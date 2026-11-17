



Nel programma di Fabrizio Corona, il figlio di Simona Ventura riferisce tensioni durante i due anni di collaborazione. Le accuse non hanno, per ora, riscontri indipendenti.





Durante una conversazione con Fabrizio Corona, Giacomo Bettarini ha parlato delle difficoltà vissute nel programma BellaMa’ di Rai 2, condotto da Pierluigi Diaco. L’intervento è stato diffuso alle 21 di lunedì 16 novembre, nella puntata di Coronasland resa disponibile sul canale YouTube di Corona. Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini avrebbe riferito di un ambiente fatto di urla e pressioni, oltre che di presunti comportamenti di mobbing. Quanto riportato corrisponde alla sua versione; non risultano verifiche indipendenti e Diaco non ha ancora risposto specificamente alle accuse.

L’appuntamento era stato presentato come un’esclusiva, ma Corona e Bettarini non si sono incontrati in studio. A prendere il posto del faccia a faccia è stata una chiamata, durante la quale il giovane avrebbe detto di aver vissuto una fase difficile nei due anni trascorsi collaborando con BellaMa’. Nel suo racconto, il rapporto con Diaco si sarebbe deteriorato gradualmente in seguito a un dissenso su un contenuto per i social. Bettarini avrebbe precisato che le frizioni non erano comparse all’inizio e che, dopo quell’episodio, svolgere il proprio lavoro nella trasmissione sarebbe diventato via via più arduo.

Il contrasto, stando alla narrazione proposta da Corona, sarebbe cominciato durante la preparazione di un reel. A Bettarini avrebbero domandato di cambiarne alcuni aspetti, ma lui avrebbe scelto di non farlo. Da qui sarebbero seguiti un litigio e l’uscita del giovane dallo studio. Una sua battuta successiva avrebbe potuto essere interpretata da Diaco come una provocazione, cosa che Bettarini non avrebbe previsto. Corona ha riportato una minaccia del conduttore: avrebbe affermato che non si sarebbe lasciato trattare da prepotente da un ragazzo e che lo avrebbe preso a calci. È una frase inclusa nel racconto di Bettarini.

Il giovane avrebbe riferito che, in seguito a quel confronto, lavorare con Diaco sarebbe diventato più difficile. Nel suo racconto, oltre ai dissensi professionali ci sarebbero state reazioni plateali in presenza di altre persone, vissute da Bettarini con imbarazzo. Per ora, tuttavia, tali circostanze provengono soltanto dalla sua testimonianza. Non sono emersi riscontri autonomi utili a verificarle, né Diaco ha fornito una risposta puntuale. Questo criterio vale anche per gli altri contenuti riferiti nel programma: quanto i protagonisti raccontano o contestano non costituisce, di per sé, una ricostruzione accertata dei fatti. Le informazioni diffuse non consentono quindi di andare oltre la loro versione.

Stefano Bettarini ha fornito una spiegazione per l’assenza del figlio all’incontro fissato con Corona: a suo avviso, Giacomo avrebbe cambiato idea perché Simona Ventura era contraria a rendere pubblica la storia attraverso l’ex fotografo. Corona ha anche attribuito a Ventura un consiglio rivolto al ragazzo dopo il dissidio con Diaco: chiedere perdono al conduttore, considerato influente in Rai, per evitare possibili ripercussioni professionali. La presentatrice non ha avallato pubblicamente questa versione. In mancanza di una sua conferma, non si può determinare se abbia effettivamente pronunciato le parole che le sono state attribuite nel racconto di Corona.

Il precedente e gli sviluppi possibili

Il nuovo caso arriva dopo le polemiche per l’intervista ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le stelle. Nella puntata di BellaMa’ del 3 novembre, le domande di Diaco sulla vita privata e sessuale dell’ospite avevano suscitato forti reazioni. La vicenda aveva coinvolto persone dello spettacolo, giornalisti e politici, ed erano stati presentati esposti all’Ordine dei giornalisti e al Codacons. Il 6 novembre la Rai aveva diffuso scuse pubbliche. Diaco aveva riconosciuto che avrebbe potuto usare toni diversi e annunciato azioni legali contro chi gli avesse attribuito avance mai avvenute.

Prima del 16 novembre, Corona paragonò Bettarini a Ravagnani e menzionò «caso Signorini 2»; messaggi con Stefano avrebbero ricondotto la formula a Giacomo. Poi invitò Diaco al podcast, senza sciogliere accuse.



