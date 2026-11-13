Quattro anni dopo aver perso mio marito Thomas, il mio mondo è andato di nuovo in frantumi quando mio figlio Lucas, diciannovenne, è…





Prima che mio figlio Lucas, di 19 anni, morisse, prese un’ultima decisione: voleva donare il suo cuore a una ragazza di 18 anni che aveva un disperato bisogno di una possibilità di vivere.





Dopo il trapianto, la madre della ragazza si avvicinò a me e mi mise tra le mani una lettera scritta da mio figlio.

Cominciava con una frase che mi strinse lo stomaco:

«Mamma, c’è una cosa che devi sapere su di lei».

Mio marito, Thomas, era morto anni prima, lasciandomi a crescere Lucas da sola.

Da quando avevo perso Thomas, mio figlio era diventato tutto il mio mondo.

Era il motivo per cui ogni mattina mi alzavo dal letto, la persona che faceva sembrare casa la nostra casetta e colui che mi ricordava che, anche dopo il dolore più straziante, la vita poteva ancora regalare momenti bellissimi.

Aveva il sorriso gentile di suo padre, la sua pazienza e l’abitudine di ascoltare con attenzione chiunque avesse bisogno di parlare.

Era il tipo di ragazzo che si accorgeva di chi sedeva da solo, teneva aperta la porta agli sconosciuti e non sembrava mai troppo impegnato per aiutare un vicino.

Avevo sempre creduto che sarebbe diventato un uomo meraviglioso.

Me lo immaginavo laurearsi, trovare una persona da amare, sposarsi e, un giorno, mettere su famiglia.

Immaginavo i miei nipoti riempire di risate la nostra casa.

Immaginavo di invecchiare guardandolo costruire la vita che avevo sempre desiderato per lui.

Ma non avrei mai immaginato che il nostro futuro ci sarebbe stato strappato via così all’improvviso.

Appena un anno prima, Lucas era in perfetta salute.

Era pieno di energia, indipendente e sempre intento a fare progetti.

Parlava di viaggiare, di trovare un lavoro che gli piacesse e di mettere da parte abbastanza soldi per trasferirsi in un appartamento tutto suo.

Poi, un pomeriggio, tutto cambiò.

Tornò a casa pallidissimo.

Mi disse che gli girava la testa e, prima ancora che riuscissi a raggiungerlo, cedette sulle ginocchia.

Chiamai i soccorsi e lo accompagnai in ospedale, tenendogli la mano mentre medici e infermieri si affrettavano intorno a noi.

All’inizio pensai che fosse una cosa passeggera.

Forse la stanchezza.

Forse la disidratazione.

Forse uno di quegli episodi spaventosi che, una volta guarito, si sarebbero ridotti a un semplice aneddoto da raccontare.

Ma gli esami continuarono.

Ci furono analisi del sangue, scansioni, valutazioni neurologiche e visite con gli specialisti.

Passarono settimane prima che un medico si sedesse finalmente con me e mi spiegasse che Lucas aveva una rara malattia neurologica.

Era progressiva.

Avrebbe compromesso gradualmente la sua capacità di muoversi e di funzionare, fino a impedirgli di svolgere persino le più semplici attività quotidiane.

Non c’era una cura.

Ricordo che fissai il medico, aspettando che si correggesse.

Volevo che mi dicesse che c’era stato un errore, che un altro esame avrebbe rivelato qualcosa di curabile o che un nuovo specialista ci avrebbe proposto una soluzione.

Invece mi spiegò con gentilezza che le cure disponibili avrebbero potuto rallentare la progressione, ma non invertire il decorso della malattia.

Mi rifiutavo di accettare che la sua storia dovesse finire così.

Vendetti la macchina.

Mi separai dell’oro di famiglia che avevo conservato con cura per anni.

Usai i risparmi che avevo messo da parte per le emergenze e spesi quasi ogni centesimo che possedevo in specialisti, cure e qualsiasi cosa offrisse anche la più piccola possibilità di salvarlo.

Cercai centri medici in altre città.

Lessi articoli di ricerca fino a notte fonda.

Contattai organizzazioni, feci domande e seguii ogni pista che potesse offrirci un’altra possibilità.

Ogni volta che qualcuno parlava di una cura, volevo credere che potesse funzionare.

Ogni volta che un medico proponeva un altro esame, accettavo.

Ero disposta a fare qualsiasi cosa.

Ma niente cambiò l’esito.

Lucas continuava a indebolirsi.

Il ragazzo che un tempo andava dappertutto a piedi cominciò ad aver bisogno di aiuto per spostarsi dalla camera alla cucina.

Le mani che un tempo riparavano gli elettrodomestici di casa a volte faticavano a reggere un cucchiaio.

