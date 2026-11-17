Nel video del 16 novembre, la conduttrice affronta le tensioni a Ballando con le Stelle e rivela chi sarà il ballerino per una notte nell’ottava puntata.





Nel video del 16 novembre, la conduttrice affronta le tensioni a Ballando con le Stelle e rivela chi sarà il ballerino per una notte nell’ottava puntata.





Ballando con le Stelle torna al centro della discussione dopo l’episodio tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto, avvenuto nell’ultima puntata. Il 16 novembre 2026 Milly Carlucci ha pubblicato un video sui social: ha parlato della vicenda e ha annunciato che Paolo Belli sarà il ballerino per una notte nell’ottava puntata. La sua comunicazione unisce dunque il caso alle novità della trasmissione.

Nel corso della trasmissione, Mariotto ha vaporizzato profumo su d’Urso, associando l’azione a un commento sul cattivo odore. Diversi spettatori hanno considerato il gesto offensivo e poco rispettoso verso la concorrente. D’Urso ha mostrato irritazione e ha posto a Carlucci una scelta: «O me o lui, Milly». Le sue parole hanno fatto ipotizzare una frattura nel programma.

Conclusa la diretta, il confronto è continuato sulle piattaforme social: numerosi utenti hanno contestato Mariotto e si sono domandati quale fosse la posizione di Carlucci. Per alcuni, la conduttrice avrebbe dovuto schierarsi con più fermezza al fianco di d’Urso; altri hanno osservato che in diretta può essere difficile reagire a circostanze impreviste. Nel programma, il dialogo tra giurati e concorrenti ricorre spesso.

Nel video diffuso il 16 novembre, Carlucci ha evitato di trasformare la vicenda dei due protagonisti in un’ulteriore polemica pubblica. Ha ribadito la propria stima e il proprio affetto per d’Urso e Mariotto, sottolineando l’importanza del rispetto tra i membri della trasmissione. Senza annunciare una presa di distanza dallo stilista, ha cercato di proteggere entrambi e di riportare il caso alla dimensione del gruppo.

Nel motivare il suo atteggiamento, Carlucci ha parlato di Ballando con le Stelle come di una famiglia costruita su relazioni umane oltre che professionali. Ha detto che, quando viene preso di mira un componente, gli altri dovrebbero proteggerlo e sostenerlo. Ha inserito questo richiamo nel messaggio sulla controversia, senza affermare che l’episodio fosse ormai risolto.

Secondo Carlucci, i dissensi interni dovrebbero trovare soluzione nel gruppo, attraverso un dialogo tranquillo, invece di finire al centro di uno scontro pubblico. Ha richiamato le liti che possono nascere tra parenti, come quelle fra genitori, figli, fratelli o cugini. Da qui l’invito a discutere il caso tra colleghi, evitando che le polemiche provenienti dall’esterno pesino ancora sull’atmosfera della trasmissione.

Nel filmato Carlucci ha anche dato una notizia legata alla preparazione dell’ottava puntata e al prossimo appuntamento del programma. Ha annunciato Paolo Belli, che ricoprirà il ruolo di ballerino per una notte: una parte pensata per gli ospiti che si esibiscono nella trasmissione.

La conduttrice ha presentato il ritorno di Belli come un rientro a casa e ha richiamato l’abbraccio del gruppo. La partecipazione avrà dunque una veste specifica: Belli salirà sulla pista come ospite per l’esibizione della serata. Il suo legame professionale e umano con Carlucci e con Ballando con le Stelle è di lunga data, secondo quanto riferito nell’annuncio.

La notizia Arriva mentre resta aperta la discussione sul gesto di Mariotto e sulla reazione di d’Urso. Il video non chiarisce se le tensioni tra i due siano state superate, né anticipa come si comporteranno nel prossimo appuntamento. La conduttrice ha esposto la propria idea di gestione dei dissensi e ha annunciato la presenza di Belli, ma l’esito della vicenda resta da vedere.

L’ottava puntata riunirà così due temi già presenti nel messaggio di Carlucci: il confronto seguito all’episodio e il ritorno di un volto legato alla storia dello show. L’annuncio non modifica i fatti accaduti durante la puntata precedente: Mariotto ha spruzzato il profumo, d’Urso ha protestato e la controversia è proseguita online. La conduttrice ha chiesto rispetto reciproco e gestione interna dei contrasti.



