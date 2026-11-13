Grillo torna all’attacco di Conte, la battuta al veleno che riaccende lo scontro nel Movimento 5 Stelle

Il fondatore del M5S non ha annunciato un progetto elettorale. Il 22 novembre sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.





Il fondatore del M5S non ha annunciato un progetto elettorale. Il 22 novembre sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.





Beppe Grillo non ha escluso l’eventualità di tornare alle elezioni con una lista autonoma, mentre Giuseppe Conte è stato il bersaglio di una sua nuova battuta. L’ipotesi, riferita da Il Foglio, non è accompagnata da annunci ufficiali, da un programma o da una struttura organizzativa già definita. Per ora si tratta di una possibilità discussa da persone vicine al fondatore del Movimento 5 Stelle, non di una candidatura formalizzata. Un’eventuale formazione potrebbe misurarsi con il partito guidato da Conte e avere effetti anche sull’alleanza progressista, ma non ci sono dati verificati sul consenso che raccoglierebbe.

La dichiarazione è stata raccolta per Il Foglio da Salvatore Merlo. Grillo ha detto che Conte sarebbe in grado di fare qualunque cosa, persino di arrivare alla presidenza della Repubblica. La menzione del Quirinale è una provocazione ironica; non significa che l’ex presidente del Consiglio abbia annunciato una candidatura né che sia stata avanzata una proposta per quel ruolo. Il commento giunge mentre proseguono le divergenze fra i due e cresce la distanza fra il fondatore e l’attuale guida del Movimento. È dunque una battuta attribuita a Grillo, non un’indiscrezione relativa a un iter istituzionale.

Il Foglio attribuisce a persone dell’ambiente di Grillo l’invito a dar vita a una forza politica autonoma, distante dalla strategia adottata da Conte. Fra i promotori ipotizzati figurerebbero membri contrari alle scelte del presidente e al dialogo del M5S con il Partito democratico e gruppi progressisti. La testata aggiunge che alcuni sostenitori potrebbero mettere risorse economiche a disposizione del progetto. La notizia resta legata alle fonti citate dal giornale: non sono state rese prove di finanziamenti, né indicazioni riguardanti assetto, candidature o programma.

Le ricostruzioni della stampa avevano già sollevato a settembre la possibilità di una lista indipendente. Il Foglio riportò allora che persone dell’ambiente di Grillo ne discutevano e citò Marco Bella, ex parlamentare pentastellato, Secondo il quale una formazione autonoma poteva rappresentare una strada percorribile. In quei giorni circolarono anche altre indiscrezioni su un soggetto alternativo, senza che vi fosse un annuncio ufficiale. Quando Grillo partecipò al Pulp Podcast il 21 settembre, non presentò un nuovo partito. Le notizie disponibili attestano quindi che l’ipotesi era stata discussa, non che una lista fosse nata.

Le possibili ricadute elettorali

Se attirasse una parte dell’elettorato del M5S, una lista legata a Grillo potrebbe ridurre i voti del Movimento. Le ricadute potrebbero coinvolgere anche il cosiddetto campo largo, Alleanza in costruzione formata da M5S, Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e altre forze. È uno scenario possibile, non un esito certo: contano i consensi raccolti e la legge elettorale in vigore. La fonte non presenta sondaggi o altre rilevazioni utili a valutare l’impatto della lista. Non si possono perciò calcolare né gli elettori che potrebbe sottrarre al Movimento né le conseguenze sui rapporti fra i partiti progressisti.

Nel Pulp Podcast del 21 settembre, con Fedez e Mr. Marra, Grillo espresse apertamente il dissenso verso Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle. La conversazione descrisse un rapporto ormai compromesso con l’ex presidente del Consiglio e una distanza crescente dalla direzione progressista assunta dal M5S, Secondo quanto riferito dalle cronache. Grillo non presentò allora un nuovo partito. Quel intervento offre un antecedente utile per leggere la recente battuta su Conte, ma non prova alcuna decisione di tornare alle urne. Restano due episodi distinti: le parole di settembre nel Podcast e quelle di oggi, raccolte da Salvatore Merlo per Il Foglio in un contesto.

Nel quadro delle tensioni fra Grillo e il Movimento, a settembre si parlò anche dell’identità simbolica del partito. Secondo una ricostruzione, il fondatore aveva pubblicato sul proprio profilo WhatsApp un’immagine con la frase “Movimento Zero Stelle”; veniva inoltre menzionata una disputa legale su chi possedesse nome e simbolo. Questi episodi appartengono a una fase precedente e non provano che sia stata costituita una nuova forza politica. Le fonti qui disponibili non riferiscono l’esito della controversia e non permettono di sapere se una futura lista userebbe il simbolo del M5S. La questione della titolarità non va confusa con l’ipotesi, tuttora non ufficialmente confermata, di una lista indipendente.

Il ritorno televisivo con Fabio Fazio

Un appuntamento televisivo è invece già indicato per domenica 22 novembre: Grillo sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, in onda sul Nove. La notizia, inizialmente rilanciata da Il Foglio, è stata confermata da ambienti televisivi Secondo quanto riferisce Adnkronos. Non sono stati comunicati gli argomenti dell’intervista, quindi non è possibile sapere se Grillo parlerà della possibile iniziativa elettorale o dei rapporti con Conte. La data va considerata un impegno annunciato dalle fonti, non una dichiarazione già resa nel corso della trasmissione. Il programma potrebbe offrire l’occasione per affrontare questi temi, ma i contenuti della puntata restano da conoscere.

La partecipazione del 22 novembre sarà il ritorno di Grillo al programma di Fazio dopo tre anni. L’ultima intervista televisiva dei due risale al 12 novembre 2023, sempre a Che tempo che fa. Prima dell’appuntamento annunciato per novembre 2026, Grillo aveva preso parte il 21 settembre al Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra. Adnkronos precisa che quella era stata una sua apparizione pubblica recente, ma non l’ultima intervista televisiva: il Podcast e un programma televisivo sono occasioni differenti. La distinzione chiarisce la cronologia senza attribuire alla conversazione di settembre annunci che, Secondo le fonti consultate, non furono fatti.

Il quadro accertato, per ora, è composto dalle parole ironiche di Grillo su Conte, dalle notizie pubblicate da Il Foglio circa una possibile lista autonoma e dall’annunciata partecipazione alla trasmissione di Fazio. Mancano un nome, un programma reso pubblico e una struttura definita; nessun annuncio ufficiale conferma la formazione. Il peso alle urne non è prevedibile senza conoscere voti e regole della competizione. Le ricostruzioni di settembre attestano che l’idea era stata discussa nell’ambiente del fondatore, non che fosse stata decisa. Quanto al Quirinale, Grillo ha fatto una battuta, non annunciato un percorso.