E il sorriso che gli veniva così spontaneo diventò sempre più raro.

Cercavo di restare forte ogni volta che mi guardava.

Sorridevo quando avrei voluto piangere.

Gli dicevo che avremmo continuato a lottare, anche quando ero terrorizzata all’idea che il tempo a nostra disposizione stesse per finire.

Ma quando ero sola in bagno, a volte mi premevo un asciugamano sulla bocca per non fargli sentire i miei singhiozzi.

Non riuscivo a capire come avrei fatto a perdere anche lui.

Avevo già seppellito mio marito, Thomas.

Ora mi trovavo davanti alla possibilità di seppellire il figlio che avevo cresciuto da sola e poi, in qualche modo, continuare a vivere senza nessuno al mio fianco.

Era un pensiero insopportabile.

Per anni avevo immaginato Lucas crescere, innamorarsi, sposarsi e costruirsi una famiglia e una vita tutte sue.

Mi ero immaginata al suo fianco a ogni traguardo.

Volevo vederlo attraversare il palco alla cerimonia di laurea.

Volevo sentire i suoi racconti sulla sua prima relazione seria.

Volevo lamentarmi perché, dopo essersi trasferito, veniva a trovarmi troppo di rado.

Volevo cose normali.

Volevo tutti gli anni che una madre dovrebbe poter trascorrere con i propri figli.

Invece, mi ritrovai a imparare il linguaggio dei corridoi d’ospedale, degli orari dei farmaci e dei referti medici.

Imparai a riconoscere dal suono del suo respiro quando era a disagio.

Imparai ad aiutarlo a mettersi seduto senza fargli male.

Imparai a nascondere la paura ogni volta che mi chiedeva se stavo bene.

E Lucas, nonostante tutto, continuava a cercare di rendermi le cose più facili.

Mi chiedeva se avevo mangiato.

Mi ricordava di riposare.

A volte, quando sedevo accanto al suo letto, sfinita, mi stringeva piano le dita.

Ero sua madre, ma in quei mesi finali ci furono momenti in cui sembrava che fosse lui a prendersi cura di me.

Poi, una sera in ospedale, accadde qualcosa che avrei ricordato per il resto della vita.

La stanza era silenziosa.

La luce fuori dalla finestra si stava spegnendo e i monitor accanto al suo letto emettevano i loro soliti suoni.

Quel pomeriggio Lucas era stato insolitamente pensieroso.

Per molto tempo guardò verso la finestra, poi allungò la mano e prese la mia.

«Mamma, voglio fare qualcosa che conti. Se posso, voglio donare il mio cuore a qualcuno che ne ha bisogno».

Per un momento non riuscii a capire cosa stesse dicendo.

Lo guardai, incapace di credere a quello che avevo appena sentito.

Il mio primo istinto fu dirgli di non parlare così.

Volevo che si concentrasse sul guarire.

Volevo che continuasse a credere che ci fosse ancora un futuro ad aspettarlo.

Ma c’era qualcosa nella sua espressione che mi trattenne.

Non parlava per paura o confusione.

Ci aveva riflettuto.

Aveva preso una decisione.

«Ti prego, mamma. Se davvero andrò in paradiso, lascia che questo sia il mio ultimo desiderio. Ho già parlato con il dottore e mi ha detto che si può fare».

Mi si riempirono gli occhi di lacrime.

Volevo protestare.

Volevo dirgli che non ero pronta a prendere in considerazione la possibilità di perderlo.

Volevo aggrapparmi a ogni parte di lui, anche se questo significava rifiutarmi di pensare a ciò che sarebbe potuto accadere dopo la sua morte.

Ma avevo capito anche una cosa.

Negli ultimi mesi Lucas aveva perso il controllo su tante cose.

La sua forza.

La sua indipendenza.

I suoi progetti.

Il suo futuro.

Questa era una cosa che voleva scegliere da solo.

Voleva che la sua vita significasse qualcosa al di là della malattia che gliela stava portando via.

Alla fine, gli feci un piccolo cenno con il capo.

Non sapevo come avrei trovato la forza di esaudire quel desiderio.

Sapevo solo che volevo dargli la dignità di essere ascoltato.

I giorni che seguirono furono difficili.

Le sue condizioni continuarono a peggiorare e i medici fecero tutto il possibile per tenerlo a suo agio.

Parlammo dei vecchi ricordi.

Ridiamo ripensando a quella volta che aveva cercato di riparare il lavello della cucina e aveva finito per allagare il pavimento.

Ricordammo suo padre, Thomas, e le piccole cose che Lucas aveva ereditato da lui.

A volte restavamo seduti in silenzio, tenendoci per mano.

C’erano momenti in cui volevo credere che avessimo ancora anni davanti a noi.

