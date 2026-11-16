Grande Fratello Vip, scoppia la lite per il bagno: Guendalina Tavassi non riesce a trattenersi





La concorrente ha reagito con rabbia dopo aver trovato acqua nel bagno della Casa. Valeria Marini ha provato a calmarla, senza riuscirci.





Il bagno allagato della Casa ha provocato una discussione tra Guendalina Tavassi e Valeria Marini al Grande Fratello Vip. Tavassi, entrata nell’ambiente, ha trovato acqua sul pavimento e ha protestato con rabbia per le condizioni del locale. Ha definito la situazione uno schifo e ha continuato a lamentarsi, senza nascondere il proprio fastidio. L’episodio è avvenuto nelle ore precedenti alla puntata di lunedì 16 novembre, mentre il programma si avvicina alla finale. Nel resoconto disponibile, l’inconveniente domestico è il motivo concreto dello scontro; non viene indicato chi abbia lasciato l’acqua né come il bagno si sia allagato, secondo quanto riferito.

Marini è intervenuta per tranquillizzare Tavassi e ridimensionare l’accaduto. Il tentativo non ha fermato la protesta: Tavassi ha continuato a esprimere il proprio disappunto e il confronto è proseguito con toni accesi. La fonte descrive Marini come impegnata a riportare la calma, ma non riferisce che la concorrente abbia accettato il suo intervento. Non sono riportate altre persone coinvolte, né dettagli su eventuali danni o sulla pulizia successiva. La discussione resta quindi circoscritta alla condizione del bagno e alla reazione di Tavassi, senza attribuzioni di responsabilità per l’acqua presente nell’ambiente. Il materiale non spiega se le due abbiano poi chiarito.

La convivenza nella Casa si è protratta per settimane e, secondo il racconto, rende più evidenti le difficoltà della vita condivisa. I concorrenti occupano gli stessi ambienti e devono coordinare le abitudini quotidiane oltre a misurarsi con il gioco. La gestione delle aree comuni può così diventare motivo di malumore, soprattutto in un periodo segnato dall’avvicinarsi della finale. L’attesa per l’eliminazione accompagna il clima descritto, ma la fonte non la presenta come origine diretta della discussione. Il contrasto specifico è seguito al ritrovamento del bagno allagato da parte di Tavassi. Non sono riferiti altri problemi domestici concreti né elementi per prevedere effetti duraturi sul rapporto tra le due concorrenti. Non risultano noti.

La puntata del Grande Fratello Vip è fissata per lunedì 16 novembre, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. Nel corso della serata è attesa un’altra uscita, ma al momento descritto non è noto chi sarà eliminato. L’ultimo appuntamento dell’edizione è programmato per il 30 novembre. La vicenda avvenuta in bagno precede la diretta, senza coincidere con l’esito del televoto. Il resoconto non afferma che il diverbio abbia cambiato la competizione né le chance di chi resta in gara.

Tra i nomi indicati per l’eliminazione figurano Andreas Muller, Federica Morello, Megan Ria e Alessandro Varsi. Uno di loro, secondo quanto anticipato, lascerà il reality nella puntata; gli altri proseguiranno la competizione per un posto in finale. Non sono forniti dati sulle percentuali del televoto, sulle preferenze del pubblico o sull’identità della persona destinata a uscire. La lite tra Tavassi e Marini non anticipa quindi il risultato: è un episodio di convivenza raccontato nelle ore che precedono l’annuncio. La fonte descrive strategie, alleanze e rapporti personali come più complessi nella fase conclusiva, senza collegare dinamiche specifiche al problema del bagno.

La notizia riferisce che Tavassi ha protestato animatamente per l’acqua trovata nel bagno e che Marini ha cercato di riportare la calma, senza riuscire a interrompere subito le lamentele. Non chiarisce chi abbia causato l’allagamento, né offre una verifica indipendente delle condizioni dell’ambiente. Non riferisce inoltre un chiarimento successivo tra le coinquiline o conseguenze per i loro rapporti. Restano così due questioni aperte nella vigilia televisiva: l’esito dell’eliminazione annunciata per la puntata e l’evoluzione del rapporto tra le concorrenti dopo lo scontro. Il materiale disponibile non anticipa né il verdetto né eventuali sviluppi successivi.



