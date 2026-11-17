



Fanpage.It segnala la presenza di un professionista esterno negli studi Rai. Non sono state chiarite le ragioni dell’incarico.





La notizia diffusa da Fanpage.It riguarda una persona di guardia nei pressi del camerino di Pierluigi Diaco, negli studi Rai, e il controllo degli ingressi. Il fatto si colloca nel contesto delle discussioni su BellaMà, che coinvolgono il presentatore da settimane, senza che sia stata fornita pubblicamente una ragione per il servizio. La ricostruzione della testata indica che si tratterebbe di un professionista esterno all’azienda Rai. Il suo incarico sarebbe verificare chi è autorizzato a raggiungere le aree riservate al conduttore. Non sono disponibili chiarimenti ufficiali sulle motivazioni, né prove che colleghino la presenza a minacce o a fatti specifici negli studi Rai.

Fanpage.It scrive inoltre che Diaco preferirebbe descrivere l’addetto come un collaboratore personale, evitando di attribuirgli ufficialmente il ruolo di guardia del corpo. Resta ignoto se il servizio sia stato predisposto per motivi di sicurezza, per tutelare la riservatezza del conduttore o soltanto come precauzione. La notizia ha dato spazio a letture diverse fra chi frequenta il settore televisivo, ma nessuna interpretazione conferma le ragioni della scelta. Anche il collegamento con la tensione attorno alla trasmissione rimane un’ipotesi senza riscontri ufficiali. Il resoconto della testata, da solo, non chiarisce perché l’ingresso al camerino sia sottoposto a controllo.

La vicenda più ampia è cominciata con l’intervista di Diaco ad Alberto Ravagnani. Alcune domande rivolte all’ospite hanno suscitato critiche da parte di colleghi, persone dello spettacolo e telespettatori. Il conduttore ha riconosciuto di aver usato toni eccessivamente incalzanti durante il confronto, ma ha respinto le insinuazioni che considera lesive della propria reputazione. In seguito, l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli, basata su testimonianze e registrazioni audio, ha portato all’attenzione pubblica presunti comportamenti del conduttore verso alcune persone che avrebbero lavorato a BellaMà. Le circostanze riportate non sono state accertate e le testimonianze non dimostrano da sole le condotte contestate.

La vicenda ha raggiunto anche i vertici Rai e gli ambienti politici. L’11 novembre l’azienda ha reso noto di aver aperto un’indagine interna, per esaminare quanto emerso e proteggere lavoratori, collaboratori e ospiti della trasmissione. La verifica dovrà stabilire se le segnalazioni siano fondate e se occorrano interventi; Rai non ha finora comunicato conclusioni o decisioni definitive. Gli accertamenti si affiancano al dibattito sulle interviste e sui rapporti professionali nel programma, senza trasformare le accuse in fatti provati. Il retroscena relativo al camerino non offre informazioni su come si concluderà l’indagine aziendale.

Su Rai 2 BellaMà prosegue regolarmente, benché siano circolate indiscrezioni relative a una sospensione possibile o a cambiamenti della programmazione. La Rai non ha reso note decisioni definitive. Una valutazione potrebbe arrivare al termine degli accertamenti, ma il loro esito non può essere anticipato. Diaco, da parte sua, ha dichiarato di voler tutelare la propria posizione contro ricostruzioni che giudica offensive; ha anche riconosciuto di aver insistito con le domande a Ravagnani. Il confronto pubblico concerne piani diversi: la conduzione dell’intervista, le segnalazioni sui rapporti dietro le quinte e le responsabilità che le verifiche potrebbero eventualmente individuare.

La presenza segnalata vicino al camerino di Diaco introduce un ulteriore dettaglio nella vicenda che riguarda BellaMà. La notizia non chiarisce chi abbia disposto il controllo né quale obiettivo persegua. Non sono emersi episodi capaci di spiegare l’incarico, e le informazioni disponibili non collegano l’addetto alle contestazioni rivolte al conduttore. Le ragioni restano quindi da accertare, così come la natura personale, organizzativa o cautelativa della misura. Per valutare ripercussioni sul presentatore e sul programma occorrerà attendere gli approfondimenti avviati dalla Rai. Nel frattempo BellaMà continua a essere trasmesso su Rai 2, senza comunicazioni ufficiali che annuncino sospensioni o cambiamenti. Anche le voci sul futuro della trasmissione restano prive di conferme.