Altri in cui, nel profondo, sapevo che il tempo ci stava sfuggendo.

Gli dicevo che gli volevo bene ogni volta che ne avevo l’occasione.

Gli dicevo che ero fiera di lui.

E cercavo di assicurarmi che non dovesse mai chiedersi se avesse reso migliore la mia vita.

Perché era così.

Più di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Quando Lucas morì, ebbi la sensazione che il mondo avesse smesso di girare.

Ricordo il silenzio.

Ricordo di aver guardato il suo viso, aspettando un movimento familiare, un piccolo segno che fosse ancora lì.

Ma non ci fu nulla.

Mio figlio non c’era più.

In seguito, il personale dell’ospedale mi spiegò che il suo cuore era stato donato a una ragazza di 18 anni che aveva bisogno di un trapianto.

Ero devastata, ma provavo anche una strana pace al pensiero che una parte di Lucas avrebbe continuato a battere da qualche parte nel mondo.

Non sapevo come si chiamasse la ragazza.

Non sapevo dove vivesse né che aspetto avesse.

Sapevo soltanto che, da qualche parte, un’altra madre avrebbe potuto avere la possibilità di tenere con sé sua figlia.

E quel pensiero mi aiutò a respirare nei giorni che seguirono.

Durante il funerale di Lucas, rimasi accanto alla sua fotografia, salutando persone che a malapena ricordavo.

Vennero i vicini.

Vennero i vecchi compagni di scuola.

Insegnanti, amici e parenti mi offrirono le loro condoglianze.

Tutti mi dicevano quanto fossero dispiaciuti.

Alcuni mi abbracciavano.

Altri si limitavano a stringermi la mano, perché non riuscivano a trovare le parole giuste.

Apprezzavo ogni gesto, ma mi sentivo separata dal mondo che mi circondava.

La gente parlava, si muoveva e piangeva, mentre io sembravo intrappolata in un momento dal quale non riuscivo a fuggire.

Poi una donna che non avevo mai visto si avvicinò a me.

Sembrava avere poco più di quarant’anni.

Aveva gli occhi arrossati e stringeva al petto una piccola borsetta.

Rimase davanti a me per un momento, prima di parlare.

«Mia figlia ha ricevuto il cuore di suo figlio», disse.

La fissai.

Per alcuni secondi non riuscii a rispondere.

La donna scoppiò a piangere.

Mi raccontò che sua figlia era stata gravemente malata per molto tempo.

La ragazza aveva trascorso mesi in attesa di un trapianto e la sua famiglia aveva vissuto nel costante timore che il tempo finisse prima che si rendesse disponibile un cuore compatibile.

Poi, quando avevano quasi perso ogni speranza, era arrivata la chiamata.

Era stato trovato un donatore.

Sua figlia era stata operata.

E ora, dopo una difficile convalescenza, stava cominciando a recuperare le forze.

La donna infilò una mano nella borsetta e ne estrasse una busta sigillata.

Poi me la mise tra le mani.

«Mi ha chiesto di consegnarle questa».

Le dita mi tremarono mentre la prendevo.

Riconobbi subito la calligrafia di Lucas.

Avevo visto quelle lettere sui biglietti di compleanno, sui compiti, sulle liste della spesa e sui bigliettini che lasciava sul piano della cucina.

Per un momento non riuscii ad aprire la busta.

Me la premetti al petto e chiusi gli occhi.

Poi spiegai con cura il foglio.

La prima frase diceva:

Alzai lo sguardo verso la donna.

Stava piangendo di nuovo.

E all’improvviso capii che quella lettera stava per rivelarmi qualcosa che non avevo mai saputo di mio figlio.

Presi fiato e cominciai a leggere.

«Mamma,

«Se stai leggendo queste righe, immagino che non abbia fatto in tempo a raccontarti tutto di persona.

«Prima di tutto, voglio che tu sappia che ti voglio bene.

«So che hai trascorso gran parte della tua vita a preoccuparti per me. So che hai venduto cose a cui tenevi e a cui hai rinunciato a tanto, perché volevi darmi un’altra possibilità.

«Vorrei averti potuto regalare più tempo.

«Vorrei essere stato il figlio che sarebbe vissuto abbastanza a lungo da prendersi cura di te, aggiustare le cose in casa e lamentarsi quando mi chiamavi troppe volte.

«Ma c’è una cosa che devi capire.

«Ti prego, non pensare che tutto quello che abbiamo passato sia stato solo sofferenza.

«Ho avuto una vita meravigliosa perché c’eri tu.

«E c’è una cosa che devi sapere sulla ragazza che ha ricevuto il mio cuore».

Mi fermai.

La figlia di quella donna.

