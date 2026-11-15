Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso valuta l’addio dopo lo scontro con Mariotto





La giurata si è detta ferita e non protetta dopo il gesto del collega in diretta. Per ora non risulta formalizzata una sua uscita dal programma.





La lite con Guillermo Mariotto, avvenuta sabato 14 novembre, ha spinto Barbara d’Urso a prospettare la possibilità di non proseguire come giurata a Ballando con le Stelle. In onda su Rai 1, Mariotto le ha spruzzato profumo, associando l’azione a un odore sgradevole. Lei ha reagito chiedendo a Milly Carlucci di scegliere tra i due. Per ora, tuttavia, non c’è un annuncio ufficiale di addio. La sua eventuale partecipazione alla trasmissione di sabato 21 novembre deve ancora essere verificata.

A poche ore dalla conclusione della diretta, Barbara d’Urso ha pubblicato su YouTube un video nel quale è tornata sullo scontro con Guillermo Mariotto. Si è collegata attorno alle quattro del mattino e ha descritto il proprio stato d’animo con parole di delusione e dolore. Ha definito l’accaduto un’aggressione, chiarendo che, nella sua concezione, anche una frase o un atteggiamento possono ferire e costituire una forma di aggressione.

Il suo racconto colloca l’inizio dell’uso del profumo nelle prime fasi della trasmissione: secondo D’Urso, il giudice avrebbe cominciato a spruzzarlo già prima del confronto più evidente. La conduttrice ha letto la successione degli eventi come possibile indizio di premeditazione, associando la presenza precoce del profumo a un gesto non estemporaneo. Questa è però la sua interpretazione dell’episodio, non una prova che chiarisca l’intenzione di Mariotto. Nel filmato la presentatrice ha inoltre riferito di aver scelto inizialmente di non alimentare lo scontro e di aver lasciato proseguire il gesto.

Ha spiegato che cercava di evitare polemiche, pur non riuscendo poi a ignorare quanto accaduto. Le sue dichiarazioni, diffuse a trasmissione conclusa, documentano dunque il modo in cui lei stessa ha interpretato la scena.

Nel racconto affidato ai social, d’Urso ha posto l’accento sulla reazione della trasmissione, più che sul gesto in sé. Ha detto che nessuno l’ha fatta sentire protetta e che è rimasta fino al termine per adempiere al proprio ruolo professionale, benché avrebbe potuto andarsene. Ha definito imperdonabile l’atteggiamento di Mariotto, ma non ha fornito una risposta definitiva sul proprio futuro. L’osservazione secondo cui era ancora presente “per ora” segnala un’incertezza, non una decisione ufficiale di abbandonare la giuria di Ballando con le Stelle.

Il gesto è avvenuto mentre la discussione in studio era già accesa. La puntata, la settima della stagione, aveva visto un confronto tra D’Urso e Ornella Muti, in gara con Pasquale La Rocca. Dopo l’esibizione della coppia, le due si sono scambiate osservazioni sulle critiche ricevute e sul modo in cui la giurata avrebbe parlato della concorrente nelle puntate precedenti. Mariotto è intervenuto nella disputa, ha definito D’Urso una “finta” e ha spruzzato il profumo. La conduttrice ha quindi richiamato l’attenzione del pubblico e chiesto l’intervento di Carlucci.

Mariotto ha spiegato di aver portato con sé il profumo perché, a suo dire, negli studi di Saxa Rubra c’era cattivo odore dovuto ai topi. Ha negato che il gesto fosse indirizzato a D’Urso, ma la spiegazione non l’ha persuasa. La discussione ha richiamato anche le reazioni degli altri giurati: Alberto Matano ha chiesto a Mariotto di non oltrepassare i limiti, mentre Carolyn Smith ha mostrato di essere contrariata. A quel punto la vicenda non riguardava più soltanto i due colleghi coinvolti, ma aveva attirato nel confronto anche altri componenti della giuria.

Nel commentare la vicenda, Carlucci ha parlato di un’intemperanza e ha riconosciuto che il confronto era sul punto di superare i limiti. D’Urso, invece, nel video ha criticato la gestione in studio, perché non si era sentita protetta mentre la trasmissione continuava. La delusione, ha spiegato, nasceva anche dall’aspettativa che il gruppo in cui era entrata difendesse i propri membri. Il suo “O me o lui” era rivolto a Carlucci. Al momento, non sono stati diffusi annunci della Rai o della produzione che confermino cambiamenti tra i giurati.

Nella stessa puntata televisiva, Simona Ventura ha chiesto a Barbara D’Urso se il rapporto con Pasquale La Rocca fosse teso perché il ballerino avrebbe rifiutato di prendere parte a uno spettacolo teatrale della giurata. D’Urso ha negato di avere problemi con lui, raccontando però una diversa sequenza: secondo la sua versione, La Rocca le aveva chiesto quello spettacolo, ma in seguito aveva cambiato idea. Ventura ha rivolto domande anche a Ornella Muti. Alberto Matano ha poi proposto di sedersi accanto a Mariotto, con l’obiettivo dichiarato di contribuire a ristabilire serenità al tavolo dei giudici.

Il contesto della serata comprendeva inoltre la gara e l’eliminazione di una coppia. Monica Guerritore e Luca Urso hanno vinto la settima puntata; Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina sono stati eliminati dopo lo spareggio con Manuela Moreno e Carlo Aloia. Il risultato della sfida al televoto ha favorito Moreno e Aloia con l’80 per cento delle preferenze. Questi esiti non modificano la questione aperta dalle parole di D’Urso, ma collocano il confronto con Mariotto all’interno di una puntata che ha alternato esibizioni, votazioni e momenti di tensione al tavolo dei giudici.

Tra i precedenti documentati nelle cronache della puntata c’è anche il confronto tra D’Urso e Muti, legato ai commenti sulle esibizioni e alla fragilità dell’attrice dopo l’infortunio alla spalla. Muti, insieme a La Rocca, era tornata a ballare dopo aver saltato l’esibizione della settimana precedente a causa del dolore. Nel diverbio ha contestato alla giurata di aver parlato di lei e di averla attaccata. La discussione precede l’intervento di Mariotto e aiuta a ricostruire la sequenza della serata, senza trasformare le accuse reciproche in fatti accertati.

Tra le novità dell’edizione 2026 di Ballando con le Stelle figura l’arrivo di D’Urso nella giuria, affiancata da Alberto Matano. Il prossimo appuntamento è programmato per sabato 21 novembre. Per allora si capirà se la conduttrice continuerà a ricoprire il ruolo: ha detto di non sapere cosa succederà nelle settimane successive, ma non è stata resa nota una sua uscita dal programma. Per ora si possono verificare la protesta pronunciata in diretta, il successivo sfogo notturno e la possibilità di conseguenze prospettata dalla stessa D’Urso, non una decisione già assunta.



