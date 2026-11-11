Dal televoto alla cucina: Alex Belli di nuovo al Grande Fratello Vip





Dopo essere stato eliminato, l’attore rientra nella Casa per dirigere la cucina: agli inquilini spetterà lavorare in squadra per conquistare l’intera somma prevista per la spesa.





Alex Belli torna nella Casa del Grande Fratello Vip dopo l’eliminazione decisa dal televoto del 6 novembre. Ma non rientra nella competizione: la produzione gli affida un incarico operativo legato al Grande Fratello Bistrot. L’attore dovrà coordinare i concorrenti nella nuova attività gastronomica, trasformando la cucina in una prova collettiva. Il suo ritorno modifica così il ruolo, non l’esito della gara.

Il nuovo ingresso avviene dopo un’uscita tesa. Belli non aveva nascosto la contrarietà al risultato e, una volta fuori dallo studio, non si era trattenuto per parlare con gli altri esclusi. Già il 9 novembre aveva varcato la porta della Casa per incontrare Marina La Rosa. Ora torna per occuparsi di un’iniziativa, non per gareggiare nuovamente come concorrente.

Una brigata al lavoro nella Casa

Nel Grande Fratello Bistrot una zona della Casa diventerà un ristorante, attrezzato con strumenti professionali. I partecipanti dovranno comporre brigate, realizzare i piatti e gestire il servizio. La formula si avvicina ai programmi televisivi di cucina, ma la prova si svolgerà davanti alle telecamere e vedrà gli inquilini impegnati in compiti giornalieri. Belli distribuirà le responsabilità e terrà insieme le diverse attività.

La preparazione dei pasti era già una componente rilevante della vita comune. Finché era nella Casa, l’attore cucinava spesso; dopo la sua uscita, per il gruppo è stato più difficile mettere insieme pranzi e cene, stando a quanto riportato nei materiali. La produzione gli ha assegnato la direzione del ristorante proprio per valorizzare un’attività che aveva segnato la sua esperienza da inquilino.

La ricompensa prevista riguarda la spesa: superando la prova, i vip potranno ottenere il budget completo fino alla fine del programma. Nelle ultime settimane le risorse ridotte avevano alimentato discussioni tra i concorrenti. Il premio può incidere direttamente sulla loro quotidianità e richiede il contributo dell’intera brigata. Non è dunque una sfida individuale, anche se Belli sarà chiamato a dirigere il lavoro.

Nel gruppo di cucina Federica Morello e Valeria Marini ricopriranno il ruolo di sous chef, per decisione di Belli. Alla brigata si sono aggiunti, tramite scelte consecutive, Giancarlo Danto, Andreas Muller, Piera Meloni, Megan Ria, Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia e Giulia Provvedi. Il lavaggio delle stoviglie è stato affidato a Marina La Rosa e Guendalina Tavassi. Sono dunque note le mansioni, non le reazioni degli inquilini.

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Gli ospiti e il budget in palio

A provare le creazioni dei concorrenti arriveranno anche invitati estranei alla Casa. Tra le presenze annunciate ci sono le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La brigata dovrà curare preparazione e servizio, con Belli alla guida. Nei materiali a disposizione non si trovano indicazioni sui piatti, sulle date delle degustazioni o sui criteri esatti con cui sarà giudicata la prova.

Il rientro non equivale a una riammissione nella gara per la vittoria finale. La sua partecipazione è legata al Bistrot e alle decisioni necessarie per organizzare il lavoro. Dopo l’eliminazione e il confronto con Marina La Rosa, Belli torna così al centro delle dinamiche del reality con una funzione diversa. La produzione gli affida la guida degli ex coinquilini, non un nuovo percorso da concorrente.

Il programma si avvicina alla finale del 30 novembre. Per i vip, il progetto comporta nuove responsabilità e un obiettivo economico condiviso; per l’attore, è un’occasione di restare nella Casa senza concorrere per il titolo. L’iniziativa è stata avviata e le prime mansioni sono state assegnate. L’esito sul budget e il modo in cui la brigata lavorerà insieme restano da verificare.

Il Grande Fratello Bistrot mette dunque alla prova l’organizzazione del gruppo in un contesto diverso dalle consuete attività del reality. Belli guiderà la cucina, mentre i concorrenti dovranno collaborare per preparare e servire i piatti. Le difficoltà economiche delle scorse settimane spiegano il valore del premio, ma non anticipano il risultato. Al momento è confermato il nuovo incarico dell’attore e l’avvio della sfida collettiva.



