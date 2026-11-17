La concorrente si è sentita meglio prima della diretta del 16 novembre, ma in serata è stata eliminata dal reality di Canale 5.





La concorrente si è sentita meglio prima della diretta del 16 novembre, ma in serata è stata eliminata dal reality di Canale 5.





Nel pomeriggio di lunedì 16 novembre, Valeria Marini si è sentita male, a poche ore dall’appuntamento in diretta del Grande Fratello Vip su Canale 5. Le ore precedenti erano state attraversate da contrasti nella Casa; per ritrovare un po’ di equilibrio, la concorrente si è spostata in giardino, cercando aria e quiete. Il resoconto dice che era turbata e preferiva stare distante dagli altri. Marina La Rosa e Giulia Provvedi l’hanno raggiunta al termine delle esercitazioni di ballo.

Valeria ha riferito alle coinquiline che respirare le era difficile e che il battito cardiaco correva forte; poi è scoppiata in pianto. Il racconto restituisce lo spavento vissuto poco prima, senza offrire elementi per formulare una diagnosi. Marina e Giulia le sono rimaste accanto, cercando di rassicurarla. Una delle concorrenti ha suggerito l’ipotesi di una crisi di panico, raccomandandole di non agitarsi. Nei dati disponibili non compaiono controlli o consulti sanitari che possano stabilire l’origine effettiva del malessere.

Dopo le tensioni vissute nella Casa, la showgirl ha affrontato un periodo difficile. Il resoconto collega in via ipotetica il malessere allo stress accumulato, ma non presenta tale nesso come accertato. L’episodio ha attirato l’attenzione di Marina La Rosa e Giulia Provvedi, intervenute per starle vicino nel giardino. Secondo quanto riportato, col trascorrere del tempo, prima che cominciasse la diretta, le condizioni sono diventate migliori. Marini si è calmata ed è tornata al consueto atteggiamento.

La tregua è durata poco: nella trasmissione presentata da Ilary Blasi, Valeria è stata eliminata. Quella serata contemplava due esclusioni dal reality, mentre si avvicinava la finale. Megan Ria ha lasciato per prima la Casa; in seguito il verdetto ha sancito anche l’uscita di Marini. La puntata del 16 novembre ha così accostato il malessere pomeridiano a una decisione decisiva per la sua permanenza nel programma.

Nel corso della sua permanenza, la concorrente ha vissuto settimane di confronti, momenti leggeri, legami complicati e tentativi di riappacificazione con gli altri. L’eliminazione è giunta dopo ore difficili: prima lo spavento in giardino, poi la conclusione della sua esperienza nel gioco. Il resoconto parla di un malore e riferisce che una coinquilina lo ha considerato un possibile attacco di panico; non riporta, però, una diagnosi confermata da medici. La causa dell’episodio rimane quindi sconosciuta.

Marina La Rosa e Giulia Provvedi si sono avvicinate a Valeria dopo le prove di ballo, notando che era agitata. Sono rimaste accanto a lei in giardino e hanno provato a rassicurarla. La concorrente ha descritto il respiro difficile e il cuore accelerato. Il riferimento all’attacco di cuore esprime la paura raccontata nel momento, non conferma una diagnosi medica né chiarisce la causa.

Il reality era ormai alle fasi conclusive e la finale si avvicinava, mentre il gruppo dei concorrenti si preparava a ridursi. La ricostruzione menziona un clima talvolta teso, dovuto alla vita condivisa e ai contrasti, ma ricorda anche gesti di sostegno tra gli inquilini. Non aggiunge informazioni sulle prove di ballo o sui risultati del televoto. Per la puntata di lunedì 16 novembre, gli esiti riportati sono l’uscita di Megan Ria e quella successiva di Marini.

Il malessere e l’uscita dal reality sono così i due fatti distinti che hanno segnato la serata della concorrente. Prima della trasmissione, Marini ha cercato riparo in giardino e ha ricevuto conforto; prima della diretta, secondo la fonte, si era già calmata. Nel corso della puntata è poi arrivata l’eliminazione. Il resoconto non indica l’esito di esami, non stabilisce una causa certa per i sintomi e non attribuisce a Valeria una diagnosi: questi limiti restano essenziali nel riferire l’episodio.