Avevo dato per scontato che Lucas non avesse mai saputo chi avrebbe ricevuto il suo cuore.

Guardai di nuovo la madre.

Lei annuì con dolcezza, come se stesse aspettando che arrivassi a quel punto.

Continuai.

«Si chiama Emily.

«L’ho conosciuta in ospedale qualche mese fa.

«Probabilmente ricordi quel pomeriggio in cui sei scesa a parlare con il dottore e ti ho chiesto di lasciare il mio album da disegno sul tavolo.

«Quel giorno, nella sala d’attesa, non ero solo.

«Emily era seduta vicino alla finestra con sua madre.

«Sembrava avere più o meno la mia età, ma era molto più stanca di quanto dovrebbe essere una ragazza di diciotto anni.

«Indossava un berretto di lana, anche se nella stanza faceva caldo, e continuava a guardare l’orologio.

«Pensavo stesse aspettando qualcuno.

«Poi mi sono accorto che stava disegnando dei fiorellini nell’angolo di un foglio.

«Le ho chiesto che cosa stesse facendo.

«Mi ha detto che cercava di ricordare com’era il giardino davanti alla sua vecchia casa.

«Ha detto che era da molto tempo che non riusciva ad andarci.

«Abbiamo cominciato a parlare.

«All’inizio, solo di cose normali.

«Musica.

«Film.

«Scuola.

«I posti che volevamo visitare un giorno.

«Poi mi ha detto che aveva una grave malattia al cuore e che era in attesa di un trapianto.

«Non sapevo cosa dire.

«Ricordo di aver pensato che era troppo giovane per portarsi addosso tanta paura.

«Ma ha sorriso e mi ha detto una cosa che non ho mai dimenticato.

«Ha detto che non voleva essere ricordata come la ragazza malata.

«Voleva essere ricordata come una persona a cui piacevano i fiori, le battute terribili e mangiare pancake a mezzanotte.

«Ho riso.

«Per la prima volta in settimane, ho riso senza pensare alla mia malattia.

«Continuavamo a parlare ogni volta che i nostri appuntamenti in ospedale capitavano nello stesso giorno.

«Non mi ha mai trattato come se fossi fragile.

«Non mi ha mai guardato con pietà.

«Mi parlava semplicemente come se fossi Lucas.

«Questo significava per me più di quanto riesca a spiegare.»

Smisi di leggere.

La donna di fronte a me si coprì la bocca.

Riuscivo a malapena a distinguere le parole attraverso le lacrime.

Lucas non mi aveva mai parlato di Emily.

Non mi aveva mai detto di aver stretto amicizia durante quei lunghi mesi di visite e controlli.

Ero stata così concentrata a tenerlo in vita che non mi ero accorta che, in mezzo alla sua sofferenza, aveva trovato qualcosa di importante.

Continuai a leggere.

«Mamma, voglio che tu sappia che Emily è una brava persona.

«È gentile, anche quando ha paura.

«Cerca di far ridere sua madre quando capisco che è preoccupata.

«Si scusa quando chiede aiuto, anche se non dovrebbe.

«Una volta mi ha detto che aveva paura di diventare un peso per tutti quelli che le stavano intorno.

«Le ho detto che aver bisogno di aiuto non fa di qualcuno un peso.

«Spero che adesso mi creda.

«C’è un’altra cosa.

«Emily sa che sono malato.

«Sa che forse non mi resta molto tempo.

«Ma non sa che ho preso accordi per donare il mio cuore.

«Non gliel’ho detto perché non volevo che si sentisse responsabile della mia decisione.

«Non voglio che passi il resto della sua vita a pensare di dovermi qualcosa.

«Se il mio cuore dovesse mai andare a qualcuno che ne ha bisogno, spero che quella persona possa vivere la vita che io non riuscirò a portare a termine.

«E se quella persona dovesse essere Emily, ti prego, non lasciare che si senta in colpa.

«Ti prego, dille che non deve meritarsi il diritto di vivere.

«Non deve diventare straordinaria.

«Non deve fare qualcosa di importante per meritare un’altra possibilità.

«Deve solo vivere.

«Andare a scuola.

«Innamorarsi, se lo desidera.

«Viaggiare.

«Mangiare pancake a mezzanotte.

«Piantare fiori.

«Fare errori.

«Essere felice.

«È tutto ciò che vorrei.

«Mamma, so che è difficile.

«Ma non voglio che il mio ultimo capitolo venga ricordato solo per il giorno in cui sono morto.

«Voglio che tu ricordi che ho incontrato una persona che mi ha ricordato che la vita poteva ancora essere bella, anche se la mia stava diventando più breve.

«Ti prego, prenditi cura di te.

«Ti prego, non passare il resto della tua vita seduta in casa nostra a pensare a ciò che hai perso.

