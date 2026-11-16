Ballando con le Stelle, il caso Mariotto continua a far discutere: spunta la paura di un addio alla Rai





Le immagini fuori onda avevano alimentato ipotesi sullo scontro con Barbara d’Urso. Ivan Zazzaroni ha ricondotto il pianto al fraintendimento della battuta sui social.





Durante la puntata del 14 novembre di Ballando con le Stelle, un episodio ha riportato Guillermo Mariotto al centro delle polemiche. Il giudice, inserendosi nel confronto fra Barbara d’Urso e Ornella Muti, ha indirizzato del profumo verso la conduttrice e fatto allusioni agli odori. Lei ha espresso fastidio e contestato la scelta, mentre Milly Carlucci cercava di stemperare la situazione. La vicenda ha coinvolto altri giurati. In un momento successivo, Carolyn Smith ha fornito spiegazioni su una frase riferita al naso, che alcuni internauti avevano inteso diversamente. È stato chiarito perché la si vedesse piangere nel filmato girato fuori onda.

Durante la trasmissione, Mariotto è intervenuto mentre d’Urso e Muti stavano dialogando: ha spruzzato del profumo verso la conduttrice e fatto osservazioni sugli odori. La reazione di Barbara è stata irritata e apertamente critica. Milly Carlucci ha tentato di ricondurre la situazione alla calma, trovandosi in difficoltà per la tensione. Anche Carolyn Smith, alla presidenza della giuria, ha mostrato di non gradire quanto accaduto e ha rivolto al collega una battuta indiretta. Il suo commento evocava naso e puzza. Ivan Zazzaroni le ha chiesto di chiarire che cosa volesse dire con l’affermazione pronunciata nel corso della puntata di sabato sera.

Smith ha inizialmente risposto con un riferimento al naso troppo vicino a una parte del corpo, senza rendere subito chiaro il significato della frase. Quando Zazzaroni le ha domandato spiegazioni, la giurata ha esplicitato l’allusione con parole colorite. La battuta è stata interpretata come una frecciata a Mariotto e ha generato commenti sui social. In seguito, un filmato registrato fuori onda e diffuso online ha mostrato Smith in lacrime. Diversi utenti hanno collegato il pianto alla discussione fra Mariotto e d’Urso; altri hanno ipotizzato un malessere più ampio nel programma. Queste letture, però, non corrispondevano alla ricostruzione fornita dal collega.

Secondo quanto riferito da Ivan Zazzaroni su Instagram, Carolyn Smith non si era commossa per la condotta di Guillermo Mariotto nei confronti di Barbara d’Urso. A provocare la sua rabbia, ha spiegato il giornalista, era stata la scoperta che sui social la battuta sul naso fosse stata fraintesa. La giurata gli avrebbe precisato che intendeva usare un proverbio della Scozia, il paese a cui è legata, il cui significato preso alla lettera risulta volgare. Zazzaroni ha accompagnato la ricostruzione con due varianti inglesi del detto, chiarendo così l’origine della reazione emotiva mostrata nel filmato fuori onda.

Il chiarimento di Zazzaroni separa il filmato fuori onda dalla lite avvenuta durante la trasmissione. La reazione di Smith, nella sua ricostruzione, sarebbe stata causata dalla rabbia per la lettura circolata online, non dallo scontro fra Mariotto e d’Urso. La giurata avrebbe fatto ricorso a un proverbio tradizionale senza prevedere che il pubblico italiano potesse intenderlo diversamente. La fonte riferisce che il significato delle sue parole era stato frainteso e che la diffusione di interpretazioni non corrispondenti l’aveva amareggiata. La spiegazione è attribuita a Zazzaroni, che ha riportato il chiarimento della collega, non a una dichiarazione autonoma di Smith sui social.

La puntata ha lasciato aperte due questioni distinte: le critiche rivolte a Mariotto per il gesto verso d’Urso e la polemica nata dalle parole di Smith. La fonte riferisce che alcuni spettatori hanno giudicato eccessivo il comportamento del giudice, mentre la spiegazione di Zazzaroni ha chiarito l’origine delle lacrime della presidente. Non viene indicata una conseguenza disciplinare né una decisione della Rai. Il caso riguarda la puntata del 14 novembre di Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci. Le discussioni online hanno riguardato sia la battuta sia il filmato fuori onda; il chiarimento ha corretto l’ipotesi che Smith piangesse per lo scontro in diretta.



