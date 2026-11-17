



La concorrente ha collegato le visite frequenti a una patologia. La diagnosi specifica di cistite interstiziale non risulta confermata da una valutazione medica indipendente.





Guendalina Tavassi ha spiegato al Grande Fratello Vip perché ha bisogno di andare spesso in bagno. Nella puntata del 16 novembre ha risposto alle critiche di Valeria Marini, raccontando di avere una patologia e di averne già parlato con gli altri concorrenti. Ha precisato che, quando si alza per usare il bagno, Marini la segue e bussa alla porta. Tavassi ha detto che prova a prendere con ironia la propria condizione, ma che la necessità di andare in bagno non dipende da un capriccio né dalla volontà di trattenere a lungo lo spazio comune.

La stampa ha associato il disturbo descritto a Guendalina Tavassi alla cistite interstiziale, detta anche sindrome del dolore vescicale. Tuttavia, non emerge una valutazione medica indipendente che confermi questa specifica identificazione. Tavassi ha raccontato di avere una patologia, ma tale dichiarazione non prova quale sia la diagnosi. Occorre quindi distinguere ciò che la concorrente riferisce sulla propria salute dall’etichetta clinica circolata nelle ricostruzioni giornalistiche. La prima circostanza è stata dichiarata da lei; per la seconda non è stata fornita una conferma sanitaria autonoma. Il nome del disturbo resta un’ipotesi riportata dalla stampa e non una diagnosi accertata.

La sindrome del dolore vescicale è cronica e può condizionare le attività quotidiane. Non richiede un’infezione urinaria, diversamente dalla cistite batterica, e comporta possibili disturbi urinari.

Il sonno può essere disturbato dal fatto che alcune persone devono alzarsi più volte nella notte per urinare, con ricadute sul benessere. Le cause della condizione restano in parte sconosciute, mentre altri disturbi urinari possono produrre sintomi paragonabili: la valutazione di uno specialista è quindi necessaria per arrivare alla diagnosi. Non c’è un trattamento universale. Un medico, tenendo conto delle caratteristiche individuali, può proporre di valutare medicinali, cambiamenti nelle consuetudini oppure interventi differenti, con l’obiettivo di limitare il dolore e favorire una migliore qualità della vita. Quando manca un’infezione batterica, gli antibiotici non sono una terapia normalmente indicata per la cistite interstiziale.

Le visite al bagno hanno alimentato nella Casa il contrasto fra Tavassi e Marini, i cui rapporti erano ormai deteriorati. Marini criticava la durata delle permanenze della concorrente, che spiegava invece di doverci andare per ragioni di salute. Secondo quanto riportato, gli screzi sono continuati nelle ore notturne e al mattino presto. In più momenti Marina La Rosa ha provato a calmare gli animi. La vicenda, partita dalla condivisione degli spazi domestici, è stata discussa anche nel corso della diretta del reality, presentata da Ilary Blasi.

Durante quella puntata Marini ha sostenuto che Tavassi avesse pronunciato una bestemmia, ma Tavassi ha respinto l’addebito. Blasi ha spiegato che la produzione aveva controllato il materiale disponibile e che non erano emerse registrazioni capaci di confermare l’accusa. Il confronto ha peggiorato ancora il rapporto fra le due concorrenti. Nella medesima puntata Marini è stata eliminata. La fonte accosta questo episodio alle tensioni nate per l’uso del bagno, senza però affermare che la disputa sulle visite abbia determinato l’uscita della showgirl. Quanto alla salute, il racconto di Tavassi rimane separato dalle contestazioni e dalle polemiche del programma televisivo.

Tavassi è rimasta fra i volti più presenti nelle discussioni di questa edizione. Il percorso televisivo comprende anche la precedente esperienza all’Isola dei Famosi. Nella Casa ha attraversato legami di amicizia, contrasti e passaggi emotivamente intensi. La sua comunicazione schietta e incline all’ironia ha contribuito a caratterizzarne il ruolo nel programma. In questa vicenda, tuttavia, il punto centrale non era il suo temperamento, bensì una necessità privata. Andare spesso in bagno può sembrare agli altri una consuetudine scomoda; Tavassi ha spiegato che, per lei, quella frequenza dipende da una condizione di salute e non è qualcosa che possa rinviare.



