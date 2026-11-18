Al Tg1 ha spiegato perché resterà nel programma dopo lo scontro con Guillermo Mariotto e ha chiesto un chiarimento.





Al Tg1 ha spiegato perché resterà nel programma dopo lo scontro con Guillermo Mariotto e ha chiesto un chiarimento.





Nel colloquio con il Tg1, Barbara d’Urso ha sciolto i dubbi: sarà ancora in gara a Ballando con le Stelle. Per due giorni non era chiaro se avrebbe proseguito l’esperienza su Rai 1. Ha negato di aver valutato l’addio e ha ricondotto l’aut-aut lanciato sabato a Milly Carlucci a un momento di forte irritazione. In diretta aveva sostenuto di non poter proseguire il dialogo se Guillermo Mariotto fosse rimasto. Ha aggiunto che allora stava tentando di trovare un’intesa con Ornella Muti. La scena ha diviso il pubblico e alimentato commenti sui social nelle ore e nei giorni successivi.

Nel programma La Pennicanza, prima che il Tg1 trasmettesse il colloquio, Fiorello aveva raccontato di aver ricevuto da d’Urso un WhatsApp in cui lei gli avrebbe anticipato cosa intendeva fare. Interrogata a sua volta, Carlucci non aveva sciolto la riserva e aveva rimandato il pubblico alla puntata seguente. La decisione di proseguire, ha spiegato d’Urso, dipende dagli accordi con la Rai, ma anche dal suo attaccamento alla trasmissione, alla presentatrice e agli spettatori. Ha ricordato che Carlucci si era impegnata per tre anni per includerla nel cast; per questo, ha detto, le è riconoscente.

D’Urso ha separato il legame affettivo fra Carlucci e Mariotto dal comportamento del giurato durante la diretta. Ha ricordato che i due collaborano da 21 anni e ha definito Mariotto istrionico, ma ha osservato che una frase spiritosa può ferire e trasmettere un esempio negativo. Secondo lei, il sentimento di Carlucci per lui potrebbe averle reso difficile valutare subito la serietà dell’episodio. Di recente Mariotto aveva parlato della conduttrice come di una madre e di Ballando come di un progetto al quale si sente legato. Quelle parole erano state riferite nel contesto del loro rapporto lavorativo.

D’Urso ha detto che un’ammissione sincera di Mariotto avrebbe potuto archiviare rapidamente il caso: se lui avesse riconosciuto di averla ferita o mortificata, lei sarebbe andata avanti. Ha invece contestato il fatto che il giurato abbia proseguito con le interviste, negando di avere ragioni per porgerle delle scuse e aggiungendo osservazioni personali. Mariotto, secondo il suo racconto, l’avrebbe presentata come una persona che vuole comandare e aspirerebbe a una funzione diversa nella trasmissione. La conduttrice ha citato anche le dichiarazioni sugli animali negli spazi di Saxa Rubra. Ha chiarito infine che il contrasto personale non si è chiuso.

Durante l’intervista completa realizzata da Francesco Cristino per il Tg1, d’Urso ha riferito di essersi sentita umiliata, precisando di non avere rimproveri per Carlucci. Nel servizio è stato ricordato anche il cosiddetto “profumo-gate”, precedente allo scontro. In seguito, la conduttrice aveva reso visibile alle telecamere il proprio disagio e l’ultimatum aveva alimentato l’ipotesi che lasciasse Ballando. I dubbi sono circolati per circa 48 ore. Nel quadro restano vecchie indiscrezioni su presunti ostacoli al rientro in tv dell’ex volto Mediaset, comprese ipotesi di interventi politici, che non risultano dimostrate.

L’attenzione si concentra ora sulla prossima serata di Ballando con le Stelle, chiamata a chiarire se Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto avranno un confronto in diretta e come si svolgerà la loro collaborazione. La conduttrice ha già escluso l’addio e confermato che rispetterà gli accordi presi con Rai, Milly Carlucci e gli spettatori. Non risulta invece annunciato un chiarimento con il giurato. La vicenda ha suscitato commenti in altri programmi e sui social, con reazioni differenti al battibecco. Anche il Tg1 ha dedicato spazio al caso, provocando sorpresa e critiche. Alcuni utenti si sono chiesti per quale motivo una lite televisiva nata nell’ambito dell’intrattenimento fosse approdata nel principale telegiornale nazionale. La discussione non ha cancellato l’incertezza sul confronto.