«Hai ancora una vita da vivere.

«E se un giorno incontrerai Emily, spero che riuscirai a vedere quello che ho visto io.

«Vale la pena conoscerla.

«Ti voglio bene, sempre,

«Lucas.»

Quando arrivai all’ultima riga, piangevo così tanto che riuscivo a malapena a reggere il foglio.

La donna si avvicinò e mi toccò delicatamente il braccio.

«Mia figlia mi ha parlato di lui», sussurrò. «Ha detto che era la prima persona in ospedale che l’aveva fatta sentire ancora una normale adolescente.»

La guardai.

Si presentò come Margaret.

Sua figlia, Emily, era in attesa di un trapianto di cuore da molto tempo.

Margaret mi spiegò che le condizioni di Emily erano peggiorate nelle ultime settimane prima dell’intervento.

C’erano state notti terribili in cui i medici non sapevano se sarebbe sopravvissuta fino a quando non fosse stato disponibile un donatore.

Poi arrivò la chiamata.

L’équipe dei trapianti spiegò che era stato trovato un cuore compatibile.

Emily era entrata in sala operatoria tenendo la mano di sua madre.

Quando si era svegliata, era debole e confusa, ma il suo nuovo cuore batteva.

Margaret mi disse che Emily aveva chiesto quasi subito del donatore.

Voleva sapere se la famiglia era stata informata.

Voleva sapere se la persona che le aveva salvato la vita fosse giovane o anziana.

E quando aveva saputo che il donatore era un ragazzo di 19 anni, si era messa a piangere.

«Continuava a dire che non capiva perché una persona così giovane dovesse morire perché lei potesse vivere», mi raccontò Margaret.

Strinsi la lettera.

Volevo dirle che Lucas non aveva preso quella decisione perché voleva che Emily si sentisse in debito.

Lo aveva fatto perché credeva che un’altra vita meritasse una possibilità.

Raccontai a Margaret ciò che aveva scritto.

Le spiegai che mi aveva chiesto espressamente di non lasciare che Emily si sentisse in colpa.

Margaret annuì tra le lacrime.

«È esattamente quello che speravo che dicessi», sussurrò.

Poi mi disse che Emily voleva conoscermi.

Per un momento, non fui sicura di riuscirci.

Temevo che vedere la ragazza che portava nel petto il cuore di mio figlio avrebbe reso la perdita insopportabile.

Avevo paura che, guardandola, avrei visto tutto ciò che avevo perso.

Ma ricordai anche le ultime parole di Lucas nella lettera.

Mi aveva chiesto di conoscerla.

Così accettai.

Qualche giorno dopo, Margaret mi chiamò.

Emily era abbastanza in forze da poter ricevere visite.

Era ancora debole e i medici le avevano raccomandato di non affaticarsi, ma chiedeva di me.

Passai un’intera mattinata a decidere cosa indossare.

Non sapevo cosa dovesse dire una madre alla ragazza la cui vita era stata salvata dall’ultimo gesto di suo figlio.

Non sapevo se portare dei fiori, una fotografia o la lettera.

Alla fine, portai tutte e tre le cose.

Quando entrai nella stanza d’ospedale di Emily, era seduta sul letto.

Aveva i capelli castani e morbidi, raccolti dietro le orecchie, e il viso pallido mostrava ancora i segni della stanchezza.

Una coperta leggera le copriva le gambe.

Margaret era seduta accanto a lei, tenendole la mano.

Emily mi guardò e scoppiò subito a piangere.

Mi avvicinai lentamente.

Per alcuni secondi nessuna delle due parlò.

Poi sussurrò: «Mi dispiace tanto».

Quelle tre parole spezzarono qualcosa dentro di me.

Mi sedetti accanto a lei e le presi la mano.

«Non hai nulla di cui scusarti», le dissi.

Abbassò lo sguardo.

«Non so come ringraziarti».

Guardai la giovane donna seduta di fronte a me.

Poi mi tornò in mente la lettera di Lucas.

«Non devi ringraziarmi passando la vita a sentirti in colpa», dissi. «Mio figlio voleva che avessi una possibilità. Voleva che vivessi».

Emily cominciò a piangere ancora più forte.

Mi disse che ricordava Lucas.

Ricordava le sue battute, i suoi disegni e il modo in cui fingeva sempre di essere seccato quando lei si lamentava del cibo dell’ospedale.

Mi raccontò che una volta lui aveva disegnato una ridicola frittella con una corona in testa, proclamandola re della colazione.

Lei aveva conservato il disegno.

Era piegato dentro un piccolo quaderno sul tavolino accanto al letto.

Lo aprii con cautela.

Eccolo lì.

