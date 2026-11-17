Durante la puntata del 16 novembre, Tavassi ha contestato l’addebito e si è alzata per lasciare il reality. Ilary Blasi ha riferito che le verifiche non hanno trovato riscontri.





Durante la puntata del 16 novembre, Tavassi ha contestato l’addebito e si è alzata per lasciare il reality. Ilary Blasi ha riferito che le verifiche non hanno trovato riscontri.





La trasmissione del Grande Fratello Vip del 16 novembre, lunedì, ha esordito su Canale 5 con una lite fra Guendalina Tavassi e Valeria Marini, dopo settimane di contrasti sotto lo stesso tetto. In studio, Ilary Blasi conduceva con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. L’avvicinarsi della finale e i rapporti tesi fra i partecipanti hanno fatto da sfondo al confronto, che si è acceso quando Marini ha attribuito a Tavassi una bestemmia. Nel corso della diretta Blasi ha precisato che gli accertamenti della produzione non avevano trovato conferme all’addebito, spiegandolo al pubblico presente davanti agli schermi di Canale 5 durante la puntata.

La rivalità tra le concorrenti era emersa più volte tra battute, provocazioni e recriminazioni, stando al resoconto della puntata. Lunedì, davanti agli altri presenti, Marini ha sostenuto che Tavassi avesse pronunciato una bestemmia. L’affermazione ha immediatamente innescato un confronto acceso: se confermato, un comportamento simile avrebbe potuto comportare conseguenze disciplinari nel reality. Tavassi ha negato l’addebito, ha accusato la rivale di mentire e ha sottolineato la gravità dell’accusa. Marini non ha fatto marcia indietro sulle proprie parole.

Ha replicato che quanto accaduto si commentava da sé. Il resoconto presenta così due posizioni incompatibili: da un lato la contestazione di Marini, dall’altro la smentita di Tavassi. La discussione è rimasta concentrata sull’accusa, sulla sua possibile rilevanza e sulla risposta della concorrente chiamata in causa durante il confronto.

Nel botta e risposta, Tavassi ha respinto la versione della compagna di reality; scossa, si è diretta verso l’uscita e ha annunciato l’intenzione di interrompere la partecipazione. Successivamente ha indicato la formula che, a suo dire, aveva usato: «Porco il demonio», domandando se fosse una bestemmia. Questa precisazione rappresentava il suo racconto, non l’addebito avanzato da Marini. Ne è emerso un contrasto netto: Marini insisteva sull’accusa, mentre Tavassi negava di avere pronunciato le parole che le venivano attribuite nel corso della diretta davanti alla platea dei concorrenti e agli spettatori.

Blasi è intervenuta per chiarire che cosa fosse emerso dagli accertamenti della produzione. Ha riferito che il programma aveva svolto verifiche, ma non aveva trovato elementi per confermare l’accusa di Marini. La conduttrice ha anche spiegato che Tavassi si trovava in bagno e che non era possibile capire con certezza che cosa avesse detto. Per questo, ha osservato, restavano le versioni contrapposte delle due concorrenti e il programma non aveva sentito la frase contestata. Il suo intervento ha ridimensionato l’addebito, senza stabilire che cosa fosse accaduto: gli accertamenti non avevano fornito riscontri sufficienti.

Al termine degli accertamenti, l’episodio è rimasto privo di conferme: Marini non ha cambiato idea, mentre Tavassi ha respinto l’addebito e ha indicato la frase che sostiene di aver pronunciato. Per gli autori non sono stati individuati riscontri verificabili capaci di stabilire un’infrazione. Durante la puntata fu ricordato che una simile condotta avrebbe esposto una concorrente a sanzioni. Blasi ha dunque illustrato l’esito dei controlli, senza che il resoconto menzioni decisioni punitive. La ricostruzione registra soltanto l’assenza di elementi a sostegno dell’accusa e le versioni discordanti delle due protagoniste.

Il confronto ha reso evidente la difficoltà della convivenza tra Marini e Tavassi, già segnata da dissapori nelle settimane precedenti. Con la finale del Grande Fratello Vip vicina, la trasmissione ha mostrato un nuovo scontro tra le due, senza che l’accusa trovasse conferma nelle verifiche. Tavassi si è alzata dicendo di voler andarsene, ma la fonte non riferisce che abbia poi lasciato la Casa. Il dato accertato nel racconto della puntata resta dunque limitato a quanto comunicato dalla conduttrice: la produzione ha controllato l’episodio, non ha sentito la frase e non ha trovato elementi a sostegno della versione di Marini.



