programma si è parlato della possibile presenza sui dispositivi di video dal significato ambiguo. La loro importanza potrà essere definita soltanto verificando circostanze, data e collegamenti eventualmente dimostrabili con l’omicidio. Il fatto che esistano non basta a provare una colpa, né permette di ricavare le intenzioni o il profilo psicologico di chi li ha conservati. L’esame spetta agli accertamenti e agli organi giudiziari competenti. Gli ospiti hanno discusso questi materiali senza attribuire loro valore di prova conclusiva.

Nel corso della puntata sono state richiamate consultazioni in rete ricondotte a Sempio e datate 2012 e 2013, nelle quali comparivano “Poggi” e “Garlasco Stasi”. Si è parlato anche del brano “Stupro e addio”, riprodotto su YouTube. Tra gli argomenti esaminati c’erano poi una consultazione relativa a un ulteriore prelievo del DNA di Stasi e una domanda su come localizzare un telefono cellulare non acceso. Per quest’ultima non è emersa alcuna prova di connessione con il delitto. I registri di navigazione, da soli, non chiariscono automaticamente le ragioni di una ricerca.

Il dibattito sul delitto di Chiara Poggi prosegue, in televisione e sul piano giudiziario, sebbene Stasi sia stato condannato in via definitiva e siano trascorsi quasi vent’anni. L’inchiesta pavese ha riportato l’attenzione sulle testimonianze e sui documenti, oltre che sugli esami scientifici e sui dati informatici. La difesa di Stasi considera da approfondire nuovamente anche le perizie, le biciclette e le tracce biologiche. Durante la puntata si è mantenuta la distinzione tra i due filoni: l’eventuale revisione della condanna da un lato, le verifiche su Sempio dall’altro. Solo atti e prove potranno definirne l’effettiva importanza.