Una frittella disegnata malissimo, con una corona storta e un fumetto che diceva: «Lunga vita alla colazione».

Risi tra le lacrime.

Era proprio il genere di sciocchezza che avrebbe disegnato Lucas.

Emily sorrise.

Poi si portò una mano al petto.

«Lo sento battere», sussurrò.

Guardai la sua mano.

Per la prima volta da quando Lucas era morto, mi permisi di pensare al suo cuore non solo come a qualcosa che avevo perduto, ma come a qualcosa che stava ancora dando un futuro a un’altra persona.

Non immaginavo che fosse Lucas in persona.

Sapevo che non c’era più.

Sapevo che nessun trapianto avrebbe potuto restituirmi la sua voce, il suo sorriso o il calore della sua mano.

Ma potevo accettare che qualcosa che aveva scelto di donare stesse aiutando qualcun altro a restare al mondo.

E questo aveva importanza.

Prima che me ne andassi, Emily mi chiese se poteva tenere una copia della lettera di Lucas.

Le dissi che poteva averne una.

Ten­ne il foglio con cura, come se fosse qualcosa di prezioso.

«Voglio ricordarlo», disse.

«Allora ricordalo», risposi. «Ma non lasciare che il ricordo ti impedisca di vivere».

Annuì.

Fu l’inizio di un rapporto che non avrei mai immaginato di avere.

Nei mesi successivi, Margaret ed Emily rimasero in contatto con me.

All’inizio i messaggi erano semplici.

Emily mi raccontava di una visita medica o di un nuovo farmaco.

Margaret mi faceva sapere quando sua figlia aveva trascorso una buona giornata.

A volte Emily mi mandava fotografie dei fiori che aveva cominciato a coltivare in piccoli vasi accanto alla finestra della camera.

Aveva scelto fiori giallo acceso perché, diceva, a Lucas sarebbe piaciuto qualcosa di allegro.

Le mandai delle foto della vecchia casa.

Le mostrai la cucina dove preparava i pancake.

Le mostrai il piccolo angolo della sua camera in cui erano ancora impilati i suoi album da disegno.

Alla fine le invitai a casa.

Ero nervosa prima del loro arrivo.

Da quando Lucas era morto, la casa non sembrava più una casa.

Le sue scarpe erano ancora accanto alla porta.

La sua tazza preferita era ancora sul ripiano della cucina.

Le sue fotografie erano dappertutto.

Avevo lasciato ogni cosa com’era, perché cambiare qualcosa mi sembrava come ammettere che non sarebbe tornato.

Ma quando Emily entrò in casa, non guardò quelle cose con compassione.

Le guardò con affetto.

Riconobbe gli album da disegno.

Sorrise vedendo la foto di Lucas con un tocco di laurea troppo grande per lui, durante una festa scolastica.

E quando arrivò alla porta della sua camera, si fermò.

«Ti dispiace se do un’occhiata?» chiese.

Annuii.

Entrò in silenzio e si fermò accanto alla sua scrivania.

Per molto tempo non disse nulla.

Poi notò un piccolo quaderno che spuntava da sotto una pila di fogli.

Lo aprì e trovò diversi disegni.

Uno era il re-frittella.

Un altro raffigurava un fiorellino storto.

Sull’ultima pagina c’era lo schizzo di due persone sedute accanto alla finestra di un ospedale.

Una era Lucas.

L’altra era una ragazza con un cappello di lana.

Emily lo fissò.

«Sono io», sussurrò.

Guardai il disegno.

In basso, Lucas aveva scritto una frase:

«Due persone in attesa di domani».

Emily cominciò a piangere.

Le cinsi le spalle con un braccio.

E per la prima volta capii quanto poco avessi saputo degli ultimi mesi di Lucas.

Gli ero stata accanto durante la malattia, le visite mediche e le lunghe notti.

Ma c’erano stati momenti in cui lui aveva vissuto una vita che io non vedevo.

Si era fatto un’amica.

Aveva riso.

Aveva trovato un motivo per attendere il giorno dopo.

Aveva creato ricordi che appartenevano a lui.

Quella consapevolezza mi faceva male, ma allo stesso tempo mi confortava.

Non avevo perso un figlio che aveva passato gli ultimi mesi ad aspettare soltanto la morte.

Avevo perso un giovane che aveva continuato a vivere, anche quando la vita era diventata dolorosamente difficile.

Con il passare dei mesi, Emily si rimise sempre più in forze.

Riprese gradualmente gli studi.

Cominciò a fare brevi passeggiate con Margaret.

Iniziò a visitare luoghi che un tempo pensava di non poter mai più rivedere.

Un pomeriggio mi mandò una foto in cui era in piedi in un giardino.

Aveva il viso più luminoso di quando l’avevo incontrata per la prima volta.

