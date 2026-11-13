Paolo Belli verso il ritorno a Ballando con le stelle: l’idea di Milly Carlucci





Secondo un’indiscrezione, il cantante potrebbe essere ospite il 21 novembre come ballerino per una notte, con una coreografia insieme ai maestri.





Fanpage ha anticipato il 13 novembre la possibilità che Paolo Belli ricompaia in Ballando con le stelle il 21 novembre 2026. La data corrisponderebbe all’ottava puntata del talent show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Per ora, tuttavia, l’emittente non ha dato conferma, e l’informazione va considerata provvisoria. Il progetto non indicherebbe un ritorno permanente di Belli né il recupero delle sue precedenti funzioni nel programma. Si valuterebbe piuttosto una presenza occasionale, con l’artista impegnato come ballerino per una notte.

Anche l’esibizione sarebbe ancora in preparazione: i suoi elementi non risultano definiti. La notizia descrive dunque un’eventualità legata a una singola serata, senza chiarire quali saranno i dettagli del numero, se la partecipazione verrà confermata dalla Rai nei prossimi giorni e in quale forma.

In vista dell’appuntamento si ipotizza un numero corale affidato all’intero gruppo dei docenti di danza. Qualora prendesse forma, Belli tornerebbe sul parquet con gli artisti che lo hanno accompagnato in diverse stagioni. Non sarebbe una comparsata come quelle consuete riservate agli ospiti celebri; al momento, tuttavia, resta soltanto una possibilità. Per quasi due decenni il sabato di Rai 1 ha visto Belli nello show, tra orchestra e Sala delle stelle, al fianco di Carlucci. Nel 2025 ha invece preso parte alla gara da concorrente, affiancato dalla ballerina professionista Anastasia Kuzmina, presenza storica.

La trasmissione del 2026 è partita senza Belli davanti alle telecamere. Nella puntata d’esordio Carlucci lo ha salutato, mentre i collegamenti dalla Sala delle stelle sono stati affidati a Simone Di Pasquale. A settembre la Rai ha reso noto che il cantante non sarebbe apparso in video: la scelta, concordata con lui, teneva conto anche della famiglia di Alessandro Magnani. Il rapporto lavorativo con il programma è proseguito dietro le quinte. L’emittente ha inoltre manifestato la volontà di coinvolgerlo in altre produzioni televisive future.

Il 13 luglio 2026 Belli fu coinvolto in un incidente in bicicletta nel Reggiano, evento da cui prende avvio la vicenda personale. Alessandro Magnani, che aveva 41 anni, morì in ospedale il giorno dopo. La Procura di Reggio Emilia avviò un’indagine per ricostruire l’accaduto e appurare eventuali responsabilità. Belli risultò indagato per la possibile ipotesi di omicidio stradale; l’iscrizione rappresenta un passaggio investigativo, non una dichiarazione di colpevolezza. In seguito, il cantante interruppe concerti, impegni televisivi e altre attività professionali. Anche la sua assenza dalla stagione era stata ricondotta a quanto successo.

Dopo un periodo prolungato senza intervenire, il 3 novembre Belli ha condiviso un filmato sui social. Ha detto di aver scelto il silenzio per rispetto e ha espresso gratitudine a chi gli era rimasto accanto. Nel video ha comunicato che intende tornare al lavoro, pur consapevole che l’accaduto continuerà a pesare sulla sua esistenza. Ha spiegato che la ripartenza sarà possibile anche grazie a chi collabora con lui e che non cancellerà il ricordo di quanto successo, neppure quando tornerà a sorridere e a cantare. L’eventuale apparizione televisiva seguirebbe quel messaggio e, secondo la notizia, sarebbe il primo ritorno annunciato davanti alle telecamere.

La ripresa professionale dovrebbe includere anche la musica e il teatro. Il 6 dicembre è in programma a Formigine, città natale di Belli, la data zero dello spettacolo Come se non ci fosse un domani. Un’altra esibizione è prevista il 15 gennaio alla Lavanderia a Vapore di Collegno, in provincia di Torino; sono annunciati inoltre nuovi concerti con la sua Big Band. Prima di questi appuntamenti potrebbe esserci la puntata di Rai 1. Belli, cantante e musicista, ha legato una parte importante della carriera al programma di Carlucci, che lo ha visto per anni accanto all’orchestra e poi, nel 2025, in gara.



