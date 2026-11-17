



L’episodio è avvenuto sulla papamobile alla base aerea Las Palmas, a Lima, prima della Messa conclusiva del viaggio in America Latina.





Un breve contatto al volto è avvenuto durante il trasferimento tra i fedeli prima della celebrazione finale del viaggio peruviano di Papa Leone XIV. Era lunedì 16 novembre e il Pontefice si trovava sulla papamobile alla base aerea Las Palmas, nella capitale Lima. Un video, insieme ad alcune fotografie, lo mostra portare momentaneamente la mano verso l’occhio. Il veicolo non ha interrotto la marcia, stando alle ricostruzioni disponibili. L’oggetto coinvolto sarebbe un rosario: le fonti, tuttavia, presentano questa lettura come verosimile, senza confermarla in modo certo.

Il contatto è avvenuto nel corso dei saluti che Leone XIV rivolgeva alle persone disposte lungo il tragitto per la Messa. Il Pontefice si è portato una mano al volto, quindi è rimasto sull’auto aperta mentre il percorso continuava. Le cronache non segnalano soste e riferiscono che raggiunse la celebrazione. Non è stato fornito un accertamento medico: la prosecuzione degli impegni, da sola, non prova né esclude eventuali conseguenze sulla salute. Reuters descrive le immagini come una sequenza in cui il Papa si strofina l’occhio e precisa che non risultavano segnali di lesioni.

Prima della liturgia che avrebbe chiuso la trasferta latinoamericana, Leone XIV raggiunse in automobile la base aerea Las Palmas. Giunto sul posto, salutò i presenti attraversando la zona a bordo di una vettura senza copertura. La celebrazione prese avvio alle 10.53 secondo l’orario locale. Il Vaticano riferì, sulla base delle valutazioni delle autorità, che i partecipanti alla Messa erano approssimativamente un milione e mezzo. Lungo il tragitto erano raccolte altre persone, accorse per rivolgere un saluto al Pontefice. Questa cifra si riferisce ai fedeli alla funzione, non a una rilevazione della folla attorno alla papamobile.

Il contatto al volto è avvenuto il 16 novembre, durante l’ultimo giorno della permanenza in Perù, nel corso di una tournée Sudamericana durata dodici giorni. Il viaggio era cominciato il 6 novembre e si è concluso il 17. Prima di arrivare in Perù, Leone XIV aveva fatto tappa in Uruguay e Argentina. La Messa a Las Palmas chiudeva la visita peruviana; al termine della funzione, il Papa si è diretto alla base aerea del Callao per il saluto ufficiale. Il programma della Santa Sede prevedeva la partenza verso Roma nel pomeriggio del 16 novembre. L’urto è quindi avvenuto prima della celebrazione.

Un altro lancio, avvenuto alcuni giorni prima, ha avuto un esito diverso. Secondo Euronews, una giovane indirizzò un rosario alla papamobile e il Pontefice riuscì a prenderlo, impartirgli la benedizione e restituirlo alla proprietaria. Non fu quindi l’oggetto a raggiungere Leone XIV: fu lui ad afferrarlo. Il richiamo a quell’episodio nasce dal fatto che in entrambi i casi i fedeli lanciarono rosari durante il passaggio dell’auto. Le modalità, però, non furono le stesse. Nell’accaduto di lunedì l’oggetto avrebbe colpito il volto del Papa, che non sarebbe riuscito a intercettarlo con le mani.

Reuters descrive una serie di oggetti lanciati dai fedeli durante gli spostamenti di Leone XIV e ricorda che il Pontefice ne aveva afferrati diversi. L’elenco comprende peluche e bandiere; viene citata anche una pizza presa durante un’udienza a Piazza San Pietro, a Roma, dopo essere stata offerta da persone di Chicago. L’agenzia richiama poi un episodio precedente nella città: nel tentativo di intercettare un oggetto diretto verso la papamobile, Leone urtò il videografo Vaticano seduto dietro e si scusò con lui.

Sono riferimenti a circostanze distinte dall’accaduto in Perù. A Las Palmas, il filmato mostra il gesto del Papa dopo l’impatto; non identifica definitivamente ciò che lo raggiunse. Reuters considera probabile che fosse un rosario, ma la formulazione mantiene un margine di incertezza sulle immagini.