Sotto la foto c’era scritto:

«Oggi ho finalmente piantato i fiori di cui avevo parlato a Lucas».

Rimasi a lungo a fissare la fotografia.

Poi risposi:

«Gli sarebbe piaciuto molto».

Qualche settimana dopo, Emily mi chiese se l’avrei accompagnata all’ospedale in cui Lucas era stato curato.

Voleva andare a trovare il personale che si era preso cura di entrambi.

Accettai.

Quando arrivammo, una delle infermiere mi riconobbe subito.

Mi abbracciò e mi chiese come stavo.

Le dissi che affrontavo le cose un giorno alla volta.

Poi notò Emily accanto a me.

Le presentai.

Emily le spiegò che aveva ricevuto il cuore di Lucas e che stava bene.

Gli occhi dell’infermiera si riempirono di lacrime.

Ricordava Lucas come il giovane che ringraziava sempre tutti, anche quando era lui a soffrire.

Ricordava che chiedeva spesso alle infermiere se avessero mangiato.

Ricordava le sue battute.

E ricordava come avesse insistito perché fosse rispettata la sua volontà di donare gli organi.

Emily ascoltò con attenzione.

Più tardi, mi disse che voleva fare qualcosa per rendergli omaggio.

Non voleva fare un annuncio in grande stile né trasformare la sua storia in qualcosa che appartenesse a degli estranei.

Voleva aiutare altri giovani pazienti a sentirsi meno soli.

Insieme, lei e Margaret cominciarono a fare volontariato in un programma di sostegno dell’ospedale.

Facevano visita agli adolescenti che affrontavano lunghe cure.

Portavano libri, materiale per dipingere e piccoli regali.

Emily parlava con loro della paura dell’attesa, della frustrazione di dover saltare la scuola e della solitudine che nasceva dal vedere gli amici andare avanti con la propria vita mentre la loro sembrava essersi fermata.

Non fingeva mai di avere tutte le risposte.

Si limitava ad ascoltare.

E a volte ascoltare era sufficiente.

Cominciai anch’io a fare volontariato.

All’inizio mi limitavo ad aiutare a organizzare il materiale.

In seguito, cominciai a stare accanto ai genitori che aspettavano notizie dei figli.

Conoscevo quella paura.

Sapevo cosa si provava a stare seduti sotto luci al neon, pregando che un medico varcasse la porta con notizie migliori.

Non potevo promettere a quei genitori che sarebbe andato tutto bene.

Ma potevo tener loro la mano.

Potevo portare loro un caffè.

Potevo ricordare loro di mangiare qualcosa.

Potevo sedermi accanto a loro quando il silenzio diventava troppo pesante.

Un pomeriggio, dopo un incontro di sostegno, una madre si avvicinò a me.

Aveva un bambino piccolo che stava affrontando le cure.

Mi disse che non sapeva come riuscire a essere forte.

La guardai e ricordai tutte le notti in cui avevo pianto in bagno perché Lucas non mi sentisse.

Le dissi che essere forti non significava non crollare mai.

Significava permettersi di sentire il dolore e accettare comunque l’aiuto quando se ne aveva bisogno.

Mi abbracciò.

E capii che l’ultimo desiderio di Lucas aveva cambiato più della vita di Emily.

Aveva cambiato anche la mia.

Per molto tempo avevo creduto che, se avessi smesso di soffrire, in qualche modo avrei tradito mio figlio.

Pensavo che andare avanti significasse lasciarlo indietro.

Ma cominciavo a capire che il dolore e la felicità potevano coesistere.

Potevo sentire la mancanza di Lucas ogni giorno e godermi comunque una bella mattina.

Potevo piangere guardando una sua fotografia e ridere comunque per una battuta sciocca.

Potevo conservare la sua camera, i suoi disegni e i suoi ricordi senza rifiutarmi di far entrare qualcosa di nuovo nella nostra casa.

Un anno dopo la sua morte, Emily e Margaret mi invitarono a un piccolo ritrovo nel giardino dove Emily aveva piantato i suoi fiori.

Avevano disposto alcune sedie sotto un albero.

Su un tavolo c’erano alcune fotografie di Lucas, insieme ai suoi disegni e a una piccola copia incorniciata della prima pagina della sua lettera.

Emily mi stava accanto.

Indossava un semplice vestito blu e aveva un aspetto più sano rispetto al giorno in cui ci eravamo conosciute.

Era tornata a scuola e stava facendo progetti per il futuro.

Mi disse che voleva studiare infermieristica.

Voleva lavorare con i giovani pazienti che si sentivano spaventati e soli.

«Voglio essere il tipo di persona che riesce a far sentire qualcuno meno impaurito», disse.

Sorrisi.

«È proprio una cosa che Lucas avrebbe voluto.»

Abbassò lo sguardo sulla lettera incorniciata.

«Continuo a pensare a quello che ha scritto», disse. «Soprattutto alla parte in cui dice che non bisogna meritarsi il diritto di vivere.»

Le presi la mano.

«Voleva che capissi che meritavi di avere un futuro.»

Emily annuì.

Poi mi chiese se avessi letto un breve biglietto che aveva scritto.

Accettai il foglio.

Era indirizzato a Lucas.

Aveva scritto dei posti che aveva visitato, dei corsi che aveva seguito, dei fiori che aveva piantato e delle piccole cose di ogni giorno che aveva imparato ad apprezzare.

Aveva scritto della prima volta in cui era riuscita a fare il giro di un supermercato senza sentirsi esausta.

Aveva scritto delle risate con i suoi amici.

Aveva scritto della prima mattina in cui si era svegliata senza temere ciò che il giorno avrebbe potuto portare.

In fondo aveva scritto:

«Non so come ripagare un dono simile. Perciò cerco di onorarlo vivendo la vita che mi è stata data.»

Ripiegai con cura il foglio.

Per un momento non riuscii a parlare.

Poi guardai le fotografie di mio figlio.

Aveva solo diciannove anni.

C’erano così tante cose che non avrebbe mai potuto vivere.

Non avrebbe mai finito l’università.

Non avrebbe mai viaggiato nei luoghi di cui parlava.

Non sarebbe mai rimasto in cucina a fare i pancake, né si sarebbe mai lamentato della musica alta dei vicini.

Non sarebbe mai invecchiato.

Non avrei mai potuto vedere la vita che avevo immaginato per lui.

Quel dolore sarebbe rimasto per sempre.

Ma avevo anche imparato qualcosa di importante.

La vita non si misura soltanto da quanti anni ha a disposizione una persona.

A volte si misura dall’amore che lascia dietro di sé, dalle persone che tocca e dalla gentilezza che continua a vivere anche quando non c’è più.

Lucas era mio figlio.

Era la mia gioia più grande.

Era anche un ragazzo che, persino mentre affrontava la propria morte, pensava alla possibilità che qualcun altro potesse vivere.

Non potevo riportarlo a casa.

Non potevo sentire di nuovo la sua voce.

Non potevo cambiare il finale che ci era toccato.

Ma potevo onorare la scelta che aveva fatto.

Potevo mantenere vivo il suo ricordo senza permettere al dolore di diventare l’unica cosa che restava di lui.

Quella sera, dopo che tutti se ne furono andati, tornai al tavolino dove c’era la sua fotografia.

Posai accanto a essa il biglietto di Emily.

Poi aprii il cassetto e presi la lettera originale.

L’avevo letta così tante volte che conoscevo a memoria quasi tutte le parole.

Eppure rilessi la prima frase.

Per mesi avevo pensato che quelle parole avrebbero rivelato qualcosa di spaventoso o doloroso.

Invece mi avevano fatto conoscere una ragazza che, nel modo più inaspettato, era diventata parte della mia vita.

Mi avevano mostrato un lato di mio figlio che non conoscevo.

E mi avevano insegnato che l’amore non sempre finisce con la vita.

Accarezzai la fotografia.

«Il tuo cuore sta ancora aiutando qualcuno a vivere, Lucas», sussurrai.

Poi sorrisi tra le lacrime.

«E io sto cercando di fare lo stesso.»

Mi manca ancora mio figlio ogni singolo giorno.

Alcune mattine mi sveglio e mi aspetto istintivamente di sentirlo muoversi in cucina.

A volte, mi capita ancora di allungare la mano verso il telefono perché vorrei raccontargli una cosa qualunque.

Il dolore non è svanito.

Non credo che svanirà mai.

Ma non sento più che il mio unico scopo sia piangere la vita che ho perduto.

Ho Emily.

Ho i ragazzi che incontriamo in ospedale.

Ho i genitori che hanno bisogno di qualcuno che si sieda accanto a loro.

E ho i ricordi di un ragazzo che mi ha insegnato che, anche nei momenti più bui, la gentilezza può ancora trovare la strada per andare avanti.

Lucas non ha avuto il futuro che desideravo per lui.

Ma, grazie alla sua decisione finale, un altro giovane ha avuto la possibilità di averne uno.

E ogni volta che Emily ride, pianta un fiore o parla di qualcosa che spera di fare un giorno, mi tornano in mente le parole che mio figlio ci ha lasciato.

Non le ha chiesto di trascorrere la vita ricordando la sua morte.

Le ha chiesto di vivere.

Ed è quello che sta facendo.

E anch’io sto imparando a farlo.



